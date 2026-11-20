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गोरखपुर में मां के निधन से अनजान सीएम योगी मंच से देते रहे भाषण, बांटे टैबलेट

गोरखपुर: सीएम योगी गोरखपुर में जब स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत विद्यार्थियों को टैबलेट वितरण कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे, तभी उनकी मां के निधन की सूचना आई. सीएम इससे अनजान थे, लेकिन तब तक सभा में अधिकतर लोगों को इसकी जानकारी हो गई थी. लोगों की आंखें नम थीं और वे सीएम को अपने कर्तव्य का निर्वहन करते देखते रहे. सीएम के संबोधन तक उनको कुछ पता नहीं था. कार्यक्रम की समाप्ति के बाद जब सीएम योगी को इसकी सूचना दी गई तो वे दुखी हो गए और तत्काल वहां से निकल गए.

दूसरी ओर लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, मुख्य प्रदेश प्रवक्ता दिनेश प्रताप सिंह, प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी समेत अन्य नेताओं ने सीएम योगी की मां के निधन पर शोक जताया है. जबकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी पोस्ट कर दुख जताया है.

इसी दौरान सीएम योगी की मां के निधन का समाचार तेजी से फैला. लोग अपने मोबाइल में इस दुखद की समाचार की पुष्टि करने लगे. जबकि इस शोक से अनजान सीएम योगी मंच से अपनी बात रखते रहे. सभा में कुछ लोगों की आंखें भी भर आईं. वे योगी को देखते रहे.

दूसरी ओर सीएम योगी शुक्रवार को गोरखपुर मंडल के 50 हजार विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित करने पहुंचे थे. स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत टैबलेट वितरण का समारोह रामगढ़ताल क्षेत्र स्थित चंपा देवी पार्क में हुआ. मंडल के चारों जिलों गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया व कुशीनगर की युवा प्रतिभाएं एक मंच पर जुटीं. यहां सीएम योगी विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे.

योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी एक गृहिणी थीं और उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में रहती थीं. बीते दिनों में उनका स्वास्थ्य कई बार खराब हुआ था. तब सीएम योगी उन्हें देखने अस्पताल भी पहुंचे थे. सावित्री देवी की उम्र 88 साल थी. दो साल पहले 14 मई 2024 को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के चलते उन्हें एम्स ऋषिकेश में भी भर्ती कराया गया था.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शुक्रवार को मातृ शोक हुआ. उनकी मां सावित्री देवी का निधन हो गया. योगी आदित्यनाथ के भाई महेंद्र ने इस दुखद समाचार की पुष्टि की. जबकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताते हुए शोकाकुल परिजनों को सांत्वना दी.

जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो सीएम योगी को उनकी मां के निधन की जानकारी दी गई. यह सुनते ही सीएम दुखी हो गए. सीएम ने वहां सबसे विदा ली और कार्यक्रम से निकल गए.

सीएम योगी छात्रों में बांटे 50000 टैबलेट, युवाओं से बोले-तकनीक को हम यूज करें वह हमें नहीं



युवाओं को तकनीक से जोड़ने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे बढ़ाते हुए शुक्रवार को गोरखपुर में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 50000 युवाओं में टेबलेट वितरण का कार्य किया. सीएम ने छात्रों को आगाह किया कि टैबलेट का उपयोग रील बनाने के लिए नहीं, अपने पढ़ाई और जरूरत के लिए उपयोग में लाएं. तकनीक का सदैव हमें उपयोग करना चाहिए, ऐसा न हो कि तकनीक हमें यूज करने लगे.

उन्होंने कहा कि आज जो टैबलेट आपके हाथों में है, उसके बारे में कोरोना की महामारी के बाद सरकार को सोचने को मजबूर होना पड़ा था. क्योंकि कोरोना की महामारी के बाद बच्चों को बिना परीक्षा के प्रमोट करना पड़ा. अगले वर्ष जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी की जयंती थी तो उन्होंने बच्चों में टेबलेट वितरण करने की योजना को स्वामी विवेकानंद के नाम पर लॉन्च किया और यह टारगेट लिया कि करीब दो करोड़ युवाओं को यह टैबलेट पहुंचाया जाएगा. कहा कि पहले चरण में जब हमने टैबलेट वितरित किया तो उसका इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट लखनऊ से स्टडी कराया. उसका परिणाम बहुत ही संतोषजनक निकलकर सामने आया. अध्ययन में पता चला कि टैबलेट एक युवा को न सिर्फ तकनीकी ज्ञान सीखने बल्कि उसके इसके माध्यम से आगे बढ़ने का अवसर प्रदान कर रहा है.

60 लाख युवाओं के माध्यम से टैबलेट तीन करोड़ घरों तक पहुंचा. जिससे ऐसे घरों के लोग भी इस तकनीक से जुड़ पाए, उसे देख पाए जिनके लिए यह असंभव था. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह टैबलेट चलता फिरता यूनिवर्सिटी है. युवाओं से जुड़ीं इसमें बहुत सारी स्कीम सरकार ने उपलब्ध कराया है. जिसका प्रत्येक छात्र को यूज करना चाहिए न कि रील बनाकर अपना समय बर्बाद करना चाहिए. मुख्यमंत्री ने इस दौरान युवाओं को रोजगार और नौकरी देने के सरकार के फैसले और नियुक्ति पत्र बांटे जाने जैसे विषयों की भी जानकारी दी.

कहा कि उनकी सरकार अब तक करीब 9.50 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध करा चुकी है. उन्हें नियुक्ति पत्र बांट चुकी है. यह काम आगे भी जारी रहेगा. युवाओं के बल पर ही प्रदेश- देश में भाजपा की सरकार बनी है. और हम जब फिर सरकार में आएंगे तो रोजगार के अवसर बराबर उपलब्ध रहेंगे. कहा कि जिन विरोधियों को उत्तर प्रदेश में नौकरी के बांटे गए प्रमाण पत्र दिखाई नहीं देते, उन्हें सिलसिलेवार नियुक्ति पत्र बांटे जाने के कार्यक्रम का अवलोकन करना चाहिए.

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