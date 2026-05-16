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गुजरात : किराया नहीं दे पाने पर किरायेदार की पत्नी व बेटी से कई बार दुष्कर्म, मकान मालिक गिरफ्तार

आरोपी मकान मालिक ने अपने किराएदार की मजबूरी का फायदा उठाते हुए उसकी पत्नी और बेटी के साथ कई बार रेप किया.

Rape accused arrested by police
पुलिस गिरफ्त में दुष्कर्म का आरोपी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 16, 2026 at 10:00 PM IST

3 Min Read
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मोरबी (गुजरात) : गुजरात के एक औद्योगिक शहर मोरबी से एक चौंकाने और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां पर एक मकान मालिक ने किराया नहीं दे पाने पर किरायेदार की पत्नी व उसकी नाबालिग लड़की के साथ कई बार दुष्कर्म किया. इस संबंध में पुलिस में शिकायत किए जाने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

बताया जाता है कि मकान मालिक ने मोरबी में रहने वाले एक गरीब मज़दूर परिवार की आर्थिक मजबूरी का फायदा उठाते हुए, लंबे समय तक किराएदार की पत्नी और उनकी 13 साल की मासूम बेटी के साथ बार-बार बलात्कार किया. पीड़ित परिवार की शिकायत के आधार पर, मोरबी पुलिस ने मकान मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की है.

आर्थिक तंगी और किराया न दे पाना बना अभिशाप
पुलिस जांच में सामने आए विवरण के अनुसार, पीड़ित परिवार इस मकान मालिक के किराए के घर में रह रहा था. कुछ समय से परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब होने के कारण, वे घर का मासिक किराया समय पर नहीं दे पा रहे थे. इस आर्थिक तंगी और मजबूरी का फायदा उठाते हुए, मकान मालिक ने किराएदार को धमकाया और उसकी पत्नी तथा मासूम बेटी को अपनी हवस का शिकार बनाना शुरू कर दिया. मजदूर परिवार ने बदनामी और घर से निकाले जाने के डर से लंबे समय तक यह अत्याचार सहा.

मां और की बेटी, दोनों के साथ रेप
मकान मालिक इतना निर्दयी हो गया कि उसने किराएदार की पत्नी और उसकी नाबालिग बेटी को भी नहीं बख्शा. जब घर पर कोई नहीं होता था या अकेलेपन का फायदा उठाकर, वह लगातार उन दोनों को शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था और धमकी देता था कि अगर उन्होंने इस बारे में किसी से बात की तो वह उन्हें जान से मार देगा. आखिरकार, इस नारकीय अत्याचार से तंग आकर और हिम्मत जुटाकर, पीड़ित परिवार ने स्थानीय पुलिस थाने का दरवाजा खटखटाया और पुलिस को पूरी घटना बताई.

पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और जांच कर रही है. नाबालिग की उम्र और अपराध की गंभीरता को देखते हुए, मोरबी पुलिस ने आरोपी मकान मालिक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न कड़ी धाराओं के तहत बलात्कार और धमकी देने का एफआईआर दर्ज किया है. वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पीड़ित महिला और नाबालिग का मेडिकल चेक-अप कराया गया है और आरोपी को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने के लिए ठोस सबूत जुटाने के प्रयास किए जा रहे हैं. इस घटना से पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया है.

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