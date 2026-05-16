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गुजरात : किराया नहीं दे पाने पर किरायेदार की पत्नी व बेटी से कई बार दुष्कर्म, मकान मालिक गिरफ्तार

पुलिस गिरफ्त में दुष्कर्म का आरोपी ( ETV Bharat )

मोरबी (गुजरात) : गुजरात के एक औद्योगिक शहर मोरबी से एक चौंकाने और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां पर एक मकान मालिक ने किराया नहीं दे पाने पर किरायेदार की पत्नी व उसकी नाबालिग लड़की के साथ कई बार दुष्कर्म किया. इस संबंध में पुलिस में शिकायत किए जाने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. बताया जाता है कि मकान मालिक ने मोरबी में रहने वाले एक गरीब मज़दूर परिवार की आर्थिक मजबूरी का फायदा उठाते हुए, लंबे समय तक किराएदार की पत्नी और उनकी 13 साल की मासूम बेटी के साथ बार-बार बलात्कार किया. पीड़ित परिवार की शिकायत के आधार पर, मोरबी पुलिस ने मकान मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की है. आर्थिक तंगी और किराया न दे पाना बना अभिशाप

पुलिस जांच में सामने आए विवरण के अनुसार, पीड़ित परिवार इस मकान मालिक के किराए के घर में रह रहा था. कुछ समय से परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब होने के कारण, वे घर का मासिक किराया समय पर नहीं दे पा रहे थे. इस आर्थिक तंगी और मजबूरी का फायदा उठाते हुए, मकान मालिक ने किराएदार को धमकाया और उसकी पत्नी तथा मासूम बेटी को अपनी हवस का शिकार बनाना शुरू कर दिया. मजदूर परिवार ने बदनामी और घर से निकाले जाने के डर से लंबे समय तक यह अत्याचार सहा.