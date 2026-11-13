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हिमाचल में तेज रफ्तार कार ने UP के 4 लोगों को कुचला, दो की मौत, दो घायल

ऊना में तेज रफ्तार कार ने 4 लोगों को रौंदा ( IANS )

ऊना: हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. यहां गगरेट-ऊना मुख्य मार्ग पर जाड़ला कोहड़ी में एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े चार लोगों को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में दो मजदूरों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग घायल हो गए. घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया.

पुलिस के अनुसार, जाड़ला कोहड़ी निवासी हरमिंदर कुमार ने बताया कि गुरुवार देर शाम वह सड़क के दूसरी तरफ मजदूरों से आलू लोड करवा रहे थे. इसी दौरान ऊना की ओर से तेज रफ्तार में आई सफेद क्रेटा कार ने शराब के ठेके के सामने खड़े चार लोगों को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि चारों लोग सड़क पर अलग-अलग जगह जा गिरे और घायल हो गए.