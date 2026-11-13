हिमाचल में तेज रफ्तार कार ने UP के 4 लोगों को कुचला, दो की मौत, दो घायल
टक्कर मारने के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 2:34 PM IST
ऊना: हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. यहां गगरेट-ऊना मुख्य मार्ग पर जाड़ला कोहड़ी में एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े चार लोगों को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में दो मजदूरों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग घायल हो गए. घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया.
पुलिस के अनुसार, जाड़ला कोहड़ी निवासी हरमिंदर कुमार ने बताया कि गुरुवार देर शाम वह सड़क के दूसरी तरफ मजदूरों से आलू लोड करवा रहे थे. इसी दौरान ऊना की ओर से तेज रफ्तार में आई सफेद क्रेटा कार ने शराब के ठेके के सामने खड़े चार लोगों को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि चारों लोग सड़क पर अलग-अलग जगह जा गिरे और घायल हो गए.
उत्तर प्रदेश के दो मजदूरों की मौत
हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान प्रमोद कुमार (28) और शक्ति कपूर (32) के रूप में हुई है. दोनों उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के रहने वाले थे. हादसे में हरदोई निवासी छोटे लाल (45) और बढ़ेड़ा राजपूतां निवासी जस्सी (40) घायल हो गए. घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. पुलिस के अनुसार, प्रमोद कुमार और शक्ति कपूर की मौत हो गई.
हादसे की सूचना मिलने के बाद 108 एंबुलेंस मौके पर पहुंची. घायल जस्सी को उनके परिजन अपनी गाड़ी से अस्पताल ले गए, जबकि प्रमोद कुमार, नन्हक्के और शक्ति कपूर को गगरेट अस्पताल पहुंचाया गया. उपचार के दौरान प्रमोद कुमार और शक्ति कपूर को मृत घोषित कर दिया गया.
हादसे के बाद कार चालक फरार
टक्कर मारने के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस ने हरमिंदर कुमार की शिकायत पर अज्ञात कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. जिला पुलिस अधीक्षक सचिन हीरेमठ ने बताया कि पुलिस थाना गगरेट के तहत इस हादसे को लेकर केस दर्ज किया गया है और मामले की तहकीकात जारी है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि हादसे के समय कार कौन चला रहा था और दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई. दोनों मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
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