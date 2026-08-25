हिमाचल में गहरी खाई में गिरा श्रद्धालुओं से भरा ट्रक, 40 से अधिक घायल, कई पीजीआई रेफर
ऊना में श्रद्धालुओं से भरा ट्रक गहरी खाई में गिरने से 40 से अधिक लोग घायल हो गए. सभी श्रद्धालु हरियाणा के रहने वाले हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 25, 2026 at 10:28 AM IST
ऊना: जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पीर निगाह के समीप मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया. श्रद्धालुओं से भरा एक ट्रक अचानक बेकाबू होकर सड़क से नीचे गहरी खाई में जा गिरा. हादसे में ट्रक में सवार करीब 40 से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए. घायलों में महिलाएं, बच्चे और पुरुष शामिल हैं. बताया जा रहा है कि ट्रक में 50 श्रद्धालु सवार थे.
सभी श्रद्धालु हरियाणा में करनाल जिले के इंद्री क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं. जानकारी के अनुसार श्रद्धालु दो दिन पहले पीर निगाह मंदिर में माथा टेकने और भंडारा आयोजित करने के लिए पहुंचे थे. मंगलवार सुबह वो पीर निगाह से माता नैना देवी के दरबार के लिए रवाना हुए थे. मंदिर से करीब दो किलोमीटर दूर पहुंचते ही ट्रक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को सूचना देकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू करवाया.
मौके पर मची चीख पुकार
पीर निगाह मंदिर से करीब दो किलोमीटर की दूरी पर हुए इस हादसे के बाद स्थानीय लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और खाई में गिरे श्रद्धालुओं को बाहर निकालने का काम शुरू किया. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी मौके पर पहुंचीं. राहत एवं बचाव कार्य के दौरान घायल श्रद्धालुओं को एंबुलेंस के माध्यम से क्षेत्रीय अस्पताल ऊना पहुंचाया गया. अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मचारियों ने घायलों का उपचार शुरू किया.
अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे घायल श्रद्धालु सोमनाथ ने बताया कि 'उतराई पर ट्रक नीचे उतर रहा था. इसी दौरान प्रेशर पाइप फटने से स्टीयिरंग ने काम करना बंद कर दिया और गाड़ी खाई में जा गिरी.'
तीन को पीजीआई चंडीगढ़ किया गया रेफर
क्षेत्रीय अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर संजय मनकोटिया ने बताया कि 'पीर निगाह हादसे में करीब घायल हुए 40 से अधिक श्रद्धालुओं को क्षेत्रीय अस्पताल ऊना लाया गया था, जिन्हें उपचार दिया जा रहा है. इनमें से एक बच्चे को नाजुक हालत के चलते प्राथमिक उपचार के बाद तीन लोगों को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है. अन्य श्रद्धालुओं का उपचार अस्पताल में जारी है.'
पुलिस कर रही मामले की जांच
हादसा किन परिस्थितियों में हुआ और ट्रक चालक से वाहन किस कारण अनियंत्रित हुआ, इसकी जांच पुलिस कर रही है. अधिकारियों ने घायलों के उपचार और उन्हें आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए हैं.
बीजेपी ने जताया दुख
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा समेत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने हादसे पर दुख जताते हुए घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की है. उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की आवाजाही को देखते हुए उनकी सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए. पीर निगाह मार्ग पर पूर्व में भी मालवाहक वाहनों से जुड़े हादसों की घटनाएं सामने आई हैं. ऐसे में प्रशासन को इस विषय को गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा व्यवस्था और यातायात नियमों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोका जा सके.
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