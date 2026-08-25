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हिमाचल में गहरी खाई में गिरा श्रद्धालुओं से भरा ट्रक, 40 से अधिक घायल, कई पीजीआई रेफर

ऊना: जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पीर निगाह के समीप मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया. श्रद्धालुओं से भरा एक ट्रक अचानक बेकाबू होकर सड़क से नीचे गहरी खाई में जा गिरा. हादसे में ट्रक में सवार करीब 40 से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए. घायलों में महिलाएं, बच्चे और पुरुष शामिल हैं. बताया जा रहा है कि ट्रक में 50 श्रद्धालु सवार थे.

सभी श्रद्धालु हरियाणा में करनाल जिले के इंद्री क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं. जानकारी के अनुसार श्रद्धालु दो दिन पहले पीर निगाह मंदिर में माथा टेकने और भंडारा आयोजित करने के लिए पहुंचे थे. मंगलवार सुबह वो पीर निगाह से माता नैना देवी के दरबार के लिए रवाना हुए थे. मंदिर से करीब दो किलोमीटर दूर पहुंचते ही ट्रक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को सूचना देकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू करवाया.

दुर्घटनाग्रस्त ट्रक (ETV Bharat)

मौके पर मची चीख पुकार

पीर निगाह मंदिर से करीब दो किलोमीटर की दूरी पर हुए इस हादसे के बाद स्थानीय लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और खाई में गिरे श्रद्धालुओं को बाहर निकालने का काम शुरू किया. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी मौके पर पहुंचीं. राहत एवं बचाव कार्य के दौरान घायल श्रद्धालुओं को एंबुलेंस के माध्यम से क्षेत्रीय अस्पताल ऊना पहुंचाया गया. अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मचारियों ने घायलों का उपचार शुरू किया.

अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे घायल श्रद्धालु सोमनाथ ने बताया कि 'उतराई पर ट्रक नीचे उतर रहा था. इसी दौरान प्रेशर पाइप फटने से स्टीयिरंग ने काम करना बंद कर दिया और गाड़ी खाई में जा गिरी.'