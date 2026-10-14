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UN की चेतावनी...अगले 15 साल में 4.5 करोड़ युवा रह जाएंगे बेरोजगार, तैयार होंगे 18 करोड़ नए प्रोफेशनल्स!

15 साल में 4.5 करोड़ युवा रह जाएंगे बेरोजगार, तैयार होंगे 18 करोड़ नए प्रोफेशनल्स! ( Photo Credit; Getty Images )

हैदराबाद, (EB Prime): Jobs Crisis in India: हाथ में डिग्री पर नौकरी नहीं...ये कहानी दुनिया के 80 करोड़ युवाओं की होने वाली है. यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम (UNDP) की हालिया रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है. इसके अनुसार, आने वाले 15 साल में वैश्विक स्तर पर लगभग 120 करोड़ युवा अपनी एजुकेशन पूरी करके रोजगार की तलाश में श्रम बाजार में एंट्री करेंगे. जिसमें से केवल 40 करोड़ युवा ही रोजगार पा सकेंगे.

भारत, जहां औसत उम्र 18-25 साल है, इस संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से एक होने का अनुमान है. इसी कड़ी में विभिन्न रिसर्च एजेंसियों के अनुमानों के अनुसार, भारत में अगले 15 साल में करीब 18 करोड़ नए प्रोफेशनल्स तैयार होंगे जो नौकरी की तलाश में निकलेंगे, लेकिन उनमें से हर चौथा युवा बेरोजगार ही रह जाएगा. ETV Bharat की रिपोर्ट में विस्तार से समझिए इसकी वजह.