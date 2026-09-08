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बढ़ता समंदर... दुनिया में 1.2 अरब लोगों के घर, रोजी-रोटी संकट में; मुंबई-कोलकाता में डेढ़ करोड़ लोगों की बस्तियां डूबेंगी

हैदराबाद. समंदर का बढ़ता जलस्तर दुनिया के लिए एक बड़े खतरे के रूप में सामने उभरा है. राइजिंग सी-लेवल चुनौती तो पहले से ही था, अब पानी सिर के ऊपर जाने की नौबत आ चुकी है. यूनाइटेड नेशंस(UN) की ताजा रिपोर्ट कहती है कि समुद्र का पानी बढ़ना, एक वैश्विक संकट बनता जा रहा है. इस रिपोर्ट में भारतीय उपमहाद्वीप के शहरों, मुंबई, कोलकाता और ढाका पर मंडरा रहे खतरों के प्रति भी आगाह किया गया है.

रिपोर्ट आशंका जताती है कि दुनिया भर में तकरीबन 77 करोड़ लोग तटीय इलाकों के बहुत करीब बसे हुए हैं. रेशो में देखें तो यह संख्या धरती के हर 10 में से एक व्यक्ति की बनती है और इतने लोग पहले से ही एक बहुत बड़े रिस्क के दायरे में जी रहे हैं. वैसे अगले दो दशक में दुनिया के कुल 1.2 अरब लोग इस संकट की जद में आ सकते हैं.

'चैलेजेज रिलेटेड टू सी-लेवल राइज एंड वेज एंड अप्रोचेज टू एड्रेस इट'(Challenges Related to Sea-level Rise and Ways and Approaches to Address It) टाइटिल की यह रिपोर्ट तीन सितंबर को यूएन की ऑफिशियव वेबसाइट पर अपलोड की गई है. रिपोर्ट के मुताबिक समुद्री जलस्तर अभूतपूर्व तेजी से बढ़ रहा है और तटीय इलाकों में रहने वाले समुदायों, देश-दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर इसका बेहद बुरा असर पड़ेगा.

दक्षिण एशिया की बात करें तो आने वाले सालों में निचले तटीय इलाकों और मुंबई. कोलकाता और ढाका जैसे शहरों में जहां जमीन कम हो रही है और समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, बाढ़ व विस्थापन का संकट गहराने वाला है. रिपोर्ट ऐसे कई खतरों को हाईलाइट करती है. कुल मिलाकर रिपोर्ट का संकेत साफ है कि चढ़ते समंदर से एक दशक में दुनिया का नक्शा बदल जाएगा. करोड़ों लोगों की जिंदगियां, इकोनाॅमी और कोस्टल इकोसिस्टम बचाने के लिए एक कोऑर्डिनेटेड व बहुपक्षीय कदम उठाना अति आवश्यक हो गया है.

2024 में समुद्री जलस्तर में रिकाॅर्ड बढ़ोतरी: यूएन रिपोर्ट के मुताबिक महासागरों का औसत जलस्तर बढ़ रहा है, क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्रीनलैंड जैसे बेहद कोल्ड देशोंं के आसपास की बर्फ की शीट टूट रही है और समुद्रों का पानी गर्म हो रहा है. साल 2024 में सालाना औसत बढ़ोतरी 6 मिलीमीटर तक पहुंच गई जो कि अब तक की ऐतिहासिक वृद्धि बताई जा रही है. विज्ञान बताता है कि गर्म पानी को ठंडे के मुकाबले ज्यादा जगह चाहिए होती है, इसलिए गर्म होता समुद्री पानी अपने स्तर से जमीन की तरफ फैलता है. एक और वजह है, समुद्रों के बढ़ने का. झीलों-तालाबों-झरनों का तेजी से खत्म होना और भू-जल का अंधाधुंध दोहन भी समुद्री जलस्तर ऊंचा करने में मददगार होते जा रहे हैं.

वर्ष 2100 तक एक मीटर बढ़ चुका होगा सी-लेवल: वैसे समंदर के बढ़ने की बात करें तो वैश्विक समुद्री जलस्तर के बढ़ने का सालाना रेट है 3.4 से 3.9 मिलीमीटर है. नासा का डाटा फिलहाल यही संकेत करता है. चिंता की बात है कि यह स्पीड बढ़ती जा रही है. नतीजा यह रहा कि 1880 की तुलना में महासागरों में पानी का लेवल अब 8-9 इंच(21-24 सेंटीमीटर) ज्यादा है. यही नहीं, 20वीं सदी में जिस तेजी से समुद्री जलस्तर बढ़ रहा था, अब उसने दोगुनी रफ्तार पकड़ ली है. वैज्ञानिक तो यहां तक आशंका जता रहे हैं कि वर्ष 2100 शुरू होते होते सी वाटर लेवल 1 से 3 फीट यानी एक मीटर तक और बढ़ चुका होगा.