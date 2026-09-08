बढ़ता समंदर... दुनिया में 1.2 अरब लोगों के घर, रोजी-रोटी संकट में; मुंबई-कोलकाता में डेढ़ करोड़ लोगों की बस्तियां डूबेंगी
विश्व में हर 10 में से एक व्यक्ति तटीय इलाकों में बसा है, 2024 में रिकाॅर्ड 6 एमएम तक बढ़ा समुद्री जलस्तर
Published : September 8, 2026 at 5:26 PM IST
हैदराबाद. समंदर का बढ़ता जलस्तर दुनिया के लिए एक बड़े खतरे के रूप में सामने उभरा है. राइजिंग सी-लेवल चुनौती तो पहले से ही था, अब पानी सिर के ऊपर जाने की नौबत आ चुकी है. यूनाइटेड नेशंस(UN) की ताजा रिपोर्ट कहती है कि समुद्र का पानी बढ़ना, एक वैश्विक संकट बनता जा रहा है. इस रिपोर्ट में भारतीय उपमहाद्वीप के शहरों, मुंबई, कोलकाता और ढाका पर मंडरा रहे खतरों के प्रति भी आगाह किया गया है.
रिपोर्ट आशंका जताती है कि दुनिया भर में तकरीबन 77 करोड़ लोग तटीय इलाकों के बहुत करीब बसे हुए हैं. रेशो में देखें तो यह संख्या धरती के हर 10 में से एक व्यक्ति की बनती है और इतने लोग पहले से ही एक बहुत बड़े रिस्क के दायरे में जी रहे हैं. वैसे अगले दो दशक में दुनिया के कुल 1.2 अरब लोग इस संकट की जद में आ सकते हैं.
'चैलेजेज रिलेटेड टू सी-लेवल राइज एंड वेज एंड अप्रोचेज टू एड्रेस इट'(Challenges Related to Sea-level Rise and Ways and Approaches to Address It) टाइटिल की यह रिपोर्ट तीन सितंबर को यूएन की ऑफिशियव वेबसाइट पर अपलोड की गई है. रिपोर्ट के मुताबिक समुद्री जलस्तर अभूतपूर्व तेजी से बढ़ रहा है और तटीय इलाकों में रहने वाले समुदायों, देश-दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर इसका बेहद बुरा असर पड़ेगा.
दक्षिण एशिया की बात करें तो आने वाले सालों में निचले तटीय इलाकों और मुंबई. कोलकाता और ढाका जैसे शहरों में जहां जमीन कम हो रही है और समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, बाढ़ व विस्थापन का संकट गहराने वाला है. रिपोर्ट ऐसे कई खतरों को हाईलाइट करती है. कुल मिलाकर रिपोर्ट का संकेत साफ है कि चढ़ते समंदर से एक दशक में दुनिया का नक्शा बदल जाएगा. करोड़ों लोगों की जिंदगियां, इकोनाॅमी और कोस्टल इकोसिस्टम बचाने के लिए एक कोऑर्डिनेटेड व बहुपक्षीय कदम उठाना अति आवश्यक हो गया है.
2024 में समुद्री जलस्तर में रिकाॅर्ड बढ़ोतरी: यूएन रिपोर्ट के मुताबिक महासागरों का औसत जलस्तर बढ़ रहा है, क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्रीनलैंड जैसे बेहद कोल्ड देशोंं के आसपास की बर्फ की शीट टूट रही है और समुद्रों का पानी गर्म हो रहा है. साल 2024 में सालाना औसत बढ़ोतरी 6 मिलीमीटर तक पहुंच गई जो कि अब तक की ऐतिहासिक वृद्धि बताई जा रही है. विज्ञान बताता है कि गर्म पानी को ठंडे के मुकाबले ज्यादा जगह चाहिए होती है, इसलिए गर्म होता समुद्री पानी अपने स्तर से जमीन की तरफ फैलता है. एक और वजह है, समुद्रों के बढ़ने का. झीलों-तालाबों-झरनों का तेजी से खत्म होना और भू-जल का अंधाधुंध दोहन भी समुद्री जलस्तर ऊंचा करने में मददगार होते जा रहे हैं.
वर्ष 2100 तक एक मीटर बढ़ चुका होगा सी-लेवल: वैसे समंदर के बढ़ने की बात करें तो वैश्विक समुद्री जलस्तर के बढ़ने का सालाना रेट है 3.4 से 3.9 मिलीमीटर है. नासा का डाटा फिलहाल यही संकेत करता है. चिंता की बात है कि यह स्पीड बढ़ती जा रही है. नतीजा यह रहा कि 1880 की तुलना में महासागरों में पानी का लेवल अब 8-9 इंच(21-24 सेंटीमीटर) ज्यादा है. यही नहीं, 20वीं सदी में जिस तेजी से समुद्री जलस्तर बढ़ रहा था, अब उसने दोगुनी रफ्तार पकड़ ली है. वैज्ञानिक तो यहां तक आशंका जता रहे हैं कि वर्ष 2100 शुरू होते होते सी वाटर लेवल 1 से 3 फीट यानी एक मीटर तक और बढ़ चुका होगा.
भारत और बांग्लादेश में ज्यादा खतरा: प्रेस इनफाॅर्मेशन ब्यूरो के अनुसार. भारत का 11 हजार किलोमीटर से ज्यादा का तटीय इलाका है. वहीं अर्थ जर्नलिज्म नेटवर्क की एक रिपोर्ट बताती है कि लगभग 25 करोड़ लोग समुद्र के 50 किलोमीटर के दायरे में बसते हैं. यह आंकड़ा देश की कुल आबादी का 14 से 18 प्रतिशत बनता है. अब मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, विशाखापट्टनम, भावनगर जैसे समुद्र से सटे शहरों पर खतरे के बारे में जानिए. यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय उपमहाद्वीप के निचले व तटीय इलाकों में बसे शहरों पर राइजिंग सी-लेवल का खासा असर देखा जा सकता है. मुंबई-कोलकाता और बांग्लादेश की राजधानी ढाका को रिपोर्ट खासकर हाईलाइट करती है. करीब 140 मिलियन(1.4 करोड़) लोगों के घर स्थायी रूप से डूब जाने और विस्थापन का फौरन रिस्क है.
रिपोर्ट कहती है कि बढ़ते समुद्री जलस्तर का खतरा सिर्फ बस्तियों के डूबने या लोगों तक सीमित नहीं है. समय रहते इसे न रोका गया तो इससे तटीय बुनियादी ढांचा, जरूरी सेवाएं, जीविका से तमाम साधन, आर्थिक गतिविधियां, पेयजल, कृषि-सिंचाई और उपजाऊ जमीन सब तहस-नहस होने जाएंगे.
1.2 अरब जिंदगियां संकट में, हर साल 4 लाख करोड़ डाॅलर का नुकसान: यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट सावधान करती है कि अगर तत्काल कदम न उठाए गए तो इस गंभीर संकट से 2050 तक 1.2 अरब लोगों को विस्थापन का सामना करना पड़ेगा. कई प्रशांत द्वीपों में री-लोकेशन की प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है. चढ़ते महासागर पर्यावरण, फूड सिक्योरिटी, सांस्कृतिक विरासत और मानव अधिकार के साथ-साथ आर्थिक स्थिरता को भी बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं. इस सदी की समाप्ति तक पूरी दुनिया को हर साल 1.2 से 4 लाख करोड़ डाॅलर का इकोनाॅमिक लाॅस हो चुका होगा.
यूएन रिपोर्ट के अनुसार, आयरलैंड के लाइमरिक शहर में आई बाढ़ की सिर्फ एक आपदा में एक अरब यूरो(करीब दो खरब रुपए) का नुकसान हुआ. इसी तरह से कैरिबियन देशों में 40 फीसदी समुद्री तट लुप्त हो जाएंगे जबकि ऐसे देशों का टूरिज्म ही आय का मुख्य जरिया है. इसी तरह, एक अनुमान के मुताबिक अमेरिका की करीब 30 प्रतिशत जनसंख्या कोस्टल एरिया में बसी है. दुनिया के सबसे बड़े 10 शहरों में से 8 तो समुद्र तट पर ही स्थित हैं. (mukesh.mishra@etvbharat.com)
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