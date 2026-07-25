देश में 52 करोड़ लोग नहीं अफोर्ड कर पाते सेहतमंद खाने का खर्च; दुनिया में ऐसे 269 करोड़
संयुक्त राष्ट्र की 5 एजेंसियों ने जारी की रिपोर्ट, अफ्रीका में भूखे लोग सबसे ज्यादा, एशिया के देश दूसरे नंबर पर.
Published : July 25, 2026 at 5:15 PM IST
UN SOFI 2026 Report : भुखमरी के खिलाफ जंग में लगातार तीसरे साल भी सुधार देखने को मिला है. सभी देशों की सरकारें साल 2030 तक भूख के संकट को पूरी तरह खत्म करना चाहती हैं. इसके लिए तमाम रणनीतियां बनाईं गईं हैं. लोगों का पेट अब भरने लगा है, लेकिन पौष्टिक खाना अभी भी बड़ी चुनौती बनी हुई है. दुनिया के करीब 269 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपने लिए सेहतमंद खाना नहीं खरीद सकते हैं. भारत में ऐसे लोगों की संख्या लगभग 52 करोड़ है.
खाने-पीने की बढ़ती कीमतें, कमजोर सप्लाई चेन और देशों के आपसी झगड़े पौष्टिक भोजन में बड़ी रुकावट बन रहे हैं. लोगों को जिंदा रहने के लिए जितने भी न्यूनतम खर्च की जरूरत होती है, सेहतमंद खाना उससे करीब 43% महंगा हो चुका है. किसी भी देश की विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाने के लिए वहां के लोगों का स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है. इसके लिए लोगों को पौष्टिक भोजन जरूर मिलना चाहिए. इसके बावजूद दुनिया का करीब हर तीसरा व्यक्ति सेहतमंद खाने से दूर है.
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र (UN) की 5 एजेंसियों FAO ( Food and Agriculture Organization of the United Nations), IFAD (International Fund for Agricultural Development), UNICEF (United Nations Children's Fund), WFP (World Food Programme) और WHO (World Health Organization) ने मिलकर एक रिपोर्ट जारी की. इसका नाम THE STATE OF FOOD SECURITYAND NUTRITION IN THE WORLD UNDERSTANDING AND ADDRESSING THE HIGH COST OF A HEALTHY DIET है. इसमें दुनियाभर में लोगों तक सेहतमंद खाने की पहुंच की स्थिति बताने के साथ ही भविष्य की चुनौतियों के लिए आगाह भी किया गया है.
दुनियाभर में भूखे लोगों की संख्या हो रही कम : रिपोर्ट के अनुसार दुनियाभर में भुखमरी की समस्या में धीरे-धीरे सुधार आ रहा है. साल 2022 में दुनिया की 8.6% आबादी भूख की मार झेल रही थी. साल 2024 में यह प्रतिशत घटकर 8.1 पर पहुंच गया. साल 2025 में इसमें और सुधार हुआ. इससे यह 7.8% पर आ गया. एशिया और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों में इस समस्या से निपटने में प्रगति आई है. अफ्रीका में काफी समय से भुखमरी बढ़ रही थी. वहां भी हालत स्थिर होने लगे हैं. हालांकि अभी भी अफ्रीकी देशों में भूखे लोगों की संख्या ज्यादा है.
साल 2025 में अफ्रीका के 30 करोड़ लोग रहे प्रभावित : रिपोर्ट के अनुसार साल 2025 में अफ्रीका के रिकॉर्ड करीब 30 करोड़ लोग भूख से प्रभावित रहे. एशिया के देश जिसमें भारत भी आता है, वहां करीब 29 करोड़ लोगों के पेट खाली रहे. लैटिन अमेरिका व कैरिबियन देशों में यह संख्या केवल 3.2 करोड़ ही रही. अफ्रीका का हर 5 में से 1 व्यक्ति भुखमरी का सामना कर रहा है. वहीं एशिया की केवल 6.0% आबादी ही इस समस्या से जूझ रही है. लैटिन अमेरिका की स्थिति अफ्रीका और पश्चिमी देशों से काफी बेहतर है. यहां करीब 4.8% लोग ही इस संकट से प्रभावित है.
खाने की फिक्र में डूबी रही 25.8% आबादी : रिपोर्ट के अनुसार साल 2025 में दुनियाभर के 210 करोड़ लोग यानी कुल आबादी के करीब 25.8% लोग इस फिक्र में जी रहे थे कि उन्हें भरपेट खाना मिलेगा कि नहीं. ऐसे लोगों को पेटभर और पौष्टिक खाने का कोई भरोसेमंद स्रोत नहीं था. हालांकि भूख से परेशान होने का यह आंकड़ा साल 2024 की तुलना में करीब 28.7% कम है. वहीं साल 2025 में साल 2020 की तुलना में 13.5 करोड़ कम लोगों ने भूख के संकट का सामना किया. साल 2020 से एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन देशों में लगातार सुधार देखा गया.
पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा परेशान : रिपोर्ट के अनुसार दुनियाभर में पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ज्यादा भूख के संकट का सामना करना पड़ा. उन्हें कभी कम भोजन तो कभी खाली पेट रहकर ही अपने दिन गुजारने पड़े. हालांकि साल 2024 की तुलना में साल 2025 में इस जेंडर गैप में मामूली गिरावट भी देखने को मिली. वहीं साल 2015 के बाद पहली बार अफ्रीका में भुखमरी की स्थिति में सुधार देखा गया. शहरी और ग्रामीण इलाकों की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को खाने-पीने की चीजों का ज्यादा संकट का सामना करना पड़ा.
पहले की तुलना में थोड़ा आसान हुआ सेहतमंद खाना : रिपोर्ट बताती है कि मौजूदा समय सेहतमंद खाने की पहुंच पहले की तुलना में थोड़ी आसान हुई है. साल 2021 के डेटा पर नजर डालें तो पता चलता है कि उस दौरान पूरी दुनिया के करीब 297 करोड़ लोग ऐसे थे जो अपने लिए अच्छा और पौष्टिक खाना नहीं खरीद पा रहे थे. इसके बाद के वर्षों में इसमें सुधार देखने को मिला. इसकी वजह से साल 2025 में यह संख्या घटकर 269 करोड़ रह गई. लोगों की आमदनी महंगाई की तुलना में तेजी से बढ़ी. हालांकि यह तस्वीर पूरी दुनिया में एक जैसी नहीं रही. अफ्रीका में हालत और बिगड़ गए.
पौष्टिक खाने के औसत खर्च में इजाफा : संयुक्त राष्ट्र की पिछले साल आई रिपोर्ट में लोगों को सेहतमंद खाना क्यों नहीं मिल पा रहा है, इसकी वजह भी बताई गई थी. ये साल 2026 में भी बरकरार है. रिपोर्ट में बताया गया था कि सेहतमंद खाना कम आमदनी वाले लोगों के बजट से बाहर हो चुका है. पिछले साल एक व्यक्ति के रोजाना पौष्टिक खाने का औसत खर्च करीब 4.28 डॉलर (करीब 100 से 120 भारतीय रुपये) था. यह गरीब परिवारों की रोजाना की कुल कमाई से भी ज्यादा है. वहीं कुछ अमीर या दूरदराज के देशों में पौष्टिक खाना गरीब देशों के मुकाबले 3 गुना तक महंगा है.
लोगों तक सेहतमंद खाने की पहुंच बनानी क्यों है जरूरी? : संयुक्त राष्ट्र की 5 एजेंसियों की रिपोर्ट बताती है कि दुनियाभर में मौजूदा समय की जो चुनौतियां हैं, उनसे निपटने के लिए भोजन की कमी और कुपोषण से निपटना बेहद जरूरी है. कई वैश्विक संकट कृषि और खाद्य प्रणालियों में लगातार रुकावट बन रहे हैं. लोगों को सेहतमंद खाना न मिलने पर उत्पादकता में कमी के साथ सामाजिक-आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी नुकसान बढ़ रहे हैं. इससे उबरने के लिए दुनियाभर के कमजोरों लोगों तक सेहतमंद खाने की पहुंच आसान बनाने की जरूरत है.
किन उपायों से दूर हो सकती है परेशानी? : रिपोर्ट के अनुसार लोगों तक पौष्टिक खाने की पहुंच आसान बनाने के लिए अलग-अलग देशों में अलग-अलग उपाय करने की जरूरत है. सेहतमंद खाने को कम खर्चीला बनाने के लिए खेत से लेकर थाली तक के सफर में सरकार और अन्य संगठनों को मिलकर काम करने की जरूरत है. सीधे छोटे किसानों, खेतों और मंडियों में लगातार बड़ा निवेश होना चाहिए, जिससे फसलें खराब न हों, और खाने की कीमतें कम हो सकें. इसके अलावा क्षेत्रवार भी कई अन्य तरीके अपनाए जा सकते हैं.
केवल पेट भरने की नीतियों को बदलने की जरूरत : यूएन ने चेतावनी दी है कि यदि सरकारों ने अपनी कृषि नीतियों में बदलाव नहीं किया तो भुखमरी को जीरो करने का साल 2030 का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा. ज्यादातर देशों में ये नीतियां अनाजों के जरिए लोगों का पेट भरने तक ही सीमित हैं. सरकारों इसी को ध्यान में रखकर अपनी योजनाएं बनाती है. जबकि सरकार को पोषण सुरक्षा के तहत फल, डेयरी व बागवानी को भी इस योजना का हिस्सा बनाना चाहिए. वहीं रिपोर्ट बताती है कि साल 2030 में दुनिया के 52 करोड़ लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ सकता है. मिडिल ईस्ट के देशों में आने वाले समय में यह संकट बढ़ सकता है.
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