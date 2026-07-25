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देश में 52 करोड़ लोग नहीं अफोर्ड कर पाते सेहतमंद खाने का खर्च; दुनिया में ऐसे 269 करोड़

UN SOFI 2026 Report : भुखमरी के खिलाफ जंग में लगातार तीसरे साल भी सुधार देखने को मिला है. सभी देशों की सरकारें साल 2030 तक भूख के संकट को पूरी तरह खत्म करना चाहती हैं. इसके लिए तमाम रणनीतियां बनाईं गईं हैं. लोगों का पेट अब भरने लगा है, लेकिन पौष्टिक खाना अभी भी बड़ी चुनौती बनी हुई है. दुनिया के करीब 269 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपने लिए सेहतमंद खाना नहीं खरीद सकते हैं. भारत में ऐसे लोगों की संख्या लगभग 52 करोड़ है.

खाने-पीने की बढ़ती कीमतें, कमजोर सप्लाई चेन और देशों के आपसी झगड़े पौष्टिक भोजन में बड़ी रुकावट बन रहे हैं. लोगों को जिंदा रहने के लिए जितने भी न्यूनतम खर्च की जरूरत होती है, सेहतमंद खाना उससे करीब 43% महंगा हो चुका है. किसी भी देश की विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाने के लिए वहां के लोगों का स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है. इसके लिए लोगों को पौष्टिक भोजन जरूर मिलना चाहिए. इसके बावजूद दुनिया का करीब हर तीसरा व्यक्ति सेहतमंद खाने से दूर है.

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र (UN) की 5 एजेंसियों FAO ( Food and Agriculture Organization of the United Nations), IFAD (International Fund for Agricultural Development), UNICEF (United Nations Children's Fund), WFP (World Food Programme) और WHO (World Health Organization) ने मिलकर एक रिपोर्ट जारी की. इसका नाम THE STATE OF FOOD SECURITYAND NUTRITION IN THE WORLD UNDERSTANDING AND ADDRESSING THE HIGH COST OF A HEALTHY DIET है. इसमें दुनियाभर में लोगों तक सेहतमंद खाने की पहुंच की स्थिति बताने के साथ ही भविष्य की चुनौतियों के लिए आगाह भी किया गया है.

दुनियाभर में भूखे लोगों की संख्या हो रही कम : रिपोर्ट के अनुसार दुनियाभर में भुखमरी की समस्या में धीरे-धीरे सुधार आ रहा है. साल 2022 में दुनिया की 8.6% आबादी भूख की मार झेल रही थी. साल 2024 में यह प्रतिशत घटकर 8.1 पर पहुंच गया. साल 2025 में इसमें और सुधार हुआ. इससे यह 7.8% पर आ गया. एशिया और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों में इस समस्या से निपटने में प्रगति आई है. अफ्रीका में काफी समय से भुखमरी बढ़ रही थी. वहां भी हालत स्थिर होने लगे हैं. हालांकि अभी भी अफ्रीकी देशों में भूखे लोगों की संख्या ज्यादा है.

साल 2025 में अफ्रीका के 30 करोड़ लोग रहे प्रभावित : रिपोर्ट के अनुसार साल 2025 में अफ्रीका के रिकॉर्ड करीब 30 करोड़ लोग भूख से प्रभावित रहे. एशिया के देश जिसमें भारत भी आता है, वहां करीब 29 करोड़ लोगों के पेट खाली रहे. लैटिन अमेरिका व कैरिबियन देशों में यह संख्या केवल 3.2 करोड़ ही रही. अफ्रीका का हर 5 में से 1 व्यक्ति भुखमरी का सामना कर रहा है. वहीं एशिया की केवल 6.0% आबादी ही इस समस्या से जूझ रही है. लैटिन अमेरिका की स्थिति अफ्रीका और पश्चिमी देशों से काफी बेहतर है. यहां करीब 4.8% लोग ही इस संकट से प्रभावित है.

खाने की फिक्र में डूबी रही 25.8% आबादी : रिपोर्ट के अनुसार साल 2025 में दुनियाभर के 210 करोड़ लोग यानी कुल आबादी के करीब 25.8% लोग इस फिक्र में जी रहे थे कि उन्हें भरपेट खाना मिलेगा कि नहीं. ऐसे लोगों को पेटभर और पौष्टिक खाने का कोई भरोसेमंद स्रोत नहीं था. हालांकि भूख से परेशान होने का यह आंकड़ा साल 2024 की तुलना में करीब 28.7% कम है. वहीं साल 2025 में साल 2020 की तुलना में 13.5 करोड़ कम लोगों ने भूख के संकट का सामना किया. साल 2020 से एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन देशों में लगातार सुधार देखा गया.

पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा परेशान : रिपोर्ट के अनुसार दुनियाभर में पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ज्यादा भूख के संकट का सामना करना पड़ा. उन्हें कभी कम भोजन तो कभी खाली पेट रहकर ही अपने दिन गुजारने पड़े. हालांकि साल 2024 की तुलना में साल 2025 में इस जेंडर गैप में मामूली गिरावट भी देखने को मिली. वहीं साल 2015 के बाद पहली बार अफ्रीका में भुखमरी की स्थिति में सुधार देखा गया. शहरी और ग्रामीण इलाकों की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को खाने-पीने की चीजों का ज्यादा संकट का सामना करना पड़ा.