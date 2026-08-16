ETV Bharat / bharat

12 दिनों से अनशन, अस्पताल में भर्ती फिर भी जारी है उपवास, झारखंड की बेटी उम्मे हबीबा की सीएम हेमंत सोरेन और राहुल गांधी से भावुक अपील

छात्र आंदोलन के बीच उम्मे हबीबा 12 दिनों से अनशन पर हैं. उनकी सीएम हेमंत सोरेन और राहुल गांधी से खास अपील है.

Umme Habiba
उम्मे हबीबा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 16, 2026 at 3:13 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: झारखंड में 14वीं जेपीएससी परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ी के बाद रांची में चल रहे छात्र आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक नाम उम्मे हबीबा का है. पिछले 12 दिनों से आमरण अनशन पर बैठी हबीबा की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया. अस्पताल में भी उन्होंने अन्न ग्रहण करने से इनकार कर दिया है. अनशन के कारण उनका वजन सात किलो कम हो चुका है.

मूल रूप से बोकारो जिले के कसमार की रहने वाली हबीबा ने 7वीं, 11वीं और 14वीं जेपीएससी की परीक्षा दी है. उन्होंने अंग्रेजी में पीजी और बीएड की पढ़ाई पूरी की है. आंदोलन की शुरुआत में जब वे भूख हड़ताल पर बैठीं, तब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, अभिजीत दीपके, प्रणव झा और के. राजू ने उनसे बात की थी.

झारखंड की बेटी उम्मे हबीबा की सीएम हेमंत सोरेन और राहुल गांधी से भावुक अपील (Etv Bharat)

आज भी वे सदर अस्पताल के आईसीयू-एचडीयू में भर्ती होने के बावजूद अनशन जारी रखे हुए हैं. मांगें पूरी होने तक भूख हड़ताल जारी रखने का संकल्प दोहराते हुए हबीबा ने ईटीवी भारत के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राहुल गांधी से भावुक अपील की है.

उम्मे हबीबा ने कहा, “मैं सबसे अपील करना चाहती हूं. हमारी लड़ाई सत्ता से नहीं, बल्कि सिस्टम के खिलाफ है. रिफॉर्म और एजुकेशन सिस्टम में बदलाव से राज्य के प्रतिभाशाली छात्रों-युवाओं का भला होगा.”

उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कहा, “आप इस राज्य के कर्ता-धर्ता हैं. हमने ही आपको सत्ता में बैठाया था इस उम्मीद में कि आप बच्चों के हित में कुछ करेंगे. अफसोस की बात है कि आप हमारी उम्मीद पर खरे नहीं उतरे. फिर भी हम उम्मीद बनाए हुए हैं. इसी उम्मीद से हम आमरण अनशन पर बैठे हैं. शरीर कमजोर हो रहा है, लेकिन मन को कमजोर नहीं होने दिया है. यह झारखंडी बेटी आपसे अपील कर रही है कि 22-23 दिनों से धरना-प्रदर्शन पर बैठे छात्रों के अधिकारों का हनन न होने दें.”

12 दिनों से अनशन पर बैठी हबीबा ने राहुल गांधी से भी अपील की, 党यहां जो सरकार चल रही है, वह आपके गठबंधन की सरकार है. इसकी जवाबदेही आपको लेनी होगी. अगर आप झारखंड के आंदोलनकारी छात्रों को समर्थन दे रहे हैं तो सही तरीके से दीजिए, ताकि बच्चों का भला हो. आप अभी तक हमसे मिलने क्यों नहीं आए? एक बार रांची आकर हमसे मिल तो लिजिए, इन बच्चों का हाल-चाल जानिए जो 12-13 दिनों से हंगर स्ट्राइक पर हैं और अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं.媒

सरकार के दावे पर हबीबा ने साफ कहा कि यह बात गलत है कि राज्य सरकार ने 98 प्रतिशत मांगें मान ली हैं. सरकार ने सिर्फ 14वीं जेपीएससी पीटी रद्द करने की बात कही है. टीडीपीएल एजेंसी और अभय तिवारी का मामला तो खुली चिट्ठी की तरह है, जिस पर कार्रवाई होनी ही है. हां, लगभग 80 प्रतिशत मांगें मान ली गई हैं.

सीआईडी जांच को लेकर उन्होंने कहा, “हमने देखा है कि कई बार सीआईडी जांच के नाम पर हमें बेवकूफ बनाया गया. सीआईडी जांच होती है, फिर सिस्टम में दोबारा भ्रष्टाचार हो जाता है. इसलिए यहां बैठे छात्र सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, ताकि सिस्टम पूरी तरह साफ हो सके.”

हबीबा ने कहा कि हमारे अभिभावक आकर हमें आश्वासन दें, चाहे वह राहुल गांधी हों या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन. वह हमें आश्वासन दें कि छात्रों की मांगें मान ली गई हैं तो वह अपना भूख हड़ताल समाप्त कर लेंगी. हबीबा ने कहा कि मुख्यमंत्री से खास तौर पर कहूंगी कि वह बिल्कुल पास में हैं, दो-तीन किलोमीटर की दूरी पर हैं. उन्हें तो बच्चों की बात सुननी चाहिए.

यह भी पढ़ें:

JPSC Protest: अनशन पर बैठे दो छात्रों की बिगड़ी तबीयत, डॉक्टर पहुंचे धरनास्थल

रांची में आमरण अनशन पर बैठे छात्रों की बिगड़ी तबीयत, एक अनशनकारी सदर अस्पताल रेफर

आमरण अनशन पर बैठे छात्रों की बिगड़ी तबीयत, एक अनशनकारी सदर अस्पताल रेफर

TAGGED:

UMME HABIBA
JPSC PROTEST
उम्मे हबीबा का अनशन
CM HEMANT SOREN
JHARKHAND STUDENT PROTEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.