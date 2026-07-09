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मध्य प्रदेश के उमरिया में भीषण सड़क हादसा, ट्रक में जा घुसी कार, दो महिलाओं व बच्चे समेत 5 की मौत

उमरिया में नेशनल हाईवे 43 पर भीषण सड़क हादसा, कार सवार 5 लोगों की मौत. एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.

UMARIA NATIONAL HIGHWAY ACCIDENT
मध्य प्रदेश के उमरिया में भीषण सड़क हादसा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 9, 2026 at 9:39 AM IST

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उमरिया: मध्य प्रदेश के उमरिया में एक भीषण सड़क दुर्घटना में पांच लोगों की मौत हो गई है. कोतवाली थाना क्षेत्र की सिविल लाइन चौकी के पास नेशनल हाईवे 43 पर बुधवार-गुरुवार की दरमियानी रात ये हादसा हुआ है, जिसमें एक तेज रफ्तार अर्टिगा कार ट्रक में जा घुसी, जिसमें 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. जबकि एक बुरी तरह से जख्मी हो गया. कार में अनूपपुर निवासी 6 लोग सवार थे. हादसे की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है.

कार अचानक हुई बेकाबू, ट्रक में जा घुसी

घटना तड़के 3 बजे की बताई जा रही है. पुलिस के मुताबिक, कार में बैठा परिवार अनूपपुर जिले का रहने वाला था, सभी लोग कार से चित्रकूट जा रहे थे, इस दौरान भरौला के पास सिद्ध बाबा क्षेत्र में रफ्तार से चल रही कार अचानक बेकाबू हो गई और आगे जा रहे ट्रक में घुस गई, जिससे मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई. जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

HORRIFIC ROAD ACCIDENT IN UMARIA
भीषण टक्कर के बाद कार में फंसे शव (Etv Bharat)

भीषण टक्कर के बाद कार में फंसे शव

हादसा इतना भयानक था कि कार के परखच्चे उड़ गए हैं. कार सवार मृतकों में एक मासूम और 3 महिलाएं सहित एक पुरुष शामिल है. हादसे के बाद बुरी तरह छतिग्रस्त कार में अंदर एक व्यक्ति फंस गया था. घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस ओर 108 एंबुलेंस की टीम मौके पर पहुंची, टीम ने काफी मशक्कत के बाद फंसे हुए शख्स को बाहर निकाला, लेकिन जिला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने उसे भी मृत घोषित कर दिया, इसके बाद इलाज के दौरान एक और घायल ने दम तोड़ दिया. इस तरह बारी-बारी से कुछ 5 लोगों की मौत हो गई.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आलोक शर्मा ने बताया, "नेशनल हाईवे 43 पर सिद्ध बाबा क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार ने अनियंत्रित होकर ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी. कार में कुछ 6 लोग सवार थे, जिसमें एक बच्चा, 3 महिलाएं और 1 पुरुष की मौत हो गई. एक व्यक्ति को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया. सभी लोग अनूपपुर जिले के लीला गांव के रहने वाले थे, ये चित्रकूट परीक्षा दिलाने जा रहे थे."

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