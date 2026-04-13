उमर खालिद ने जमानत न देने के SC के फैसले पर समीक्षा की मांग की
उमर खालिद ने दिल्ली दंगा मामले में जमानत देने से इनकार करने के आदेश को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर की है.
By Sumit Saxena
Published : April 13, 2026 at 8:00 PM IST
नई दिल्ली : उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले की समीक्षा करने की मांग की है, जिसमें उन्हें जमानत देने से मना कर दिया गया था. साथ ही, उन्होंने कहा था कि 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे की साजिश के सिलसिले में उन पर लगाए गए आरोपों पर यकीन करने के लिए सही आधार हैं.
खालिद की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस अरविंद कुमार और एन वी अंजारिया की बेंच से रिव्यू पिटीशन को ओपन कोर्ट में लिस्ट करने का अनुरोध किया.
सिब्बल ने बेंच के सामने दलील दी कि यह मामला 16 अप्रैल को जजों के चैंबर में विचार के लिए आएगा. सिब्बल ने कहा कि ओपन-कोर्ट सुनवाई के लिए एक आवेदन दे दिया गया है. जस्टिस कुमार ने कहा, "हम पेपर्स देखेंगे. अगर जरूरत पड़ी तो हम इसे वापस लेंगे."
सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार, समीक्षा याचिका पर वे जज विचार करते हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले से हुई किसी गलती या गंभीर अन्याय को ठीक करने के लिए चैंबर में कोई फैसला सुनाया हो या कोई आदेश दिया हो. समीक्षा चाहने वाली पार्टियां, समीक्षा किए जा रहे फैसले से हुए बड़े अन्याय को ठीक करने के लिए जजों से ओपन-कोर्ट सुनवाई का अनुरोध कर सकती हैं.
5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े कथित बड़ी साजिश के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियोग पक्ष की सामग्री को अगर प्रथम द़ष्टया देखा जाए, तो उससे पहली नजर में अपील करने वालों की एक केंद्रीय और भूमिका का पता चलता है और उसे यह नहीं लगता कि मौजूदा रिकॉर्ड के हिसाब से लगातार हिरासत में रखना, संवैधानिक तौर पर नामंज़ूर होने की हद पार कर गया है.
जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन वी अंजारिया की बेंच ने कहा कि इन अपील करने वालों के लिए कानूनी सीमा लागू होती है, और कहा, “कार्रवाई का यह स्टेज उन्हें जमानत पर रिहा करने को सही नहीं ठहराता…”
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खालिद और इमाम दूसरे आरोपियों की तुलना में गुणात्मक अलग हैं और उनकी कथित भूमिकाओं में साफ अंतर बताते हुए पांच दूसरे को-आरोपियों को रिहा करने का आदेश दिया. इस मामले में अन्य आरोपी गुलफिशा फातिमा, मीरा हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद हैं.
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