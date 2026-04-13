ETV Bharat / bharat

उमर खालिद ने जमानत न देने के SC के फैसले पर समीक्षा की मांग की

नई दिल्ली : उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले की समीक्षा करने की मांग की है, जिसमें उन्हें जमानत देने से मना कर दिया गया था. साथ ही, उन्होंने कहा था कि 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे की साजिश के सिलसिले में उन पर लगाए गए आरोपों पर यकीन करने के लिए सही आधार हैं.

खालिद की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस अरविंद कुमार और एन वी अंजारिया की बेंच से रिव्यू पिटीशन को ओपन कोर्ट में लिस्ट करने का अनुरोध किया.

सिब्बल ने बेंच के सामने दलील दी कि यह मामला 16 अप्रैल को जजों के चैंबर में विचार के लिए आएगा. सिब्बल ने कहा कि ओपन-कोर्ट सुनवाई के लिए एक आवेदन दे दिया गया है. जस्टिस कुमार ने कहा, "हम पेपर्स देखेंगे. अगर जरूरत पड़ी तो हम इसे वापस लेंगे."

सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार, समीक्षा याचिका पर वे जज विचार करते हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले से हुई किसी गलती या गंभीर अन्याय को ठीक करने के लिए चैंबर में कोई फैसला सुनाया हो या कोई आदेश दिया हो. समीक्षा चाहने वाली पार्टियां, समीक्षा किए जा रहे फैसले से हुए बड़े अन्याय को ठीक करने के लिए जजों से ओपन-कोर्ट सुनवाई का अनुरोध कर सकती हैं.

5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े कथित बड़ी साजिश के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया.