ETV Bharat / bharat

2020 दिल्ली दंगा मामला: उमर खालिद को अपनी मां की सर्जरी के लिए तीन दिनों की मिली अंतरिम जमानत

दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है.

उमर खालिद को तीन दिन की मिली अंतरिम जमानत
उमर खालिद को तीन दिन की मिली अंतरिम जमानत (File Photo)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 22, 2026 at 12:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली हिंसा मामले के आरोपी उमर खालिद को अपनी मां की सर्जरी के लिए तीन दिनों की अंतरिम जमानत दे दी है. जस्टिस प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता वाली बेंच ने 1 जून से 3 जून तक उमर खालिद को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. कोर्ट ने उमर खालिद को 1 जून को सुबह 7 बजे रिहा करने का आदेश दिया.

कोर्ट ने उमर खालिद को निर्देश दिया कि वो 3 जून को 5 बजे शाम तक जेल में सरेंडर करें. कोर्ट ने उमर खालिद को एक लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि अंतरिम जमानत के दौरान उमर खालिद दिल्ली-एनसीआर के बाहर नहीं जाएंगे. कोर्ट ने कहा कि उमर खालिद अस्पताल छोड़कर किसी स्थान पर नहीं जाएंगे और अपने साथ एक ही मोबाइल फोन रखेंगे.

उमर खालिद ने कड़कड़डूमा कोर्ट के 19 मई के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दिया गया था. कड़कड़डूमा कोर्ट में उमर खालिद ने अपने चाचा के निधन के बाद चेहलुम और अपनी मां की 2 जून को होने वाली सर्जरी के पहले और बाद में उनके साथ रहने के लिए 15 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की थी. कड़कड़डूमा कोर्ट ने कहा था कि उमर खालिद को पहले भी अंतरिम जमानत मिली थी और उस दौरान उसने जमानत की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया था. इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार उसे अंतरिम जमानत दी जाए.

कड़कड़डूमा कोर्ट ने कहा था कि चाचा के चेहलुम में शामिल होना उतना जरुरी नहीं है. उन्हें चाचा के निधन के समय ही अंतरिम जमानत की मांग करनी चाहिए थी. चाचा के निधन के काफी दिन बीतने के बाद अंतरिम जमानत का कोई मतलब नहीं है. उमर खालिद की मां की सर्जरी पर कड़कड़डूमा कोर्ट ने कहा था कि उनकी दूसरी बहनें भी हैं, जो मां का ख्याल रख सकती हैं. सर्जरी भी साधारण किस्म की है. ऐसे में अंतरिम जमानत याचिका खारिज की जाती है.

कड़कड़डूमा कोर्ट ने 11 दिसंबर 2025 को उमर खालिद को परिवार में एक शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी थी. इससे पहले 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दिया था. उसके बाद 20 अप्रैल को उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिका खारिज कर दिया है. उमर खालिद को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 13 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया था तब से वो हिरासत में है. बता दें कि दिल्ली दंगों में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी और काफी लोग घायल हुए थे.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

DELHI HIGH COURT ON UMAR KHALID
UMAR KHALID GETS INTERIM BAIL
2020 DELHI RIOTS
उमर खालिद को मिली जमानत
UMAR KHALID BAIL PLEA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.