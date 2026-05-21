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2020 दिल्ली दंगा मामला: उमर खालिद ने हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका दायर किया, सुनवाई कल

नई दिल्ली: दिल्ली हिंसा मामले के आरोपी उमर खालिद ने दिल्ली हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका दायर किया है. जस्टिस प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता वाली बेंच उमर खालिद की अंतरिम जमानत याचिका पर 22 मई को सुनवाई करेगा. उमर खालिद ने कड़कड़डूमा कोर्ट के 19 मई के आदेश को चुनौती दी है जिसमें अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दिया गया था.

कड़कड़डूमा कोर्ट में उमर खालिद ने अपने चाचा के निधन के बाद चेहलुम और अपनी मां की 2 जून को होने वाली सर्जरी के पहले और बाद में उनके साथ रहने के लिए 15 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की थी. कड़कड़डूमा कोर्ट ने कहा था कि उमर खालिद को पहले भी अंतरिम जमानत मिली थी और उस दौरान उसने जमानत की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया था. इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार उसे अंतरिम जमानत दी जाए.

कड़कड़डूमा कोर्ट ने कहा था कि चाचा के चेहलुम में शामिल होना उतना जरुरी नहीं है. उन्हें चाचा के निधन के समय ही अंतरिम जमानत की मांग करनी चाहिए थी. चाचा के निधन के काफी दिन बीतने के बाद अंतरिम जमानत का कोई मतलब नहीं है. उमर खालिद की मां की सर्जरी पर कड़कड़डूमा कोर्ट ने कहा था कि उनकी दूसरी बहनें भी हैं जो मां का ख्याल रख सकती हैं. सर्जरी भी साधारण किस्म की है. ऐसे में अंतरिम जमानत याचिका खारिज की जाती है.