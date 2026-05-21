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2020 दिल्ली दंगा मामला: उमर खालिद ने हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका दायर किया, सुनवाई कल

2020 दिल्ली दंगा मामले में निचली अदालत से याचिका खारिज होने के बाद उमर खालिद ने अंतरिम जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया है.

अंतरिम जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंचे उमर खालिद
अंतरिम जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंचे उमर खालिद (File Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 21, 2026 at 8:02 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली हिंसा मामले के आरोपी उमर खालिद ने दिल्ली हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका दायर किया है. जस्टिस प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता वाली बेंच उमर खालिद की अंतरिम जमानत याचिका पर 22 मई को सुनवाई करेगा. उमर खालिद ने कड़कड़डूमा कोर्ट के 19 मई के आदेश को चुनौती दी है जिसमें अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दिया गया था.

कड़कड़डूमा कोर्ट में उमर खालिद ने अपने चाचा के निधन के बाद चेहलुम और अपनी मां की 2 जून को होने वाली सर्जरी के पहले और बाद में उनके साथ रहने के लिए 15 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की थी. कड़कड़डूमा कोर्ट ने कहा था कि उमर खालिद को पहले भी अंतरिम जमानत मिली थी और उस दौरान उसने जमानत की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया था. इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार उसे अंतरिम जमानत दी जाए.

कड़कड़डूमा कोर्ट ने कहा था कि चाचा के चेहलुम में शामिल होना उतना जरुरी नहीं है. उन्हें चाचा के निधन के समय ही अंतरिम जमानत की मांग करनी चाहिए थी. चाचा के निधन के काफी दिन बीतने के बाद अंतरिम जमानत का कोई मतलब नहीं है. उमर खालिद की मां की सर्जरी पर कड़कड़डूमा कोर्ट ने कहा था कि उनकी दूसरी बहनें भी हैं जो मां का ख्याल रख सकती हैं. सर्जरी भी साधारण किस्म की है. ऐसे में अंतरिम जमानत याचिका खारिज की जाती है.

बता दें कि कोर्ट ने 11 दिसंबर 2025 को उमर खालिद को परिवार में एक शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी थी. इससे पहले 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दिया था. उसके बाद 20 अप्रैल को उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिका खारिज कर दिया है. उमर खालिद को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 13 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया था तब से वो हिरासत में है. बता दें कि दिल्ली दंगों में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी और काफी लोग घायल हुए थे.

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