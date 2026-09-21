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उमर खालिद डॉक्यूमेंट्री विवाद : आईआईआईटी हैदराबाद ने छात्रों को अनुशासनात्मक चेतावनी जारी की

संस्थान ने स्क्रीनिंग की नहीं दी इजाजत. वे नेहा बोरा को भी प्रोग्राम में लाना चाहते थे.

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आईआईआईटी हैदराबाद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 21, 2026 at 7:34 PM IST

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हैदराबाद : इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी-हैदराबाद (आईआईआईटी-एच) ने आठ छात्रों को "अनुशासनात्मक चेतावनी" जारी की है. ये छात्र एक स्वतंत्र कैंपस प्लेटफॉर्म से जुड़े थे, जो जाति, मेरिट और राजनीति पर बातचीत शुरू करना चाहता था. इंस्टीट्यूट का कहना है कि इस ग्रुप को इंस्टीट्यूट से मंजूरी नहीं मिली थी.

ये अंडरग्रेजुएट छात्र 'नो टायरेंट्स, नो साइलेंस' (एनटीएनएस) नाम के प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं. इस प्लेटफॉर्म ने 18 सितंबर को कैंपस में जेल में बंद एक्टिविस्ट उमर खालिद पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री दिखाने का प्रस्ताव रखा था, जिस पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने आपत्ति जताई थी. बाद में स्क्रीनिंग रद्द कर दी गई.इस ग्रुप ने कैंपस में फैसले लेने की प्रक्रिया, जाति और राजनीतिक भागीदारी पर चर्चा की है और टेक्नोलॉजी संस्थानों के छात्रों के बीच राजनीति से दूरी की बात पर सवाल उठाए हैं.

आईआईआईटी -हैदराबाद के रजिस्ट्रार प्रो. के.एस. राजन के हस्ताक्षर वाला "तुरंत पालन करने का नोटिस और अनुशासनात्मक चेतावनी" 18 सितंबर को जारी किया गया था.इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया के लिए प्रो. राजन को किए गए कॉल और मैसेज का कोई जवाब नहीं मिला.एक नोटिस में छात्रों पर एनटीएनएस के तहत "बिना मंजूरी वाले सोशल मीडिया हैंडल, ऑनलाइन पेज और वेबसाइट" चलाने का आरोप लगाया गया, जिनमें आईआईआईटी-हैदराबाद का नाम प्रमुखता से इस्तेमाल किया गया था. उन पर आंतरिक बैठकों की जानकारी (मिनट्स) प्रकाशित करने का भी आरोप लगाया गया, जिसके बारे में इंस्टीट्यूट का कहना था कि वे "पूरी तरह गोपनीय थीं और केवल आंतरिक कामकाज के लिए थीं."

इंस्टीट्यूट ने कहा कि एनटीएनएस "आईआईआईटी-हैदराबाद के तहत कोई मंजूर या मान्यता प्राप्त संस्था नहीं है."नोटिस में कहा गया, "इंस्टीट्यूट के नाम और ब्रांड का बिना मंजूरी के इस्तेमाल और गोपनीय आंतरिक बैठक की जानकारी प्रकाशित करना इंस्टीट्यूट की नीतियों, छात्रों के आचरण और गोपनीयता संबंधी दिशानिर्देशों का गंभीर उल्लंघन है."छात्रों को उन सोशल मीडिया हैंडल, वेबसाइट और अन्य कंटेंट को हटाने के लिए चार घंटे का समय दिया गया, जिनमें आईआईआईटी-हैदराबाद का जिक्र था या आंतरिक बैठक की जानकारी कथित तौर पर प्रकाशित की गई थी.

नोटिस में चेतावनी दी गई थी कि अगर 18 सितंबर को रात 8.30 बजे तक नियमों का पालन नहीं किया गया, तो "अनुशासनात्मक कार्रवाई तुरंत शुरू" कर दी जाएगी और यह भी कहा गया कि इस कार्रवाई में "संस्थान से निष्कासन" तक की बात शामिल हो सकती है. पता चला है कि कुछ छात्रों ने व्यक्तिगत तौर पर नोटिस का जवाब देते हुए इस कार्रवाई के आधार पर सवाल उठाए और संस्थान से उन नियमों को स्पष्ट करने को कहा जो छात्रों को स्वतंत्र समूह चलाने, अपनी बातें प्रकाशित करने या खुद को आईआईआईटी-हैदराबाद का छात्र बताने से रोकते हैं.

उन्होंने एनटीएनएस द्वारा प्रकाशित सामग्री को संस्थान द्वारा 'गोपनीय आंतरिक बैठक का विवरण' बताए जाने पर भी आपत्ति जताई. उनका कहना था कि संबंधित बैठक सभी के लिए खुली थी और प्रतिभागियों को यह नहीं बताया गया था कि बैठक की कार्यवाही गोपनीय है.

खालिद डॉक्यूमेंट्री को लेकर हुए विवाद से पहले ही एनटीएनएस कैंपस में सक्रिय था.मार्च में, इसने 'आपकी चुप्पी किसकी रक्षा करती है?' शीर्षक से एक चर्चा आयोजित की, जिसमें खास तौर पर उन छात्रों को आमंत्रित किया गया जिनका मानना ​​था कि वे संस्थान में "पढ़ाई करने आए हैं, राजनीति करने नहीं". निमंत्रण में संस्थान की मेस नीति और अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं को लेकर हुए विवादों का जिक्र किया गया और तर्क दिया गया कि बिना अपनी बात रखे फैसलों को स्वीकार करने की आदत "कैंपस तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि हमारे साथ आगे भी बनी रहती है".

एनटीएनएस द्वारा इसी शीर्षक के तहत जारी एक दस्तावेज में जाति और संस्थान की प्रवेश प्रक्रिया पर भी ध्यान केंद्रित किया गया. इसमें बताया गया कि आईआईआईटी-हैदराबाद में जाति-आधारित आरक्षण नहीं है और तर्क दिया गया कि पीढ़ियों से चले आ रहे जाति और वर्ग के फायदे उस चयन प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं जो देखने में तो योग्यता-आधारित लगती है.दस्तावेज में तर्क दिया गया कि शैक्षणिक प्रदर्शन को स्कूली शिक्षा, पारिवारिक आय, जाति और तैयारी के साधनों जैसे कारकों से अलग करके नहीं देखा जा सकता. यह समूह "राजनीति से दूर रहने वाले इंजीनियर" के निर्माण की प्रक्रिया के व्यापक विश्लेषण के तहत इन बातों पर चर्चा करता है.समूह ने तकनीकी कार्यों के राजनीतिक और सामाजिक प्रभावों तथा व्यापक समाज में इंजीनियरों की भूमिका पर भी चर्चाएँ आयोजित की हैं.

एनटीएनएस ने कैंपस में होने वाली बातचीत में राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को शामिल करने की कोशिश के तहत, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की नेशनल प्रेसिडेंट नेहा बोरा को छात्रों से बातचीत के लिए बुलाया था. इससे पहले, 17 सितंबर को सीबीएफसी ने कहा था कि अगर किसी डॉक्यूमेंट्री को उसने सर्टिफाई नहीं किया है, तो उसकी पब्लिक स्क्रीनिंग सिनेमैटोग्राफ एक्ट का उल्लंघन होगी, जब तक कि इसके लिए कोई खास छूट न ली गई हो.

यह बात फिल्ममेकर ललित वचानी की डॉक्यूमेंट्री "प्रिजनर नंबर 626710 इज प्रेजेंट" की प्रस्तावित स्क्रीनिंग के संदर्भ में कही गई थी. आईआईआईटी हैदराबाद को टैग करते हुए, सीबीएफसी ने कहा कि संस्थान के अधिकारी "जरूरी कार्रवाई के लिए इस पर ध्यान दे सकते हैं".इसके बाद आईआईआईटी-हैदराबाद ने प्रस्तावित स्क्रीनिंग से खुद को अलग कर लिया और कहा कि न तो संस्थान ने और न ही उसके किसी मान्यता प्राप्त स्टूडेंट क्लब, सेल या संगठन ने इसे आयोजित या होस्ट किया था. संस्थान ने कहा कि कैंपस के आधिकारिक कार्यक्रमों के लिए तय प्रक्रियाएं होती हैं और किसी भी अनधिकृत गतिविधि को संस्थान या उसके मान्यता प्राप्त छात्र संगठनों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए.

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