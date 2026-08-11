उमर खालिद की किताब पर चर्चा, मां सबीहा बोलीं- हजारों लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन बेटे के जेल में होने का गम
भारत के साथ-साथ विदेशों में भी अधिक से अधिक लोग उमर खालिद की किताब खरीदें और पढ़ें. उमर खालिद की मां सबीहा खानुम
Published : August 11, 2026 at 6:08 PM IST
नई दिल्ली: उमर खालिद की किताब "Fractured Communities: Adivasi Histories and the Politics of Power" पर मंगलवार को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में चर्चा हुई. कार्यक्रम में उमर खालिद की मां सबीहा खानुम ने किताब के प्रकाशित होने से लेकर उसके व्यापक स्तर पर पढ़े जाने तक का जिक्र किया.
उन्होंने कहा कि जिस थीसिस को कभी उनके सुपरवाइजर, इनविजिलेटर और परीक्षक तक सीमित होकर पढ़ना था, आज हजारों लोग उसे किताब के रूप में पढ़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह परिवार के लिए खुशी का पल है, लेकिन इस खुशी के साथ यह दर्द भी है कि किताब लिखने वाला उनका बेटा आज उनके बीच मौजूद नहीं है.
सबीहा खानुम ने कहा कि जब उमर ने अपनी थीसिस पूरी की थी, तब शायद उन्होंने नहीं सोचा होगा कि एक दिन हजारों लोग उनके शोध को पढ़ेंगे. उन्होंने कहा कि किताब के रूप में यह शोध सामने आना परिवार के लिए बेहद खुशी की बात थी. उन्होंने कहा कि किताब पढ़ते हुए उनके जेहन में सबसे पहले साल 2016 के हालात आए. उन्होंने कहा कि उस समय उमर खालिद को लेकर लगातार विवाद हुआ और मीडिया में उनकी गिरफ्तारी तथा उससे जुड़े घटनाक्रम को लेकर लगातार खबरें सामने आती रहीं.
2016 में परिवार ने पहली बार झेला ऐसा दौर
सबीहा खानुम ने कहा कि 2016 का समय पूरे परिवार के लिए बेहद मुश्किल था. यह पहली बार था, जब परिवार को पुलिस, मीडिया और अदालत से जुड़े मामलों का सामना करना पड़ा. उन्होंने कहा कि उमर की बहनों और परिवार के अन्य सदस्यों के लिए भी यह एक नया अनुभव था. उन्होंने मीडिया कवरेज को लेकर कहा कि उस दौर में उमर को लेकर एक खास तरह की छवि बनाई गई. आज भी मीडिया में किसी व्यक्ति के बारे में बनने वाली धारणा का समाज पर प्रभाव पड़ता है.
Delhi: On Umar Khalid's book release, RJD MP Manoj Kumar Jha says, "You may close the auditorium or cancel the permission, but people will create their own auditorium. The open sky is such an auditorium, right, over which no one has any claim or right." pic.twitter.com/1e4Itdeu06— IANS (@ians_india) August 11, 2026
कानूनी दबाव के बीच पूरी की थी पीएचडी थीसिस
सबीहा खानुम ने बताया कि 2016 में गिरफ्तारी और उसके बाद चल रही कानूनी प्रक्रिया के बीच उमर को अपनी थीसिस पूरी करके जमा करनी थी. उन्होंने कहा कि पुलिस और अदालत से जुड़े मामलों के मानसिक दबाव के बावजूद उमर ने अपना शोध पूरा किया. उन्होंने बताया कि थीसिस जमा करने में भी दिक्कत आई थी. बाद में अदालत के हस्तक्षेप के बाद थीसिस जमा हो सकी. यही शोध अब Fractured Communities के रूप में किताब के तौर पर सामने आया है.
सिर्फ इसलिए किताब न पढ़ें कि उमर जेल में हैं
उमर की मां ने कहा कि लोगों को यह किताब सिर्फ इसलिए नहीं पढ़नी चाहिए कि इसका लेखक जेल में है. उन्होंने बताया कि किताब को उसके अकादमिक महत्व और उसमें उठाए गए सवालों के आधार पर पढ़ा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि हजारों लोगों ने किताब खरीदी है और पढ़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि इससे लोगों को उमर के विचारों और उनके शोध को समझने का नया अवसर मिला है.
आदिवासी और हाशिये के समुदायों से जुड़े सवाल
सबीहा खानुम ने कहा कि उमर ने आदिवासी समुदायों, समाज के दबे-कुचले लोगों और अल्पसंख्यकों से जुड़े सवालों पर काम किया. उन्होंने कहा कि किताब के जरिए यह समझने का मौका मिलता है कि उमर किन मुद्दों पर सोचते थे और किन समुदायों से जुड़े सवालों को अपने शोध का हिस्सा बनाया. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे किताब पढ़ें और उसमें उठाए गए सवालों पर खुद विचार करें.
छह साल का वक्त बहुत लंबा होता है
सबीहा खानुम ने उमर के लंबे समय से जेल में रहने को लेकर भी चिंता जाहिर की. उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के समय परिवार को लगा था कि शायद उमर को दो साल जेल में रहना पड़ेगा. उस समय दो साल भी बहुत लंबा समय लगता था, लेकिन अब करीब छह साल बीत चुके हैं. उन्होंने कहा कि परिवार को अदालतों पर भरोसा है, लेकिन इतने लंबे समय तक चलने वाली कानूनी प्रक्रिया परिवार के लिए बेहद कठिन है.
कार्यक्रम के अंत में सबीहा खानुम ने उमर खालिद के लिए लिखी गई एक नज्म पढ़ी. उन्होंने बताया कि यह नज्म इंतजार हुसैन ने उमर के लिए लिखी है. नज्म में अदालत, जेल, परिवार की भावनाओं और आजादी के सवाल को उठाया गया. नज्म की अंतिम पंक्तियों में आजादी का सवाल सामने आया. सबीहा खानुम ने नज्म पढ़कर अपनी बात समाप्त की और कहा कि वह चाहती हैं कि भारत के साथ-साथ विदेशों में भी अधिक से अधिक लोग उमर की किताब खरीदें और पढ़ें.
उमर खालिद की किताब के लॉन्च पर RJD सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि आप ऑडिटोरियम बंद कर सकते हैं या इजाज़त रद्द कर सकते हैं, लेकिन लोग अपना ऑडिटोरियम खुद बना लेंगे. खुला आसमान ही ऐसा ऑडिटोरियम है, जिस पर किसी का कोई दावा या अधिकार नहीं है.
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