ETV Bharat / bharat

दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की, सुनवाई कल

उमर खालिद ने दिल्ली दंगा साजिश में जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, मामले में 31 जुलाई को सुनवाई होगी.

ETV BHARAT
उमर खालिद ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 30, 2026 at 7:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली दंगों की साज़िश रचने के आरोपी उमर खालिद ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जमानत की मांग की है. जस्टिस प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता वाली बेंच उमर खालिद की जमानत याचिका पर कल यानि 31 जुलाई को सुनवाई करेगी.

इसके पहले कड़कड़डूमा कोर्ट ने 4 जुलाई को उमर खालिद और शरजील इमाम की नई जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था. एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेयी ने कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट के 5 जनवरी के आदेश का पालन करने के लिए बाध्य हैं. कड़कड़डूमा कोर्ट ने कहा था कि उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाएं ट्रायल कोर्ट में भी सुनवाई योग्य नहीं हैं.

सुनवाई के दौरान उमर खालिद की ओर से पेश वकील त्रिदिप पेस ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने अंद्राबी के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं को खारिज करने पर सवाल उठाया था, उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का वह आदेश जिसमें गवाहों के बयान दर्ज नहीं होने की स्थिति में एक साल के बाद जमानत याचिका दायर करने को कहा था अब लागू नहीं होता.

बता दें कि 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था. 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने जिन पांच आरोपियों जमानत दी थी उनमें गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, शादाब अहम और मोहम्मद सलीम खान शामिल हैं. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 22 मई को आरोपियों खालिद सैफी और तसलीम अहमद को छह महीने की अंतरिम जमानत दी.

इस मामले के चार आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है. जिन आरोपियों को पहले जमानत मिल चुकी है उनमें सफूरा जरगर, आसिफ इकबाल तान्हा, देवांगन कलीता और नताशा नरवाल शामिल हैं.

इस मामले में 18 आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत दर्ज मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है. इस मामले में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है उनमें सफूरा जरगर, ताहिर हुसैन, उमर खालिद, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, गुलफिशा, शफा उर रहमान, आसिफ इकबाल तान्हा, शादाब अहमद, तसलीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान, अतहर खान, शरजील इमाम, फैजान खान, नताशा नरवाल और देवांगन कलीता शामिल हैं. बता दें कि दिल्ली दंगों में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी और काफी लोग घायल हुए थे.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

UMAR KHALID BAIL DELHI HIGH COURT
UMAR KHALID
UMAR KHALID MOVES HIGH COURT
UMAR KHALID BAIL PLEA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.