दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को बहन की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत मिली

नई दिल्ली: दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली हिंसा मामले के आरोपी उमर खालिद को परिवार में एक शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दे दी है. एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेई ने उमर खालिद को 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक की अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.

कोर्ट ने कहा कि अंतरिम जमानत के दौरान उमर खालिद किसी भी गवाह या केस से जुड़े किसी व्यक्ति से संपर्क नहीं करेंगे. कोर्ट ने अंतरिम जमानत के दौरान उमर खालिद को सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने कहा कि अंतरिम जमानत के दौरान उमर खालिद केवल अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और दोस्तों से मिल सकेंगे. अंतरिम जमानत के दौरान उमर खालिद अपने घर और विवाह समारोह स्थल पर ही मौजूद रहेंगे. कोर्ट ने उमर खालिद को बीस हजार रुपए के मुचलके पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.

उमर खालिद को 28 दिसंबर 2024 को मिली थी अंतरिम जमानत: इसके पहले कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद को परिवार में शादी में शामिल होने के लिए 28 दिसंबर 2024 को अंतरिम जमानत दी थी, जिसके बाद उन्होंने 3 जनवरी को सरेंडर कर दिया था. 2024 में अंतरिम जमानत देते समय कोर्ट ने कहा था कि अंतरिम जमानत के दौरान खालिद किसी भी गवाह या केस से जुड़े किसी व्यक्ति से संपर्क नहीं करेंगे.