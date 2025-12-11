ETV Bharat / bharat

दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को बहन की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत मिली

उमर खालिद को 2020 दिल्ली दंगों की कथित साजिश के आरोप में 13 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था, तब से वो हिरासत में है.

दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद
दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद (Etv Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 11, 2025

नई दिल्ली: दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली हिंसा मामले के आरोपी उमर खालिद को परिवार में एक शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दे दी है. एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेई ने उमर खालिद को 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक की अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.

कोर्ट ने कहा कि अंतरिम जमानत के दौरान उमर खालिद किसी भी गवाह या केस से जुड़े किसी व्यक्ति से संपर्क नहीं करेंगे. कोर्ट ने अंतरिम जमानत के दौरान उमर खालिद को सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने कहा कि अंतरिम जमानत के दौरान उमर खालिद केवल अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और दोस्तों से मिल सकेंगे. अंतरिम जमानत के दौरान उमर खालिद अपने घर और विवाह समारोह स्थल पर ही मौजूद रहेंगे. कोर्ट ने उमर खालिद को बीस हजार रुपए के मुचलके पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.

उमर खालिद को 28 दिसंबर 2024 को मिली थी अंतरिम जमानत: इसके पहले कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद को परिवार में शादी में शामिल होने के लिए 28 दिसंबर 2024 को अंतरिम जमानत दी थी, जिसके बाद उन्होंने 3 जनवरी को सरेंडर कर दिया था. 2024 में अंतरिम जमानत देते समय कोर्ट ने कहा था कि अंतरिम जमानत के दौरान खालिद किसी भी गवाह या केस से जुड़े किसी व्यक्ति से संपर्क नहीं करेंगे.

कोर्ट ने अंतरिम जमानत के दौरान उमर खालिद को सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने कहा था कि अंतरिम जमानत के दौरान उमर खालिद केवल अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और दोस्तों से मिल सकेंगे. अंतरिम जमानत के दौरान उमर खालिद अपने घर और विवाह समारोह स्थल पर ही मौजूद रहेंगे.

दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश का आरोप: बता दें कि उमर खालिद को 2020 दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश के मामले में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 13 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया था, तब से वो हिरासत में है. दिल्ली दंगों में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी और काफी लोग घायल हुए थे.

