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लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा 'खरगोश' एक साल तक जयपुर में रहा, यहां फर्जी पासपोर्ट बनवा भागा विदेश

श्रीनगर पुलिस ने किया आतंकी मॉड्यूल का खुलासा, अब राजस्थान एटीएस जुटी जांच में.

ATS, Rajasthan Police
एटीएस, राजस्थान पुलिस (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 20, 2026 at 6:20 PM IST

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जयपुर: श्रीनगर पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का खुलासा किया है. इसके तार राजस्थान की राजधानी जयपुर तक जुड़े पाए गए. जांच में खुलासा हुआ कि इस संगठन से जुड़ा आतंकी उमर हासिम उर्फ खरगोश करीब एक साल तक जयपुर में रहा. इस दौरान उसने मंदिरों, पर्यटक स्थलों और भीड़भाड़ वाले इलाकों की रैकी भी की. वह साल 2024 में फर्जी पासपोर्ट के आधार पर विदेश भाग गया. इधर, राजस्थान एटीएस ने जयपुर में उसके संपर्क में रहे दर्जनभर लोगों से पूछताछ की है. इसमें सामने आया कि उमर हासिम जयपुर में शहजाद बनकर रहा था. इसी नाम से पासपोर्ट बनवाकर विदेश भागा है. उसने जयपुर में अपने संपर्क में आए लोगों को हकीकत नहीं बताई.

जयपुर में 'शहजाद' नाम से बनवाया फर्जी पासपोर्ट: एटीएस के एसपी ज्ञानचंद यादव का कहना है कि इस पूरे मामले की गहराई से जांच जारी है. अभी तक दर्जनभर लोगों से पूछताछ की गई है, जो उसके संपर्क में रहे थे. जांच में सामने आया कि आतंकी उमर हासिम उर्फ 'खरगोश'ने जयपुर में फर्जी दस्तावेज बनवाए और इनके आधार पर 'शहजाद' नाम से फर्जी पासपोर्ट भी बनवाया. इसी पासपोर्ट के आधार पर वह पहले इंडोनेशिया गया और वहां से खाड़ी देशों की तरफ भाग गया. जांच में सामने आया है कि उमर हासिम ने 2012 में पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर के रास्ते देश में घुसपैठ की थी. उसने घाटी में अपनी पकड़ मजबूत की और वहां युवाओं को संगठन से जोड़ा. इसके बाद उसने राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में भी अपने संपर्क मजबूत किए.

एटीएस के एसपी ज्ञानचंद यादव बोले... (ETV Bharat Jaipur)

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मंदिरों-पर्यटक स्थलों की रैकी भी की: पड़ताल में सामने आया कि उमर हासिम लश्कर से जुड़े पाकिस्तानी आतंकियों के संपर्क में था. उमर 2023 में जयपुर आया और साल 2024 में विदेश भागने तक यहां रुका रहा. इस दौरान उसने कई प्रसिद्ध मंदिरों, पर्यटक स्थलों और भीड़भाड़ वाली जगहों की रैकी की. इसी दौरान उसने फर्जी दस्तावेज और फर्जी पासपोर्ट बनवाया. उसके पास पहले से नूंह का एक आधार कार्ड था. जिसे उसने अपडेट करवाया. इसके अलावा उसने मतदाता पहचान पत्र भी बनाया और उसके आधार पर फर्जी पासपोर्ट भी बनवाया.

एटीएस ने की दर्जनभर लोगों से पूछताछ: एटीएस ने जयपुर में उमर हासिम उर्फ शहजाद के संपर्क में आए दर्जनभर लोगों से पूछताछ की है. पूछताछ में सामने आया कि वह जयपुर में परकोटा इलाके में करीब एक साल तक रहा था. इस दौरान उसने एसी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की मरम्मत करने का काम किया. वह यहां मकान किराए पर लेकर रहा था. इस दौरान वह जिन लोगों के संपर्क में आया, उन सभी से एटीएस और पुलिस ने पूछताछ की. पड़ताल में सामने आया है कि जयपुर में उसका दोस्त बना एक युवक उसके साथ नेपाल तक घूमकर आया. जांच में यह भी सामने आया कि वह जयपुर से पहले मेवात के नूंह में भी रहा था.

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