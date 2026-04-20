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लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा 'खरगोश' एक साल तक जयपुर में रहा, यहां फर्जी पासपोर्ट बनवा भागा विदेश

जयपुर: श्रीनगर पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का खुलासा किया है. इसके तार राजस्थान की राजधानी जयपुर तक जुड़े पाए गए. जांच में खुलासा हुआ कि इस संगठन से जुड़ा आतंकी उमर हासिम उर्फ खरगोश करीब एक साल तक जयपुर में रहा. इस दौरान उसने मंदिरों, पर्यटक स्थलों और भीड़भाड़ वाले इलाकों की रैकी भी की. वह साल 2024 में फर्जी पासपोर्ट के आधार पर विदेश भाग गया. इधर, राजस्थान एटीएस ने जयपुर में उसके संपर्क में रहे दर्जनभर लोगों से पूछताछ की है. इसमें सामने आया कि उमर हासिम जयपुर में शहजाद बनकर रहा था. इसी नाम से पासपोर्ट बनवाकर विदेश भागा है. उसने जयपुर में अपने संपर्क में आए लोगों को हकीकत नहीं बताई.

जयपुर में 'शहजाद' नाम से बनवाया फर्जी पासपोर्ट: एटीएस के एसपी ज्ञानचंद यादव का कहना है कि इस पूरे मामले की गहराई से जांच जारी है. अभी तक दर्जनभर लोगों से पूछताछ की गई है, जो उसके संपर्क में रहे थे. जांच में सामने आया कि आतंकी उमर हासिम उर्फ 'खरगोश'ने जयपुर में फर्जी दस्तावेज बनवाए और इनके आधार पर 'शहजाद' नाम से फर्जी पासपोर्ट भी बनवाया. इसी पासपोर्ट के आधार पर वह पहले इंडोनेशिया गया और वहां से खाड़ी देशों की तरफ भाग गया. जांच में सामने आया है कि उमर हासिम ने 2012 में पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर के रास्ते देश में घुसपैठ की थी. उसने घाटी में अपनी पकड़ मजबूत की और वहां युवाओं को संगठन से जोड़ा. इसके बाद उसने राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में भी अपने संपर्क मजबूत किए.