ममता बनर्जी को फायरब्रांड नेता उमा भारती का बड़ा संदेश, तारीफ के साथ दी ये सलाह
उमा भारती ने कहा ममता बनर्जी को सम्मान के साथ पद छोड़ना चाहिए. लोकतांत्रिक तरीके से आगे की लड़ाई लड़नी चाहिए.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 6, 2026 at 1:05 PM IST
रामनगर(उत्तराखंड): मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदूवादी नेता उमा भारती इन दिनों तीर्थ स्थलों के भ्रमण पर हैं. इसी कड़ी में उमा भारती उत्तराखंड पहुंची हैं. उत्तराखंड के रामनगर पहुंची उमा भारती ने हाल में संपन्न हुये विधानसभा चुनावों में पर भी बयान दिया है. साथ ही उन्होंने उत्तराखंड को भारत की सबसे पवित्र भूमि बताते हुए अपने गहरे जुड़ाव को खुलकर व्यक्त किया है.
उमा भारती ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर भी तीखा बयान दिया है. उन्होंने कहा, ममता दीदी से मेरी दोस्ती 1991 से रही है. 2021 तक बनी रही. ममता अपनी जिद के कारण ही तीन बार सरकार बना सकीं, लेकिन अब वही जिद उनके लिए नुकसानदायक साबित हो रही है. उन्होंने कहा हर परिस्थिति में एक ही रणनीति काम नहीं करती, अगर ममता बनर्जी अपनी जिद पर कायम रहती हैं, तो यह संविधान और लोकतंत्र का अपमान होगा. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा ऐसा रुख उन्हें राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी आलोचना का सामना करवा सकता है.उमा भारती ने सलाह देते हुए कहा, ममता जी मुझसे बड़ी हैं, मैं उनका सम्मान करती हूं,लेकिन उन्हें चाहिए कि वह सम्मान के साथ पद छोड़ें. लोकतांत्रिक तरीके से आगे की लड़ाई लड़ें.
उमा भारती ने कहा, अगर मैंने पिछले जन्म में और पुण्य किए होते तो मेरा जन्म उत्तराखंड में होता, इससे आप समझ सकते हैं कि मैं इस राज्य से कितना प्रेम करती हूं. उत्तराखंड मेरे दिल में बसा है. यह भारत का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है. जहां हिमालय और भगवान बदरीनाथ जैसे धाम स्थित है. उनके इस बयान ने साफ कर दिया कि धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से उत्तराखंड उनके लिए विशेष महत्व रखता है.
उमा भारती ने कहा राष्ट्रीय सुरक्षा और घुसपैठ के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया. उन्होंने कहा असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में घुसपैठ एक गंभीर समस्या रही है. उनके अनुसार, जो लोग आ रहे थे, वे शरणार्थी नहीं बल्कि घुसपैठिए हैं, जो देश की डेमोग्राफी को बदलने का प्रयास कर रहे हैं. उमा भारती ने कहा इन परिस्थितियों में राजनीतिक बदलाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. उन्होंने दावा किया कि इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद स्थिति में सुधार आया है. साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की. उन्होंने कहा मौजूदा सरकार हर चुनौती से निपटने में सक्षम है. देश को वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रही है.
उत्तराखंड के संदर्भ में उन्होंने विशेष चिंता जताई. उन्होंने कहा राज्य के कुछ क्षेत्रों में डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है. जनसंख्या संतुलन प्रभावित होने की स्थिति सामने आई है. उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों की सराहना की. उन्होंने कहा आम जनता को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे सामाजिक स्तर पर जागरूकता बढ़ाएं. किसी भी संदिग्ध गतिविधि को नजरअंदाज न करें.
धार्मिक स्थलों की पवित्रता पर बोलते हुए उमा भारती ने कहा केदारनाथ और बदरीनाथ जैसे धामों की परंपरागत गरिमा को बनाए रखना बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा पहले इन धामों में जो पवित्रता और अनुशासन देखने को मिलता था, उसमें अब बदलाव नजर आ रहा है. जिसे लेकर सभी को गंभीरता से सोचने की जरूरत है. उन्होंने कहा उत्तराखंड की रक्षा स्वयं भगवान बदरीनाथ करते हैं.
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