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'असम विधानसभा चुनाव से पहले उल्फा कर सकता है और भी घातक हमले'

असम विधानसभा चुनाव से पहले उल्फा कर सकता है और भी घातक हमले ( file photo-ANI )

नई दिल्ली: ऊपरी असम के तिनसुकिया जिले में संदिग्ध यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (इंडिपेंडेंट) उग्रवादियों द्वारा कथित तौर पर किए गए हमले में चार पुलिस कमांडो के घायल होने के एक दिन बाद, नई दिल्ली स्थित सुरक्षा थिंक टैंक, द सेंटर फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया सिक्योरिटी स्टडीज (CNEISS) ने सोमवार को असम में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले और अधिक घातक हमलों की चेतावनी दी.

सेंटर फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया सिक्योरिटी स्टडीज ने कहा, “अगर यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (Independent), बांग्लादेश के चटगांव हिल ट्रैक्ट्स (CHT) इलाके के कबायली हथियारबंद ग्रुप पार्बत्य चट्टग्राम जन समहति समिति (PCJSS), अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी (ARSA) और रोहिंग्या सॉलिडेरिटी ऑर्गनाइजेशन (RSO) के गठबंधन से ठीक से नहीं निपटा गया, तो और भी खतरनाक हमले होने की संभावना है.”

22 मार्च को सुबह करीब 2:30 बजे, संदिग्ध उल्फा (आई) उग्रवादियों ने तिनसुकिया के जगुन में 4th असम पुलिस कमांडो बटालियन कैंप पर रॉकेट से चलने वाले ग्रेनेड से हमला किया, जिसमें रोबी गर्ग, जिम्बस मारक, देबाशीष बोरा और चित्तरंजन मिली समेत चार असम पुलिस कमांडो घायल हो गए थे.

“2021 के बाद असम पुलिस पर उल्फा (आई) का पहला बड़ा हमला, बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में 9-11 दिसंबर, 2025 को उल्फा, पीसीजेएसएस, एआरएसए और आरएसओ के बीच हुई दो दिन की मैराथन मीटिंग के बाद उसकी पॉलिसी में बदलाव का इशारा करता है. इस मीटिंग को बांग्लादेश के सेना खुफिया महानिदेशालय (DGFI) और पाकिस्तान की आईएसआई ने मिलकर किया था.

ईटीवी भारत से सीएनईआईएसएस के वरिष्ठ सलाहकार स्वपन देबबर्मा ने कहा, "अगर राज्य में सुरक्षा कड़ी नहीं की गई तो 9 अप्रैल 2026 को होने वाले चुनावों से पहले और भी खतरनाक हमले हो सकते हैं."

देबबर्मा के अनुसार, भारत विरोधी ताकतों के नए बने गठबंधन में पीसीजेएसएस द्वारा भारतीय धरती का बिना रोक-टोक इस्तेमाल भारत की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है. पीसीजेएसएस के अध्यक्ष संतू लार्मा पिछले 28 सालों से डीजीएफआई की एक संपत्ति के तौर पर बिना चुनाव के चटगांव पहाड़ी क्षेत्र (CHT) क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं.