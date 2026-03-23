'असम विधानसभा चुनाव से पहले उल्फा कर सकता है और भी घातक हमले'
आतंकवादी ग्रुप पीसीजेएसएस को म्यांमार के हथियारबंद ग्रुप्स ने आधुनिक हथियारों का एक बड़ा जखीरा सप्लाई किया है.
Published : March 23, 2026 at 2:51 PM IST
नई दिल्ली: ऊपरी असम के तिनसुकिया जिले में संदिग्ध यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (इंडिपेंडेंट) उग्रवादियों द्वारा कथित तौर पर किए गए हमले में चार पुलिस कमांडो के घायल होने के एक दिन बाद, नई दिल्ली स्थित सुरक्षा थिंक टैंक, द सेंटर फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया सिक्योरिटी स्टडीज (CNEISS) ने सोमवार को असम में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले और अधिक घातक हमलों की चेतावनी दी.
सेंटर फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया सिक्योरिटी स्टडीज ने कहा, “अगर यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (Independent), बांग्लादेश के चटगांव हिल ट्रैक्ट्स (CHT) इलाके के कबायली हथियारबंद ग्रुप पार्बत्य चट्टग्राम जन समहति समिति (PCJSS), अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी (ARSA) और रोहिंग्या सॉलिडेरिटी ऑर्गनाइजेशन (RSO) के गठबंधन से ठीक से नहीं निपटा गया, तो और भी खतरनाक हमले होने की संभावना है.”
22 मार्च को सुबह करीब 2:30 बजे, संदिग्ध उल्फा (आई) उग्रवादियों ने तिनसुकिया के जगुन में 4th असम पुलिस कमांडो बटालियन कैंप पर रॉकेट से चलने वाले ग्रेनेड से हमला किया, जिसमें रोबी गर्ग, जिम्बस मारक, देबाशीष बोरा और चित्तरंजन मिली समेत चार असम पुलिस कमांडो घायल हो गए थे.
“2021 के बाद असम पुलिस पर उल्फा (आई) का पहला बड़ा हमला, बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में 9-11 दिसंबर, 2025 को उल्फा, पीसीजेएसएस, एआरएसए और आरएसओ के बीच हुई दो दिन की मैराथन मीटिंग के बाद उसकी पॉलिसी में बदलाव का इशारा करता है. इस मीटिंग को बांग्लादेश के सेना खुफिया महानिदेशालय (DGFI) और पाकिस्तान की आईएसआई ने मिलकर किया था.
ईटीवी भारत से सीएनईआईएसएस के वरिष्ठ सलाहकार स्वपन देबबर्मा ने कहा, "अगर राज्य में सुरक्षा कड़ी नहीं की गई तो 9 अप्रैल 2026 को होने वाले चुनावों से पहले और भी खतरनाक हमले हो सकते हैं."
देबबर्मा के अनुसार, भारत विरोधी ताकतों के नए बने गठबंधन में पीसीजेएसएस द्वारा भारतीय धरती का बिना रोक-टोक इस्तेमाल भारत की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है. पीसीजेएसएस के अध्यक्ष संतू लार्मा पिछले 28 सालों से डीजीएफआई की एक संपत्ति के तौर पर बिना चुनाव के चटगांव पहाड़ी क्षेत्र (CHT) क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं.
देबबर्मा ने आगे कहा, “भारत डीजीएफआई की संपत्ति पीसीजेएसएस से सुरक्षा खतरे का अंदाजा लगाने में नाकाम रहा है और इसी वजह से पीसीजेएसएस को कथित तौर पर भारत में 15 कैंप बनाने का मौका मिला. इनमें मिजोरम के टिपरघाट गांव, सालमुर गांव, मालसुरी गांव और लुंगलेई जिले के नुनसुरी गांव, लॉन्गतलाई जिले के बोरापनसुरी गांव, लोदीसोरा गांव, नकुकछेरा और देवासोरा साउथ गांव, मामित जिले के राजीवनगर गांव और त्रिपुरा के धलाई जिले के कामलखा (कोरोलीचारी), मोग पारा, सोनामुरा और गरिथानहोला गांव और नॉर्थ त्रिपुरा जिले के मिटिंगाचारी गांव में 10 कैंप शामिल हैं.”
भारत के नॉर्थ ईस्ट को अस्थिर करने की एक बड़ी ग्लोबल साजिश का जिक्र करते हुए, सीएनईआईएसएस ने कहा कि म्यांमार के हथियारबंद ग्रुप्स ने फरवरी 2026 के आखिरी हफ़्ते में पीसीजेएसएस को आधुनिक हथियारों का एक बड़ा ज़खीरा सप्लाई किया.
खबर है कि इन ग्रुप्स को अमेरिकी भाड़े के सैनिक मैथ्यू आरोन वैन डाइक और यूक्रेनी नागरिकों ने ट्रेनिंग दी थी, जिन्हें भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने गिरफ्तार किया था.
पीसीजेएसएस इन हथियारों को म्यांमार के पलेतवा से मिजोरम के रास्ते मिजोरम-बांग्लादेश बॉर्डर पर थेकामुख तक ट्रांसफर करने में कामयाब रहा.
देबबर्मा ने कहा, “इससे पहले 26 फरवरी 2026 को, कॉक्स बाजार में पीसीजेएसएस के प्रतिनिधि, विधायक चकमा ने कथित तौर पर रोहिंग्या हथियारबंद ग्रुप्स से 50 आधुनिक हथियार खरीदे थे, जिन्हें नॉर्थ ईस्ट में गड़बड़ी फैलाने के लिए आगे भेजा जाना था.”
गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 5 सितंबर, 2024 को अपने फैसले में पार्बत्य चट्टग्राम जन समहति समिति (PCJSS) को मिजोरम में 2013 के हथियार जब्ती मामले के सिलसिले में एक आतंकवादी संगठन बताया था. इस मामले में 31 एके-47 राइफल, एक लाइट मशीन गन, एक ब्राउनिंग ऑटोमैटिक राइफल और बड़ी मात्रा में गोला-बारूद बरामद हुआ था.