बांग्लादेश में नए बेस बना रहा उल्फा-I, शक की सुई ढाका सरकार पर

जियो-पॉलिटिकल एक्सपर्ट का कहना है कि पाकिस्तान की मदद से बांग्लादेश सरकार ने नॉर्थ ईस्ट में विद्रोहियों को सपोर्ट करने का प्लान बनाया है.

ULFA I
बांग्लादेश में नए बेस बना रहा उल्फा-I (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 23, 2025 at 5:26 PM IST

गौतम देबरॉय

नई दिल्ली: जब से पिछले साल बांग्लादेश में शेख हसीना की अवामी लीग सरकार स्टूडेंट्स के बड़े आंदोलन के बाद सत्ता से हटी है, तब से ढाका में भारत विरोधी ताकतें सेंटर स्टेज पर आ गई हैं.

भारत की कानून लागू करने वाली एजेंसियों के लिए स्थिति और भी खराब हो गई है, वह यह है कि असम का एक बड़ा बैन विद्रोही संगठन, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम-इंडिपेंडेंट (उल्फा-I), बांग्लादेश के कई इलाकों में नए बेस और कैंप बनाने की कोशिश कर रहा है, जो भारत के नॉर्थ-ईस्ट राज्यों से सटे हैं.

भारत के सुरक्षा प्रतिष्ठान के एक सीनियर अधिकारी ने मंगलवार को नाम न बताने की शर्त पर ETV भारत को बताया, "बांग्लादेश के मौजूदा हालात का फ़ायदा उठाकर, उल्फा-इंडिपेंडेंट भारत के साथ बॉर्डर से सटे बांग्लादेश के अलग-अलग हिस्सों में कैंप लगाने की कोशिश कर रहा है."

नए कैंप: सिक्योरिटी एजेंसियों के पास मौजूद रिपोर्ट के मुताबिक, हबीगंज जिले में खसियापुंज, चुनारघाट, श्रीमंगल, रंगमती जिले में कासलोंग रिजर्व फ़ॉरेस्ट और बंदरबन जिले में खेइकयांग पारा ऐसी संभावित जगहें हैं, जहां उल्फा कैंप लगाने की कोशिश कर रहा है. ये सभी जगहें भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों और म्यांमार से सटी हुई हैं.

बांग्लादेश के हबीगंज जिले में खसियापुंज, चुनारघाट, श्रीमंगल जैसी जगहें उत्तर-पूर्वी राज्यों (असम और त्रिपुरा) के बॉर्डर पर हैं.

इसी तरह, बांग्लादेश के रंगमती ज़िले में कासलोंग रिजर्व फॉरेस्ट की सीमा उत्तर में त्रिपुरा और पूर्व में मिजोरम से लगती है.

सिक्योरिटी एजेंसियों ने तीसरी जगह खेइकयांग पारा की पहचान की है, जहां उल्फा कैंप लगाने की कोशिश कर रहा है. यह बांग्लादेश के बंदरबन जिले के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में है, जो म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है.

एस संजरंग उर्फ ​​संजय सरगियारी, जो अब खत्म हो चुके बोडो विद्रोही संगठन, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (NDFB) के सेक्रेटरी थे, ने ETV भारत से कहा, “हां, इस बात की पूरी संभावना है कि उल्फा बांग्लादेश में, खासकर उन इलाकों में जो उत्तर-पूर्वी राज्यों की सीमा के पास हैं, न्यूज कैंप लगाने की कोशिश कर सकता है.”

अपने दावे को सही साबित करते हुए, संजरंग ने कहा कि उल्फा ने शायद ऐसी जगहें चुनी होंगी जो नॉर्थ-ईस्ट राज्यों के पास हों.

संजरंग ने कहा, “पहले भी, उल्फा के सदस्य इंडिया-बांग्लादेश बॉर्डर पर हिट एंड रन ऑपरेशन करते थे.”

संजरंग का यह दावा इसलिए अहम है, क्योंकि उल्फा और NDFB दोनों का 2005 तक रिश्ता था, जब NDFB ने भारत सरकार और असम सरकार के साथ सीजफायर का ऐलान किया था. जनवरी 2020 में केंद्र सरकार के साथ शांति समझौते पर साइन होने के बाद मार्च 2020 में NDFB एक खत्म हो चुका संगठन बन गया.

बांग्लादेश में कैंप लगाने की उल्फा की कोशिश: बांग्लादेश के मौजूदा हालात उल्फा के लिए कैंप लगाने में एक और फायदा हो सकते हैं. जाने-माने सिक्योरिटी एक्सपर्ट ब्रिगेडियर बीके खन्ना ने कहा, “शेख हसीना की अवामी लीग सरकार भारत के साथ बहुत दोस्ताना थी. लेकिन मोहम्मद यूनुस की मौजूदा सरकार में, सभी भारत-विरोधी ताकतें बांग्लादेश की जमीन से अपनी गतिविधियां चलाने की कोशिश कर सकती हैं.”

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के राज में, उल्फा और कई दूसरे विद्रोही संगठनों के ठिकाने बांग्लादेश में थे. खन्ना ने कहा, “बांग्लादेश नॉर्थ-ईस्ट के विद्रोही संगठनों और दूसरी सभी भारत-विरोधी ताकतों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना था. लेकिन जब 2009 में शेख हसीना सरकार सत्ता में आई, तो उल्फा के कई बड़े नेताओं और दूसरे विद्रोही संगठनों के नेताओं को भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया गया.”

यह बताना जरूरी है कि बांग्लादेश 1990 के दशक की शुरुआत से लेकर 2009-2010 में बांग्लादेशी सरकार की बड़ी कार्रवाई तक उल्फा के लिए एक सुरक्षित ठिकाना था.

पहले भारतीय बागियों के बांग्लादेश में कैंप थे: यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ़ असम, जिसे नॉर्थ-ईस्ट के बड़े बागी संगठनों में से एक माना जाता है. बांग्लादेश में कई जगहों से काम कर रहा था, जिसमें ढाका में ठिकाने और सिलहट और चटगांव जिलों में कैंप शामिल थे.

इस संगठन के बांग्लादेश में कई दूसरी जगहों पर कैंप थे, जिनमें सतचेरी और शेरपुर जिले का बकापुरा इलाका शामिल है.

हिट एंड रन ऑपरेशन करने के अलावा, यह संगठन पोरस इंडिया-बांग्लादेश बॉर्डर के ज़रिए नॉर्थ-ईस्ट में अपने कैडर को हथियार और गोला-बारूद भी सप्लाई कर रहा था.

2019 में, बांग्लादेश आर्मी और रैपिड एक्शन बटालियन (RAB) की एक जॉइंट टीम ने असम और त्रिपुरा बॉर्डर पर बांग्लादेश के हबीगंज जिले में सतचारी नेशनल पार्क में एक रेड के दौरान हथियारों और गोला-बारूद का एक बड़ा कैश बरामद किया था.

RAB ने सतचारी नेशनल पार्क से रॉकेट लॉन्चर और मशीन गन के साथ 12,000 हथियारों का एक कंसाइनमेंट बरामद किया था, जिसके बाद यह कन्फर्म हुआ कि यह कंसाइनमेंट उल्फा के लिए था.

विद्रोही नेताओं को भारत को सौंपा गया: बांग्लादेश 1990 के दशक की शुरुआत से उल्फा के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह था, जब तक कि 2009-2010 में बांग्लादेश सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई नहीं की. उल्फा के कई बड़े नेताओं, जिनमें संगठन के प्रेसिडेंट अरबिंदो राजखोवा, संगठन के विदेश सचिव शशधर चौधरी, जनरल सेक्रेटरी अनूप चेतिया शामिल थे, को भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया गया.

उल्फा का कमांडर इन चीफ परेश बरुआ, जो बांग्लादेश में छिपा हुआ था, 2009-10 के बीच बांग्लादेश में अधिकारियों की बड़ी कार्रवाई के बाद अपना बेस दूसरी जगहों पर शिफ्ट कर चुका था.

हालांकि, संपर्क करने पर, उल्फा के पूर्व जनरल सेक्रेटरी अनूप चेतिया ने ETV भारत को बताया कि बांग्लादेश में बेस और कैंप बनाना संगठन के लिए आसान काम नहीं हो सकता है.

चेतिया ने कहा, “उल्फा के लिए बांग्लादेश में कैंप लगाने का कोई चांस नहीं है. इस संगठन में शायद ही कोई पुराना एक्टिव कैडर है जो कैंप लगाने की पहल कर सके. संगठन अभी कैडर की कमी से भी जूझ रहा है.”

बांग्लादेश में स्थिरता का असर उत्तर-पूर्वी राज्यों की सुरक्षा पर पड़ता है: विदेश मंत्रालय ने हाल ही में एक पार्लियामेंट्री कमिटी को बताया है कि बांग्लादेश की स्थिरता और खुशहाली का सीधा असर उसके उत्तर-पूर्वी राज्यों की सुरक्षा और सामाजिक-आर्थिक विकास पर पड़ता है.

विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने विदेश मंत्रालय की एक पार्लियामेंट्री कमेटी को बताया, "इसलिए, सरकार-से-सरकार लेवल पर लगातार बातचीत भारत की अपनी सुरक्षा हितों की रक्षा करने और यह पक्का करने की स्ट्रेटेजी का आधार है कि बांग्लादेश सरकार अपनी स्ट्रेटेजिक चिंताओं को असरदार तरीके से सुलझाए."

MEA ने माना कि बिगड़ती आंतरिक सुरक्षा स्थिति को देखते हुए, साझा सीमा की सुरक्षा को मजबूत करने की जरूरत बढ़ गई है.

MEA अधिकारियों ने कहा, “बॉर्डर फेंसिंग हमारे लिए और भी ज़रूरी एरिया बन गया है. इसलिए, हम बांग्लादेश के साथ बॉर्डर फेंसिंग पूरी करने के लिए कमिटेड हैं। भारत-बांग्लादेश के कुल 4096 km बॉर्डर में से, लगभग 3232 km बॉर्डर पर फेंसिंग हो चुकी है. लगभग 689 km पर फेंसिंग होनी बाकी है। इस एरिया का 174 km अभी बाकी है, जो नदी वाला इलाका है, इसलिए इस पर फेंसिंग नहीं की जा सकती या इस एरिया में फेंसिंग करना मुमकिन नहीं है. लगभग 690 km या लगभग 700 km ऐसा एरिया है जहां, फेंसिंग की जा सकती है. ये ऐसे एरिया हैं, जहां लोकल अथॉरिटीज को फेंसिंग के लिए जमीन एक्वॉयर करने की जरूरत है. ऐसा इसलिए है, क्योंकि कुछ मामलों में ये आबादी वाले एरिया भी हैं, इसलिए हमें इसके लिए टेक्निकल सॉल्यूशन खोजने होंगे.”

भारत-बांग्लादेश बॉर्डर हाई अलर्ट पर: बांग्लादेश में अशांति शुरू होने के बाद से भारत-बांग्लादेश बॉर्डर को हाई अलर्ट पर रखा गया है. BSF के एक प्रवक्ता ने कहा, “बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) को हाई अलर्ट पर रखा गया है. पिछले साल से, बॉर्डर गार्डिंग एजेंसियों ने बांग्लादेशी घुसपैठियों की भारत में घुसने की कई कोशिशों को नाकाम किया है.”

होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने इस साल बांग्लादेशी घुसपैठियों की भारत में घुसने की 1104 कोशिशों को नाकाम किया है. बॉर्डर गार्डिंग एजेंसी ने इसी दौरान 2556 घुसपैठियों को गिरफ्तार भी किया है.

होम मिनिस्ट्री ने एक बयान में कहा, “भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर जुलाई और सितंबर में घुसपैठ की सबसे ज़्यादा 127 नाकाम कोशिशें हुईं, इसके बाद अक्टूबर में 125 और नवंबर में 110 कोशिशें हुईं.”

अक्टूबर में सबसे ज़्यादा 380 घुसपैठिए गिरफ्तार किए गए, इसके बाद सितंबर में 330 और नवंबर में 306 घुसपैठिए गिरफ्तार किए गए.

होम मिनिस्ट्री ने कहा, “इस साल के पहले तीन महीनों- जनवरी, फरवरी और मार्च में भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर 190, 167 और 243 घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि इसी दौरान 84, 80 और 110 घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया.”

होम मिनिस्ट्री ने बताया कि इस साल भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर BSF ने घुसपैठ की 1104 कोशिशें नाकाम कीं और 2556 घुसपैठियों को गिरफ्तार किया.

जियो-पॉलिटिकल एक्सपर्ट की राय: मशहूर जियो-पॉलिटिकल एक्सपर्ट सुहास चकमा ने कहा, “पाकिस्तान की मदद से बांग्लादेश सरकार ने नॉर्थ ईस्ट में बागियों को सपोर्ट करने का प्लान बनाया है और वह उन बागियों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है, जिन्होंने भारत सरकार से बातचीत नहीं की है या नॉर्थ ईस्ट में नए बागी ग्रुप्स को सपोर्ट कर रही है.”

चकमा, जो बांग्लादेश में हो रहे डेवलपमेंट से अच्छी तरह वाकिफ हैं, ने कहा कि बांग्लादेश के चटगांव हिल ट्रैक्ट्स (CHT) इलाके का इस्तेमाल कई इस्लामिस्ट्स को ट्रेनिंग देने के लिए किया जा रहा है.

उन्होंने कहा, “CHT के बंदरबन जिले के थांची, रूमा, अलीकादम और नक्यांगचारी इस्लामिस्ट्स के लिए सेफ हेवन बन गए हैं.”

चकमा ने कहा कि इसलिए कॉक्स बाजार के नीचे रूमा कैंटोनमेंट में बांग्लादेश आर्मी की 10वीं इन्फैंट्री डिवीजन पिछले एक साल में बहुत बिजी जगह रही है.

चकमा ने कहा, “डॉ. मुहम्मद यूनुस की मौजूदा अंतरिम सरकार या बांग्लादेश की आने वाली सरकार के पास देश को विकास के मामले में देने के लिए कुछ नहीं होगा, इसलिए उन्हें पाकिस्तान की तरह ही भारत-विरोधी बयानों पर ही जीना होगा. भारत को बांग्लादेश से असिमेट्रिक और आतंकवाद का सामना करना पड़ेगा, जिससे उसकी जमीनें और इलाके भारत-विरोधी ताकतों के हाथों और भी ज़्यादा चले जाएंगे.”

चकमा के मुताबिक, यह ऐसी सरकार नहीं है जो भारत के साथ रिश्ते स्थिर करने में दिलचस्पी रखती हो और भारत ढाका में ऐसी सरकार की उम्मीद नहीं कर सकता, जो चुनावों के बाद भारत के साथ स्थिर रिश्ते चाहेगी.

चकमा, जो राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के डायरेक्टर भी हैं, ने कहा, “भारत को बांग्लादेश से असिमेट्रिक युद्ध और नए विद्रोह का सामना करना ही होगा, चाहे अवामी लीग कुछ भी करे.”

BANGLADESH
UNITED LIBERATION FRONT OF ASSAM I
उल्फा I
उल्फा इंडिपेंडेंट
ULFA I

संपादक की पसंद

