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असम: पुलिस कैंप पर ULFA (I) उग्रवादियों का हमला, 4 पुलिस कमांडो घायल

तिनसुकिया: ऐसे समय में जब असम राज्य आगामी विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार के दौर में है, उल्फा (I) गुट के उग्रवादियों ने असम-अरुणाचल सीमा के पास, असम के जगुन में स्थित एक पुलिस कमांडो कैंप पर हमला कर दिया. यह घटना शनिवार देर रात हुई. इस हमले में संदिग्ध उग्रवादियों ने पुलिस कैंप पर ग्रेनेड और आरपीजी का इस्तेमाल किया.

असम पुलिस के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए गोलीबारी की. शनिवार देर रात (लगभग 2 बजे) यह गोलीबारी 30 मिनट तक जारी रही, जिसमें असम पुलिस के 4 जवान घायल हो गए. इस बीच उल्फा (I) गुट के संदिग्ध उग्रवादी गोलीबारी के बाद जंगल की ओर भाग निकले.

घायलों को डिब्रूगढ़ के असम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घायल पुलिसकर्मियों की पहचान चित्तरंजन मिली, जोरहाट के देबाशीष बोरा, चाबुआ के रवि गढ़ और गोलपारा के जंबुश मारक के रूप में हुई है. ये सभी तिनसुकिया के जगुन में स्थित पुलिस कैंप में तैनात थे.