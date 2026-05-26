उत्तराखंड में यूक्रेनी नागरिक गिरफ्तार, कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले
उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में यूक्रेन का नागरिक गिरफ्तार हुआ है. जिसके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 26, 2026 at 7:40 PM IST
बागेश्वर: उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के कपकोट क्षेत्र में बिना वैध दस्तावेजों के घूम रहे एक यूक्रेनी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने उसके खिलाफ आप्रवास और विदेशियों विषयक अधिनियम 2025 के तहत मामला दर्ज कर लिया है. जिसे अब न्यायालय में पेश किया जाएगा.
कपकोट पुलिस के मुताबिक, विदेशी नागरिक का नाम मक्सिम स्टार चिंको पुत्र स्टार चिंको एंड्रिया है. जिसकी उम्र 36 वर्ष है. जो यूक्रेन के खार्किव के नोवोबावर्स्की का रहने वाला है. जिसे पुलिस ने कपकोट क्षेत्र में बिना वैध दस्तावेजों, वीजा और पासपोर्ट के भ्रमण करते हुए गिरफ्तार किया है. जिसके खिलाफ मामला दर्ज कर पूछताछ की जा रही है.
पिंडारी ग्लेशियर के ट्रेकिंग पर आया था यूक्रेनी नागरिक: बताया जा रहा है कि यूक्रेनी नागरिक बागेश्वर के पिंडारी ग्लेशियर के ट्रेकिंग पर आया था, लेकिन जंगल में रास्ता भटक गया. वो डौला गांव से पैदल ऋषिकेश की ओर जाने का प्रयास कर रहा था. इसी दौरान वो गिरकर घायल हो गया, जिससे उसके हाथ-पैर और शरीर पर कई जगह चोटें आईं.
कपकोट थानाध्यक्ष प्रताप सिंह नगरकोटी ने बताया कि डौला गांव के ग्रामीणों ने 24 मई को घायल अवस्था में उसे देखकर पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कपकोट में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया. मंगलवार को स्वास्थ्य में सुधार होने पर उसे डिस्चार्ज कर दिया गया.
वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर मुकदमा दर्ज: वहीं, जब उससे कागजात मांगे गए, तो उसके पास कोई भी वैध दस्तावेज नहीं मिले. ऐसे में पुलिस ने कपकोट क्षेत्र में बिना वैध दस्तावेजों, वीजा और पासपोर्ट के भ्रमण करने पर उसे गिरफ्तार कर लिया. उसके खिलाफ आप्रवास और विदेशियों विषयक अधिनियम 2025 की धारा 3/23 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.
पूरे मामले की विवेचना वरिष्ठ उपनिरीक्षक मनोहर चंद्र कर रहे हैं. उधर, इस घटना को लेकर स्थानीय अभिसूचना इकाई यानी लोकल इंटेलीजेंस यूनिट में हडकंप मच गया है. अब इसकी जांच की जा रही है कि आखिर वो यहां बिना वैध दस्तावेजों के कैसे आया? किसने उसकी मदद की और सुरक्षा में चूक कैसे हुई?
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