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उत्तराखंड में यूक्रेनी नागरिक गिरफ्तार, कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले

कॉन्सेप्ट इमेज ( ETV Bharat GFX )

बागेश्वर: उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के कपकोट क्षेत्र में बिना वैध दस्तावेजों के घूम रहे एक यूक्रेनी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने उसके खिलाफ आप्रवास और विदेशियों विषयक अधिनियम 2025 के तहत मामला दर्ज कर लिया है. जिसे अब न्यायालय में पेश किया जाएगा. कपकोट पुलिस के मुताबिक, विदेशी नागरिक का नाम मक्सिम स्टार चिंको पुत्र स्टार चिंको एंड्रिया है. जिसकी उम्र 36 वर्ष है. जो यूक्रेन के खार्किव के नोवोबावर्स्की का रहने वाला है. जिसे पुलिस ने कपकोट क्षेत्र में बिना वैध दस्तावेजों, वीजा और पासपोर्ट के भ्रमण करते हुए गिरफ्तार किया है. जिसके खिलाफ मामला दर्ज कर पूछताछ की जा रही है. पिंडारी ग्लेशियर के ट्रेकिंग पर आया था यूक्रेनी नागरिक: बताया जा रहा है कि यूक्रेनी नागरिक बागेश्वर के पिंडारी ग्लेशियर के ट्रेकिंग पर आया था, लेकिन जंगल में रास्ता भटक गया. वो डौला गांव से पैदल ऋषिकेश की ओर जाने का प्रयास कर रहा था. इसी दौरान वो गिरकर घायल हो गया, जिससे उसके हाथ-पैर और शरीर पर कई जगह चोटें आईं. यूक्रेनी नागरिक (फोटो सोर्स- Police)