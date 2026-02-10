उखरुल हिंसा: असम राइफल्स के डीजी को मणिपुर भेजा गया, इंटरनेट सेवा सस्पेंड

ETV Bharat / bharat

मणिपुर के उखरुल में हिंसा (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 10, 2026 at 3:09 PM IST

3 Min Read
गौतम देबरॉय

नई दिल्ली: गृह मंत्रालय (एमएचए) ने मंगलवार को असम राइफल्स के महानिदेशक (DG) लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा को मणिपुर के उखरुल जिले में तांगखुल नगा समुदाय के सदस्य पर कथित हमले को लेकर राज्य में ताजा हिंसा भड़कने के बाद मणिपुर जाने को कहा.

लेफ्टिनेंट जनरल लखेरा को बुधवार को नई दिल्ली में यूनिटी उत्सव 2.0- वन नेशन, वन ड्रीम (Unity Utsav 2.0- One Nation, One Dream) पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करना था.

असम राइफल्स के प्रवक्ता ने ईटीवी भारत से कहा, "हां, प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी गई है क्योंकि महानिदेशक मणिपुर के लिए रवाना हो रहे हैं."

यूनिटी उत्सव 2.0- वन नेशन, वन ड्रीम तीन दिन का स्पोर्ट्स और कल्चरल इवेंट है जो नई दिल्ली में उत्तर-पूर्व की भावना का जश्न मनाता है. यह कार्यक्रम असम राइफल्स ने नॉर्थ ईस्ट एसोसिएशन फॉर सोशल वेलफेयर के साथ मिलकर आयोजित किया था.

इस बीच, मणिपुर के उखरुल जिले में फिर से हिंसा भड़कने पर राज्य सरकार ने मंगलवार को जिले में इंटरनेट सेवा पांच दिनों के लिए निलंबित कर दी. अज्ञात हमलावरों ने कई खाली घरों को जला दिया और गोलियां भी चलाईं.

इंटरनेट सर्विस को सस्पेंड करने के सरकारी ऑर्डर में कहा गया है कि उखरुल जिले में कानून-व्यवस्था की खराब स्थिति को देखते हुए, ऐसी आशंका है कि कुछ असामाजिक तत्व लोगों की भावनाएं भड़काने वाली तस्वीरें, पोस्ट और वीडियो मैसेज भेजने के लिए सोशल मीडिया का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका राज्य की कानून-व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ सकता है.

मणिपुर गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, "राज्य सरकार ने कानून-व्यवस्था की वर्तमान स्थिति और इंटरनेट सेवाओं के सामान्य संचालन के साथ इसके संभावित संबंध की समीक्षा करने के बाद, निवारक और एहतियाती उपाय के तौर पर उखरुल जिले के पूरे राजस्व क्षेत्राधिकार में पांच दिनों के लिए ब्रॉडबैंड, VPN और VSAT के माध्यम से सेवाओं सहित इंटरनेट/डेटा सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित या रोकने का आदेश देने का फैसला किया है."

लिटन सारेइखोंग (Litan Sareikhong) इलाके में नई हिंसा दो थांगखुल नगा (Thangkhul Naga) संगठनों द्वारा उखरुल और कामजोंग जिले में कुकी लोगों की आवाजाही पर रोक लगाने के एक दिन बाद हुई है, जहां तांगखुल नगा जनजाति का दबदबा है.

वर्षों की अशांति के बाद हाल ही में मणिपुर में लोकप्रिय सरकार का गठन हुआ है.

स्थिति को जानते हुए, कुकी ऑर्गनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट (KOHUR) ने लिटन सारेइखोंग में हुई घटना से पैदा हुए हालिया तनाव पर गंभीर चिंता जताई है.

KOHUR ने कहा, "रिपोर्ट्स से पता चलता है कि यह मामला कुछ शराबी लोगों के बीच हुई एक अलग-थलग कहासुनी से शुरू हुआ था; लेकिन, मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिशों से तांगखुल और कुकी समुदायों के बीच बेवजह फूट पड़ने का खतरा है." उन्होंने सभी संबंधित लोगों से भड़काऊ बातें फैलाने से बचने और एक छोटे से झगड़े को बड़े जातीय टकराव में बदलने से रोकने की अपील की.

KOHUR ने तांगखुल और कुकी दोनों समुदायों से शांति, आपसी सम्मान और संयम बनाए रखने की अपील की.

यह भी पढ़ें- गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद एक्शन में मणिपुर सरकार, असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ बड़ा सर्च ऑपरेशन किया शुरू

