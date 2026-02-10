ETV Bharat / bharat

उखरुल हिंसा: असम राइफल्स के डीजी को मणिपुर भेजा गया, इंटरनेट सेवा सस्पेंड

गौतम देबरॉय नई दिल्ली: गृह मंत्रालय (एमएचए) ने मंगलवार को असम राइफल्स के महानिदेशक (DG) लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा को मणिपुर के उखरुल जिले में तांगखुल नगा समुदाय के सदस्य पर कथित हमले को लेकर राज्य में ताजा हिंसा भड़कने के बाद मणिपुर जाने को कहा. लेफ्टिनेंट जनरल लखेरा को बुधवार को नई दिल्ली में यूनिटी उत्सव 2.0- वन नेशन, वन ड्रीम (Unity Utsav 2.0- One Nation, One Dream) पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करना था. असम राइफल्स के प्रवक्ता ने ईटीवी भारत से कहा, "हां, प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी गई है क्योंकि महानिदेशक मणिपुर के लिए रवाना हो रहे हैं." यूनिटी उत्सव 2.0- वन नेशन, वन ड्रीम तीन दिन का स्पोर्ट्स और कल्चरल इवेंट है जो नई दिल्ली में उत्तर-पूर्व की भावना का जश्न मनाता है. यह कार्यक्रम असम राइफल्स ने नॉर्थ ईस्ट एसोसिएशन फॉर सोशल वेलफेयर के साथ मिलकर आयोजित किया था. इस बीच, मणिपुर के उखरुल जिले में फिर से हिंसा भड़कने पर राज्य सरकार ने मंगलवार को जिले में इंटरनेट सेवा पांच दिनों के लिए निलंबित कर दी. अज्ञात हमलावरों ने कई खाली घरों को जला दिया और गोलियां भी चलाईं. इंटरनेट सर्विस को सस्पेंड करने के सरकारी ऑर्डर में कहा गया है कि उखरुल जिले में कानून-व्यवस्था की खराब स्थिति को देखते हुए, ऐसी आशंका है कि कुछ असामाजिक तत्व लोगों की भावनाएं भड़काने वाली तस्वीरें, पोस्ट और वीडियो मैसेज भेजने के लिए सोशल मीडिया का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका राज्य की कानून-व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ सकता है.