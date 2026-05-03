ओडिशा की मधुस्मिता जेना ने साड़ी में 42.2 किलोमीटर दौड़कर मैनचेस्टर मैराथन जीती, गिनीज रिकॉर्ड बनाया
ओडिशा के हैंडलूम को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर दिखाते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के लिए धीरज और परंपरा को मिलाया. एक रिपोर्ट...
Published : May 3, 2026 at 7:57 PM IST
बिकास कुमार दास
भुवनेश्वर: चटक काले और लाल बॉर्डर वाली संबलपुरी साड़ी और रनिंग शूज पहने, मधुस्मिता जेना मैनचेस्टर की सड़कों पर रेस लगाती हुईं दिखीं और लोग उनकी तारीफ में नारे लगा रहे थे. 46 साल की इस धाविका ने यह पक्का किया कि उनके कपड़े - ओडिशा की कीमती हैंडलूम साड़ी - हर कदम पर उनकी ताकत बने रहें, और उन्होंने 42.2 किलोमीटर की मैनचेस्टर मैराथन 3 घंटे 45 मिनट में पूरी की.
यह 20 अप्रैल, 2026 को हुआ, जब उन्होंने पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह बनाई. ज़्यादातर मैराथन रनर्स के लिए कार्य-क्षमता बढ़ाने वाले परिधान ज़्यादा मायने रखता है, लेकिन मधुस्मिता के लिए अपने होम स्टेट के हैंडलूमर्स को प्रमोट करने का पक्का इरादा सबसे जरूरी रहा.
मधुस्मिता ने कहा, "मैराथन दौड़ने वालों के लिए, लंबी दूरी तक दौड़ने के लिए आरामदायक कपड़े पहली प्राथमिकता होनी चाहिए. मेरे लिए, संबलपुरी हैंडलूम साड़ी एकदम सही थी. और यह पहली बार नहीं है जब मैं साड़ी पहनकर दौड़ी हूं. मैं पिछले तीन साल से ऐसा कर रही हूं,"
कटक के कुसुपुर में डॉ. निरेंद्र मोहन जेना और विद्युत जेना के घर जन्मी मधुस्मिता, जो लंबे समय से मैनचेस्टर में बस गई हैं, इंग्लैंड में पली-बढ़ीं, लेकिन ओडिशा के साथ उनका रिश्ता बरकरार और मजबूत रहा है. भुवनेश्वर के रहने वाले सचिन दास से शादी के बाद, वह अब मैनचेस्टर में एक हाई स्कूल टीचर के तौर पर काम करती हैं.
मधुस्मिता की मैराथन दौड़ की यात्रा 2008 में शुरू हुई, मां बनने के तुरंत बाद. उन्होंने बताया कि मैंने दौड़ना तब शुरू किया जब मेरा बेटा सिर्फ़ तीन महीने का था. फिर, 5 किलोमीटर की रेस पूरी करने से भी मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला क्योंकि यह मेरे लिए मेडिटेशन जैसा था, इससे मुझे बहुत मानसिक राहत मिली. लेकिन जब वह कॉन्फिडेंस जुनून में बदल गया तो मैंने फुल मैराथन दौड़ी. तब तक मेरा बेटा सात महीने का हो गया था.
उन्होंने कहा , “सिर्फ तीन साल पहले मैंने साड़ी पहनकर दौड़ने का फ़ैसला किया. इस पर उन्हें इतनी तारीफ मिली कि उन्होंने हर मैराथन में साड़ी पहनना तय कर लिया. वह आगे कहती हैं, हालांकि शुरू में मुझे रिस्पॉन्स को लेकर थोड़ी शंका थी, लेकिन जब सभी ने मेरी तारीफ की तो मुझे बहुत अच्छा लगा."
तीन साल पहले उनकी साड़ी मैराथन ने उन्हें भारत और खासकर ओडिशा में सोशल मीडिया और न्यूज प्लेटफॉर्म पर वायरल कर दिया था. लेकिन एक दिन, बहुत उत्सुकता से, वह यह जानना चाहती थीं कि क्या मैराथन में साड़ी पहनने का कोई रिकॉर्ड धारक है.
उन्हें हैरानी हुई जब उन्हें एक महिला मिली जिसकी टाइमिंग तीन घंटे और 57 मिनट थी. मुझे लगा कि अगर मैं कोशिश करूं तो यह रिकॉर्ड तोड़ सकती हूं. वह बताती हैं, इसका चुनाव करना बहुत ही व्यक्तिगत था. और मेरे मन में हमेशा से यह था कि मैं अपने राज्य के हाथ से बुने हुए शानदार कामों को दिखाना चाहती थी.
इस साल 20 अप्रैल को वह रेस में शामिल हुईं और इसे तीन घंटे 45 मिनट में पूरा किया - और वहां वह रिकॉर्ड धारक बन गईं. उनकी पिछली टाइमिंग चार घंटे और 50 मिनट थी, जिसे उन्होंने रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज कराने के पक्के इरादे से बेहतर किया.
ओडिशा की संस्कृति के लिए उनका प्यार जिंदगी भर रहा है. उन्होंने कहा, “बचपन से ही मैं ओडिशा की परंपराओं से बहुत जुड़ी रही हूं. जब भी मैं भारत आती थी, मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद था.”
मधुस्मिता अपने परिवार, खासकर अपने दोनों बेटों को श्रेय देती हैं, जिन्होंने उनका साथ दिया. उन्होंने हमेशा मुझे वो करने के लिए हिम्मत दी जो मैं करना चाहती थी.
उन्होंने बताया कि वह हर सुबह जल्दी उठकर ट्रेडमिल पर दौड़ पूरी करती हूं, लेकिन शनिवार को, बच्चों के उठने से पहले ही मैं अपनी पूरी मैराथन दौड़ के लिए निकल जाती हूं.
वह अपने परिवार के सदस्यों के लगातार सपोर्ट की तारीफ़ करते हुए कहती हैं, असल में, अगर वे मुझे सुबह-सुबह घर पर देखते हैं तो पूछते हैं कि क्या मेरे साथ सब ठीक है.
युवाओं के लिए उनका संदेश आसान है. आप जो भी पहनकर आरामदायक महसूस करें, उसे पहनकर दौड़ सकते हैं. कपड़े मायने नहीं रखते, बल्कि आपका अभ्यास, फिटनेस और समर्पण मायने रखता है. मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी मैराथन या कोई दूसरी खेल गतिविधि बहुत मदद करती है. वह कहती हैं कि मैं सभी को सलाह दूंगी कि वे अपनी मानसिक स्वास्थ्य को बैलेंस रखने के लिए कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करें.
26 अप्रैल को उनके इस कारनामे की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रेस में खूब चर्चा हुई, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी किस बात से मिलती है, तो उन्होंने कहा, "जब मेरे साथ काम करने वाले, स्कूल के स्टूडेंट, मेरे बच्चे और परिवार वाले मेरी मैराथन दौड़ के दौरान मेरा हौसला बढ़ाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है."
लेकिन उतना ही अच्छा है अपने राज्य के हैंडलूम बनाने वालों को दुनिया भर में ऐसे लोगों के सामने ले जाना, जो हमेशा उनकी बनाई चीजों की सुंदरता और कलाकारी देखकर हैरान रह जाते हैं.
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