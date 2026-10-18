ETV Bharat / bharat

कसाब को फांसी दिलाने वाले वकील उज्ज्वल निकम केतन मर्डर केस की करेंगे पैरवी

केतन अग्रवाल की सगाई सिया गोयल से हुई थी. ( ETV Bharat )

पिंपरी चिंचवड़: पुणे जिले के मावल तालुका के लोहागढ़ में हुए केतन अग्रवाल के हाई-प्रोफाइल मर्डर केस में सीनियर वकील उज्ज्वल निकम को स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अपॉइंट किया गया है. केतन की सगाई सिया गोयल से हुई थी.

अग्रवाल परिवार दोषियों को कड़ी सजा दिलाने और कोर्ट में अभियोजन का केस अच्छे से पेश करने की वकालत कर रहा था. उनकी कोशिशें अब रंग लाई है, क्योंकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आधिकारिक रूप से नियुक्ति पत्र पर साइन कर दिए हैं.