कसाब को फांसी दिलाने वाले वकील उज्ज्वल निकम केतन मर्डर केस की करेंगे पैरवी
अग्रवाल परिवार अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने और कोर्ट में प्रॉसिक्यूशन का केस अच्छे से पेश करने की वकालत कर रहा था.
Published : October 18, 2026 at 7:50 AM IST
पिंपरी चिंचवड़: पुणे जिले के मावल तालुका के लोहागढ़ में हुए केतन अग्रवाल के हाई-प्रोफाइल मर्डर केस में सीनियर वकील उज्ज्वल निकम को स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अपॉइंट किया गया है. केतन की सगाई सिया गोयल से हुई थी.
अग्रवाल परिवार दोषियों को कड़ी सजा दिलाने और कोर्ट में अभियोजन का केस अच्छे से पेश करने की वकालत कर रहा था. उनकी कोशिशें अब रंग लाई है, क्योंकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आधिकारिक रूप से नियुक्ति पत्र पर साइन कर दिए हैं.
अग्रवाल परिवार ने मुख्यमंत्री फडणवीस से मुलाकात की थी और सीनियर वकील उज्ज्वल निकम को स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अपॉइंट करने की रिक्वेस्ट की थी. परिवार को सकारात्मक नतीजे की उम्मीद थी, लेकिन टेक्निकल वजहों से आधिकारिक रूप से नियुक्ति पत्र पर साइन करने में देरी हुई.
अग्रवाल परिवार दो दिन पहले एक बार फिर फडणवीस से मिला ताकि यह पक्का हो सके कि नियुक्ति औपचारिक रूप से सुनिश्चित हो जाए. इस मीटिंग के दौरान स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अपॉइंट करने का मामला एक बार फिर उठाया गया. इसके बाद मुख्यमंत्री ने आधिकारिक रूप से नियुक्ति पत्र पर साइन कर दिए, जिससे उज्ज्वल निकम की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया.
उज्ज्वल निकम ने 26/11 के दोषी आतंकी कसाब को फांसी दिलाई
वकील उज्ज्वल निकम को मुंबई 26/11 के आतंकवादी अजमल कसाब के खिलाफ एक मजबूत केस बनाने का क्रेडिट दिया जाता है, जिसके बाद कसाब को सजा हुई और फांसी पर लटका दिया गया. इसके साथ ही बॉलीवुड स्टार संजय दत्त और दिवंगत सिंगर गुलशन कुमार के केस को लेकर भी चर्चा में रहे.
उज्ज्वल निकम एक जाने-माने सीनियर वकील हैं, जो देश भर में कई हाई-प्रोफाइल और सेंसिटिव केस में प्रॉसिक्यूशन का केस लड़ने के लिए जाने जाते हैं. अग्रवाल परिवार को उम्मीद है कि उनका अनुभव इस केस में काम आएगा. उन्हें उम्मीद है कि इस अपॉइंटमेंट से यह पक्का होगा कि सुनवाई के दौरान प्रॉसिक्यूशन का पक्ष अच्छे से रखा जाएगा. अपॉइंटमेंट प्रोसेस पूरा होने के बाद अग्रवाल परिवार ने सीएम फडणवीस का शुक्रिया अदा किया.
फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई का आश्वासन
पीड़ित के पिता ने कहा कि मुख्यमंत्री फडणवीस ने भी उन्हें भरोसा दिलाया है कि केस फास्ट ट्रैक किया जाएगा. आईएएनएस से बात करते हुए विशाल अग्रवाल ने कहा, '18 जून, 2026 को मेरे बेटे की हत्या के बाद ग्रामीण पुलिस कमिश्नरेट ने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट दिया और केस को अच्छे से संभाला. जांच के बाद मैंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से एक रिक्वेस्ट की. केतन के पिता ने कहा, 'मामले में चार्जशीट फाइल कर दी गई है. मुझे पूरा भरोसा है कि उज्ज्वल निकम इस केस को बहुत अच्छे से संभालेंगे और सिया और चेतन को मौत की सजा दिलाएंगे.'
मौत की सजा से समाज में एक मजबूत संदेश जाएगा
इस बीच विशाल अग्रवाल ने मेरठ में दो अलग-अलग मामलों में हाल ही में आए फैसलों के बारे में भी बात की, जहाँ दोनों आरोपी पत्नियों और उनके प्रेमियों को दोषी ठहराया गया और मौत की सजा सुनाई गई. उन्होंने कहा, 'हालांकि कोई भी चीज परिवारों को उनके बेटों की बेरहमी से हत्या के लिए सही मायने में मुआवजा नहीं दे सकती, लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई कि कोर्ट के फैसलों के बाद, 'न्याय व्यवस्था में लोगों का भरोसा फिर से कायम होगा.' केतन के पिता ने भरोसा जताया कि मौत की सजा के फैसले समाज में एक मजबूत संदेश जाएगा और उन लोगों में डर पैदा होगा जो ऐसे जघन्य अपराध करने के बारे में सोच सकते हैं.'
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