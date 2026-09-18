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रिलीजन हमें कैसे बांधता है और धर्म कैसे मुक्त करता है? डॉ.मोहन भागवत ने समझाया

उज्जैन की युवा धर्म संसद में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने धर्म से लेकर पर्यावरण और आचरण पर प्रकाश डाला. राहुल सिंह राठौर की रिपोर्ट.

Ujjain Yuva Dharm Sansad
उज्जैन में युवाओं को संबोधित करते संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 18, 2026 at 4:01 PM IST

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उज्जैन : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने शुक्रवार को उज्जैन में चल रही युवा धर्म संसद को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने धर्म, पर्यावरण, युवाओं के आचरण पर सारगर्भित बातें कहीं. डॉ. मोहन भागवत ने कहा "यहां भाषण नहीं, संवाद है. इसलिए बैठकर संवाद कर रहे हैं. धर्म को समझने के लिए मन को खाली रखना जरूरी है. धर्म को केवल रिलीजन मानना उचित नहीं है."

कचरा नहीं करना, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना भी धर्म

आरएसएस प्रमुख डॉ. मोहन भागवत ने कहा "आज भी कई लोग मानते हैं कि धर्म बुजुर्गों के लिए है, जबकि ऐसा नहीं है. पश्चिमी देशों के लोग जब भारत आए तो उन्होंने यहां लोगों को धर्म का आचरण करते देखा. उसे अपनी दृष्टि से समझते हुए रिलीजन की संज्ञा दे दी. बाद में भारत में भी धर्म को रिलीजन कहा जाने लगा. रिलीजन बांधने का काम करता है और धर्म मुक्त करता है. कचरा नहीं करना, ट्रैफिक के नियम का पालन करना, किसी की भी उपासना का सम्मान करना ही हमारा धर्म है. उपासना हमें गुरु परंपरा से मिली है लेकिन हम कभी कन्वर्ट नहीं हुए."

उज्जैन की युवा धर्म संसद में आरएसएस प्रमुख डॉ. मोहन भागवत (ETV BHARAT)

प्रकृति के हर जीव की रक्षा भी धर्म का हिस्सा

डॉ. मोहन भागवत ने पर्यावरण को लेकर भी युवाओं को खास संदेश दिया. उन्होंने कहा "मनुष्य का कर्तव्य केवल अपनी जरूरत की पूर्ति करना नहीं, बल्कि प्रकृति और जीव जगत के प्रति संवेदनशील रहना धर्म है. मानव ने शुरुआत से ही प्रकृति और जीवन की बर्बादी शुरू की. आज हम देखते हैं कि वन्य जीव विलुप्त हो रहे हैं. इसका कारण भी अधर्म है. अधर्म के कारण आज मनुष्य पर्यावरण और अपने भविष्य को लेकर चिंतित है. सवाल उठ रहा है कि पर्यावरण बचेगा या नहीं और मनुष्य का अस्तित्व बचेगा या नहीं. आज के युवा यशस्वी नहीं, सार्थक बनें, ऐसा विचार मन में होना चाहिए."

बिना नाम लिए पाकिस्तान पर साधा निशाना

पाकिस्तान का नाम लिए बिना आरएसएस चीफ ने कहा "वह हमसे द्वेष करता है. बिना कारण विवाद करता है. बार-बार तकलीफ देता है. उसे कई बार सबक भी सिखाया. बहुत उपद्रव करता है. अलग रहना है रहो, हमने तो संकट के समय में भी मदद की, क्योंकि हमारे डीएनए में धर्म है. हमारा कर्तव्य यही बनता है कि शक्तिशाली विद्वान बने, धर्म बुद्धि के साथ आगे बढ़े."

Ujjain Yuva Dharm Sansad
कचरा नहीं करना, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना भी धर्म (ETV BHARAT)

इंडिया से मुक्त भारत की ओर प्रवेश

केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. श्रीनिवास वरखेड़ी ने कहा "इंडिया से मुक्त भारत की ओर प्रवेश का यह दृश्य है. इस दीक्षा सत्र के माध्यम से इंडिया से भारत की और जाने वाले युवा आत्मावान बनेंगे. यही इस आयोजन का सबसे बड़ा लाभ होगा." कार्यक्रम में सिद्धपीठ श्री हनुमंत निवास अयोध्या के पीठाधीश्वर एवं सेवाग्य संस्थानम के संरक्षक आचार्य मिथिलेशनंदनी शरण ने भारतीय जीवन मूल्यों और समाज के प्रति दायित्वों को समझने का मंत्र बताया. उन्होंने कहा "आप पहले खुद से जुड़कर खुद को समझें और उसी से संबंधित सवाल करें. समाज की परेशानियों के सवाल जवाब तो सालों से सामने आ रहे हैं."

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से युवा प्रभावित (ETV BHARAT)

संघ प्रमुख भागवत से प्रभावित हुए युवा

डॉ. मोहन भागवत के 50 मिनट के वक्तव्य को सुनकर युवाओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी. बिहार से आई संजना भारती ने कहा "संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत ने मुख्य रूप से भगवत गीता के बारे में बताया. इससे यही समझ में आता है कि लाइफ में क्या बदलाव होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए." काशी से आए युवा डॉ. साकेत का कहना है "उन्होंने विज्ञान और धर्म दोनों को संतुलित कर समझाया है. आपको मुक्त होना है तो आप धर्म के नियम पालन करके मुक्त हो सकते हैं. आपको गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र से बाहर जाना है." काशी से आए डॉ. राज कसेरा ने कहा "यहां युवाओं को सार्थक मार्गदर्शन मिला."

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