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नेहरू या कोई भी हमारी संस्कृति को सेंसर करने वाले कौन? वंदे मातरम पर मनोज मुंतशिर का तंज

युवा धर्म संसद में देश के कई नामी वक्ताओं ने राष्ट्र से लेकर परिवार तक युवाओं में जगाया भाव. राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.

UJJAIN YUVA DHARM SANSAD
वंदे मातरम पर मनोज मुंतशिर का तंज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 18, 2026 at 8:56 PM IST

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Updated : September 18, 2026 at 9:04 PM IST

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उज्जैन: महाकाल की नगरी में 3 दिवसीय युवा धर्म संसद के दूसरे दिन शुक्रवार को गीता भवन में मौजूद देशभर के 1600 युवा छात्र-छात्राओं ने कई प्रमुख वक्ताओं के विचारों को सुना. इस दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, आचार्य मिथिलेश नंदनीशरण महाराज, श्रीनिवास वरखेड़ी, स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज, स्मृति अनंत लक्ष्मी, पुंडरीक गोस्वामी, मनोज मुंतशिर जैसे कई वक्ताओं ने अलग-अलग सत्रों में विचार रखे.

'नेहरू या कोई भी हमारी संस्कृति को सेंसर करने वाले कौन'

युवा धर्म संसद के दूसरे सत्र में मनोज मुंतशिर ने राष्ट्र से लेकर परिवार तक युवाओं में भाव जगाया और वंदे मातरम को लेकर नेता प्रतिपक्ष सहित नेहरू पर तंज कसते हुए कहा, "नेहरू या अन्य कोई भी हमारी संस्कृति को सेंसर करने वाले कौन हैं." उन्होंने संबोधन में रामायण, महाभारत स्वामी विवेकानंद के विचारों को खुलकर रखा. इसके अलावा अन्य विद्वानों ने एआई और भारतीय कैलेंडर पर भी चर्चा की.

नेहरू या कोई भी हमारी संस्कृति को सेंसर करने वाले कौन? (ETV Bharat)

वंदे मातरम को लेकर सुनाई खरी-खरी

मनोज मुंतशिर ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, "आने वाले समय मे भारत की दिशा तय करने में नई पीढ़ी की भूमिका महत्वपूर्ण है. युवा अपनी संस्कृति, धर्म और कर्म की परंपरा से जुड़े रहते हैं तो देश की सांस्कृतिक पहचान मजबूत बनी रहेगी."

संबोधन के दौरान मनोज मुंतशिर ने वंदे मातरम को लेकर नेता प्रतिपक्ष पर जमकर निशाना साधा, साथ ही जवाहरलाल नेहरू से जुड़े प्रसंगों का उल्लेख करते हुए उन्हें भी आड़े हाथों लिया. मुंतशिर ने वंदे मातरम के गायन को पिछले दिनों 15 अगस्त पर रोके जाने को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त की. उन्होंने स्पष्ट कहा कि नेहरू या कोई भी हमारी संस्कृति को सेंसर करने वाले कौन हैं.

YUVA DHARM SANSAD MANOJ MUNTASHIR
मनोज मुंतशिर ने हिंदू-मुस्लिम एकता का दिया संदेश (ETV Bharat)

हिंदू-मुस्लिम एकता का दिया संदेश

मनोज मुंतशिर ने धार्मिक पहचान से ऊपर मातृभूमि की भावना पर जोर देते हुए कहा, "भारत की मिट्टी सभी नागरिकों की मां समान है और देश के प्रति सम्मान किसी धर्म की सीमा में नहीं बांधा जा सकता." कविता का उल्लेख करते हुए कहा "यह मिट्टी तेरी भी मां है यह मिट्टी मेरी भी मां है तो मां को सर झुकाने में मुसलमान और हिंदू क्या.

MANOJ MUNTASHIR VANDE MATARAM
युवा धर्म संसद में कई नामी वक्ताओं का संबोधन (ETV Bharat)

परिवार टूटने पर जताई चिंता

मनोज मुंतशिर ने आधुनिक समाज में परिवारों के बीच बढ़ती दूरी को भी गंभीर विषय बताया. उन्होंने कहा, "आज कई परिवारों में भाई-भाई के बीच वर्षों तक मुलाकात नहीं होती और रिश्तों की बातचीत अदालतों तक सिमटती जा रही है." उन्होंने युवाओं से परिवार और रिश्तो को प्राथमिकता देने की अपील की.

मनोज मुंतशिर ने श्रीराम और बाबर की पारिवारिक कहानी सुनाते हुए कहा, "इन दोनों में से जो कहानी आप घर ले जाना चाहते हैं वह ले जाए आपको समझ आ जायेगा. सर्वे संतु निरामया वाक्य से बताया कि भारतीय सोच का विस्तार कितना व्यापक है जो सिर्फ स्वयं के लिए नहीं प्राणियों की सुख समृद्धि के लिए भी है. जब भी अपना परिचय दें तो यह ना कहे कि मैं साउथ इंडियन हूं, नॉर्थ इंडियन हूं, कहेx कि मैं भारतीय हूं. सबसे ऊपर राष्ट्र की पहचान होना चाहिए."

मनोज मुंतशिर ने कहा, "युवाओं के हाथ में भारत का भविष्य सुरक्षित है यह जेन जी धर्म कर्म के मार्ग पर चलता रहेगा. भारत के भविष्य का कोई बाल बांका नहीं कर सकता जब तक जेन जी हमारे साथ है."

Last Updated : September 18, 2026 at 9:04 PM IST

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