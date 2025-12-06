ETV Bharat / bharat

उज्जैन के स्पैरो मैन ने कराई गौरेया की वापसी, घर को घोंसला बना छत पर लगाए 20 प्रजाति के पेड़

वसंत विहार स्थित उन्होंने अपने 1000sq फुट के घर में 10 से अधिक 6/6 इंच के लकड़ी प्लाईवुड के शेल्टर बनवाए हुए हैं और दीवारों पर टांग रखे हैं. गौरेया को आकर्षित करने के लिए 20 तरह की प्रजाति के पेड़ पौधे घर के आंगन व छत पर लगाए हैं और पक्षियों के दाना पानी की व्यवस्था का खास ख्याल रखा है. ठीक इसी तरह दफ्तर के बाहर भी खास पेड़ पौधे और पक्षियों के दाना पानी की व्यवस्था की हुई है.''

कौन है स्पैरो मैन? उज्जैन शहर के वसंत विहार कॉलोनी में रहने वाले मुकेश वाणी की उम्र 51 वर्ष है जो कि उज्जैन स्थित सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के पर्यावरण प्रबंध अध्ययनशाला में प्राध्यापक के पद पर पदस्थ हैं. प्राध्यापक मुकेश वाणी बताते हैं, ''वे बीते 7 सालों से मालवा क्षेत्र में चहचहाने वाली गौरया जिसे मालवा में चरकली या कहे चिड़िया उसके संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं.

घर के बाहर आंगन में व छत पर साथ ही दफ्तर के बाहर भी लगभग अलग अलग प्रजातियों के खास पेड़ पौधे लगाए हैं, जिससे पक्षी आकर्षित होते हैं. दोनों ही जगह दाना पानी की व्यवस्था की हुई है, जिसमें परिवार व दफ्तर के साथी भी सहयोग करते हैं. खास बात यह है घर आने वालों को स्पैरो मैन शेल्टर और पौधा गिफ्ट करते हैं. अब तक 60 से अधिक पक्षियों को संरक्षित कर चुके हैं. आइये मिलवाते हैं आपको उज्जैन के स्पैरो मैन से.

उज्जैन: मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में हर सुबह व शाम चहचहाने वाली गौरैया (चरकली) या कहे चिड़िया की चहचहाहट अब कम सुनाई देने लगी है. धीरे धीरे विलुप्त होती गौरैया के संरक्षण की चिंता लिए उज्जैन में सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के प्राध्यापक बीते कई सालों से काम कर रहे हैं. जिन्हें अब स्पैरो मैन के नाम से लोग जानने लगे हैं. प्राध्यापक ने अपने घर को Sparrow shelter नाम दिया है.

घर को बना दिया गौरैया का आश्रय स्थल (ETV Bharat)

कैसे रखते हैं ध्यान?

मुकेश वाणी बताते हैं, ''उनके इस काम में उनका पूरा परिवार साथ देता है. पत्नी, दो बेटियां व दफ्तर के साथी सदस्य भी सहयोग कर रहे हैं. सुबह 05 बजे से 09 बजे तक पक्षियों के आने का समय होता है और शाम में भी 05 बजे से 07 बजे तक का समय पक्षियों के जाने का होता है. इस बीच उनके लिए उनके शेल्टर के बाहर खाने के लिए दाना पानी रखना होता है.

पक्षी अप्रैल से सितंबर के बीच अंडे देते हैं. 6 महिने अंडे देने से लेकर पक्षी के जन्म लेने और आसमान में उनकी उड़ने तक का सफर 8 महीने का हो जाता है. इस बीच विशेष ध्यान रखना होता है. विशेष ध्यान में दाना पानी समय पर देना है व पक्षी को बुलाने के लिए कभी कभी म्यूजिक ऐप का भी सहारा लेते हैं और उसमें पक्षियों की वॉइस म्यूजिक बजा कर उन्हें बुलाते हैं. गार्डन एरिया प्राकृतिक तौर पर मेंटेन करके रखना होता है.''

घर में टंगे स्पैरो शेल्टर (ETV Bharat)

सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट

मुकेश वाणी बताते हैं, ''इस कार्य में सिर्फ सेवा है और खर्च कुछ नहीं. सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट है वो भी आपकी इच्छा अनुसार आप प्राकृतिक तौर पर कर सकते है. उदाहरण के लिए पक्षियों के लिए शेल्टर बनवाना जो कि 60 रु से 70 रु तक बन जाते हैं. अपने घर, दफ्तर व अन्य कही भी वातावरण को प्राकृतिक बनाना, उनके खाने के लिए मार्केट में मिलने वाला दाना, तेज आंधी तूफान के बावजूद टिकाऊ स्टैंड लगवाना और 120 रु किलो कंगनी साल में 3 से 4 बार 10 शेल्टर में रहने वाले पक्षियों के हिसाब से लाना होती है. बाकी सुखी रोटी और चावल से काम हो जाता है, इससे ज्यादा कोई खर्च नहीं होता. बस आप को समय देना होता है सेवा और संरक्षण के लिए.''

गौरेया को आकर्षित करने के लिए लगाए पेड़ पौधे (ETV Bharat)

60 पक्षी 7 साल में किए संरक्षित

मुकेश वाणी बताते हैं, ''पक्षियों के संरक्षण के लिए ही वह काम कर रहे हैं. 8 महीने का जो टाइम पीरियड होता है अंडे से लेकर उनकी आसामन में उड़ान भरने तक का उस हिसाब से मेरे लगाए ये 10 शेल्टर कभी खाली नहीं रहे. अब तक 60 पक्षियों को मैंने जन्म लेते व उड़ान भरते देखा है. ये संख्या और बड़े इसके लिए मेरा प्रयास है घर में और शेल्टर लगाए जाएं. इसके लिए जनजागरूकता भी मेरा एक काम है. मुझसे मिलने वाले हर शख्स को मैं प्रेरित करता हूँ. मुझे लगता है कि ये व्यक्ति कर सकता है तो उसे मैं पौधा और एक स्पैरो शेल्टर गिफ्ट करता हूं. सोशल मीडिया, विश्वविद्यालय में लगने वाले कैम्प, प्रदर्शनी में भी होर्डिंग व अन्य माध्यम से लोगों को जागरूक करने का जितना हो सकता है प्रयास रहता है.''

घर में बनाए स्पैरो शेल्टर (ETV Bharat)

कैसे मिली प्रेरणा?

मुकेश वाणी बताते हैं, ''मां-पिता के साथ हमेशा पक्षियों को दाना पानी देने का कार्य किया है. बचपन से कानों में गूंजने वाली चहचहाहट जब कम होने लगी तो उसके बारे में समझा. इस दौरान पाया कि केवल दाना पानी से नहीं चिड़िया किट पतंगों को खाकर अपना जीवन निर्वाह करती हैं. चूंकि अब खेतों में रासायनिक खाद्य का उपयोग होने लगा है और उन्ही रासायनिक कीटों की वजह से ये पक्षी दुष्प्रभाव का शिकार होते जा रहे हैं. इनकी संख्या कम होते जा रही है. बस तभी से पूरे घर को स्पैरो शेल्टर बनाने का काम किया. फिर दफ्तर और अब समाज में जागरूकता का कार्य कर रहा हूं.''

स्पैरो मैन मुकेश वाणी की छोटी बेटी कनिष्का वाणी ने बताया, ''वो हर सुबह स्कूल जाने से पहले पक्षियों के शैल्टर में दाना पानी का ध्यान रखती हैं. उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए मौसम के अनुसार उनकी व्यवस्था करती हैं.'' कनिष्का कहती हैं, ''यूं तो चिड़ियों की हजारों प्रजाति हैं लेकिन हमारे यहां 6 प्रजातियों की गौरेया का डेरा रहता है. अक्सर जिसमें हाउस, रसेट, डेड सी, ट्री, स्पेनिश और सिंड प्रजाति शामिल हैं. क्योंकि ये शहरी इलाकों में ही रहती हैं.''

वहीं स्पैरो मैन के दफ्तर में कर्मचारी राजेंद्र पेड़वा, नरेंद्र सोलंकी भी पक्षियों का विशेष ध्यान रखते हैं. दफ्तर में सिर्फ गौरया ही नहीं मोर भी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं. हालांकि मुकेश वाणी स्पैरो मैन बताते हैं उन्होंने, ''डीएम कुमावत से भी पक्षियों के संरक्षण को लेकर कई बातें सीखी हैं.''