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सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, भाई ने मुंबई हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती

मामले की जांच पहले गुजरात CID के पास थी. बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जांच CBI को सौंपी गई और मुकदमे को गुजरात से मुंबई ट्रांसफर किया गया. तुलसीराम प्रजापति की मौत से जुड़े मामले को भी इसी प्रकरण के साथ जोड़ा गया.

मामला क्या था? भाई शाहनवाज उद्दीन के अनुसार, ''साल 2005 में सोहराबुद्दीन शेख उनकी पत्नी कौसर बी और उनके साथी तुलसीराम प्रजापति को हैदराबाद से महाराष्ट्र जाते समय पुलिस टीम द्वारा कथित तौर पर बस से उतारकर हिरासत में लिया गया था. इसके बाद सोहराबुद्दीन की अहमदाबाद के पास मुठभेड़ में मौत हो गई थी. तीन दिन बाद कौसर बी की भी मौत हो गई थी. तुलसीराम प्रजापति की 2006 में गुजरात राजस्थान सीमा के पास एक अन्य मुठभेड़ में मौत हुई थी.

उज्जैन: करीब दो दशक पुराने सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले में एक बार फिर 23 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है. उज्जैन निवासी सोहराबुद्दीन के छोटे भाई शाहनवाज उद्दीन ने मुम्बई हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें साल 2005 के मामले में 21 पुलिसकर्मियों समेत कुल 22 आरोपियों को बरी किए जाने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा गया था. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में हाईकोर्ट के 7 मई 2026 के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की गई है. इस मामले में गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश से जुड़े 21 पुलिसकर्मी और एक अन्य आरोपी शामिल थे.

ट्रायल में 210 गवाह, 92 ने बदला बयान

शाहनवाज उद्दीन ने बताया, ''मामले की सुनवाई के दौरान वकील ने कुल 210 गवाह पेश किए लेकिन इनमें से 92 गवाह अपने पूर्व बयानों से मुकर गए थे. दिसंबर 2018 में मुंबई की विशेष CBI अदालत ने सभी 22 आरोपियों को बरी कर दिया था. अदालत का निष्कर्ष था कि हमारे पक्ष आरोपियों के खिलाफ हत्या की साजिश का ठोस और विश्वसनीय मामला स्थापित नहीं कर पा रहे. बस इसी फैसले के खिलाफ हमने मुंबई हाईकोर्ट में अपील की थी. हालांकि हाईकोर्ट ने 7 मई 2026 को ट्रायल कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. अदालत ने कहा था कि, अभियोजन पक्ष का मामला मुख्य रूप से परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर टिका था और घटनाओं को जोड़ने वाली कड़ी में कई अहम कमियां थीं.

अब भाई की दलील क्या है?

हाईकोर्ट के फैसले के बाद शाहनवाज उद्दीन ने एक बार फिर कानूनी लड़ाई आगे बढ़ाने का फैसला किया है. उनका कहना है कि, ''जिस मामले की जांच CBI ने की उसमें बरी होने के फैसले के खिलाफ अपील एजेंसी को करनी चाहिए थी.'' उनके मुताबिक, ''जब जांच एजेंसी ने आगे अपील नहीं की तो परिवार को खुद अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा.'' हाईकोर्ट के फैसले के बाद अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए यह भी कहा कि, मामला दो दशक से अधिक समय से चल रहा है और अब उनके पास पहले जैसी ताकत और ऊर्जा नहीं बची है. इसके बावजूद उन्होंने न्याय की उम्मीद में लड़ाई जारी रखने का फैसला किया.

अब सुप्रीम कोर्ट पर निगाहें

शाहनवाज उद्दीन शेख की 23 अगस्त को दायर हुई याचिका के साथ यह मामला एक बार फिर देश की शीर्ष अदालत के सामने पहुंच गया है. अब सुप्रीम कोर्ट यह देखेगा कि मुम्बई हाईकोर्ट के उस फैसले में हस्तक्षेप की कोई कानूनी गुंजाइश बनती है या नहीं, जिसने 22 आरोपियों की रिहाई को बरकरार रखा था. यानी 2005 से शुरू हुई यह कानूनी कहानी 2026 में एक और मोड़ पर पहुंच गई है. इस बार सवाल मुम्बई हाईकोर्ट के फैसले की सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा का है.

मुम्बई हाईकोर्ट ने क्या कहा था

मुम्बई हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि, अभियोजन यह स्थापित नहीं कर सका कि सोहराबुद्दीन और कौसर बी को पुलिस ने अपहरण किया था या कथित फर्जी मुठभेड़ के पीछे कोई स्पष्ट मकसद था. अदालत ने यह भी कहा कि गवाहों के बड़ी संख्या में मुकर जाने मात्र से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि ट्रायल सही तरीके से नहीं हुआ. कथित घटनाओं के पीछे किसी राजनीतिक पुलिस गठजोड़ को साबित करने वाला पर्याप्त साक्ष्य भी अदालत के सामने नहीं आया.