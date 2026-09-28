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उज्जैन में पथराव, पुलिस ने लाठी भांज छोड़ी आंसू गैस, समाज ने सहमति से गिराया धार्मिक स्थल

सिंहस्थ के लिए समाज के लोगों ने खुद हटाया धार्मिक स्थल का हिस्सा, उज्जैन कलेक्टर-शहर काजी की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील.

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उज्जैन में मस्जिद तोड़ने पर बवाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 28, 2026 at 12:37 PM IST

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Updated : September 28, 2026 at 1:33 PM IST

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उज्जैन: सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर सड़क चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है. इसी जद में छत्री चौक स्थित शाही मस्जिद का कुछ हिस्सा आ रहा है. आज सोमवार को मस्जिद का हिस्सा गिराने के दौरान बवाल हो गया. आरोप है कि, मस्जिद गिराने के विरोध में मुस्लिम पक्ष ने पुलिस पर पथराव कर दिया. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने लाठीचार्ज कर आंसू गैस के गोले दागे. पथराव में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया. हालांकि बाद में आपसी सहमति से समाज के लोगों ने धार्मिक स्थल का हिस्सा गिरा दिया.

सिंहस्थ के लिए पूरे उज्जैन में किए जा रहे सड़क चौड़ीकरण को लेकर धार्मिक स्थल का एक हिस्सा तोड़ने के मामले में अपडेट सामने आया है. जिसमें ये बताया कि, इस धार्मिक समुदाय से जुड़े लोगों ने खुद ही प्रशासन का सहयोग करते हुए उसके हिस्से को तोड़ना शुरु कर दिया है. उज्जैन कलेक्टर रोशन सिंह ने आम जन से अपील की है कि, वे किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दें. सिंहस्थ के आयोजन के लिए लोग स्वयं अपने घर अथवा धार्मिक स्थल जो रोड चौड़ीकरण में आ रहे हैं, उन्हें हटाने में खुद ही सहयोग कर रहे हैं.

मुस्लिम समाज के लोगों ने खुद हटाया धार्मिक स्थल का हिस्सा (ETV Bharat)

समाज की जेसीबी, पोकलेन मशीन न चलाने की शर्त

सोमवार सुबह प्रशासन और मुस्लिम समाज की आपसी सहमति हुई. समाज ने कहा मस्जिद स्वेच्छा से तोड़ लेंगे, पर शर्त है जेसीबी, पोकलेन मशीने नहीं लगना चाहिए. पुलिस प्रशासन ने बात मानी. मुस्लिम पक्ष स्वेच्छा से छेनी हतोड़े से मस्जिद तोड़ रहा है. वहीं दूसरी और हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ डबल बेंच में आज सुनवाई भी होना है. फिलहाल स्थिति सामन्य है.

सड़क चौड़ीकरण में लोग खुद ही कर रहे हैं सहयोग
कलेक्टर रोशन सिंह ने कहा है कि, ''वर्ष 2028 में उज्जैन में सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन होना है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है. श्रद्धालुओं की सुविधा और बेहतर व्यवस्थाओं के लिए मास्टर प्लान के अनुरूप सड़कों के चौड़ीकरण एवं अन्य निर्माण कार्य किए जा रहे हैं. बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु आएंगे उनकी व्यवस्थाओं के लिए निर्माण कार्य चल रहे हैं. मास्टर प्लान के हिसाब से मार्गों का चौड़ीकरण चल रहा है. सभी धर्म, समुदाय, समाज के लोग उसमें स्वत अपनी इच्छा से सहयोग कर रहे हैं.''

उज्जैन कलेक्टर और शहर काजी ने की अपील (ETV Bharat)

कलेक्टर रोशन सिंह के मुताबिक, ''सड़क चौड़ीकरण की जद में आने वाले मकान, दुकानें और धर्मस्थल आदि को संबंधित समाजजनों द्वारा स्वेच्छा से हटाया जा रहा है. इसी क्रम में छत्री चौक स्थित शाही मस्जिद का एक हिस्सा भी समाजजनों द्वारा स्वत : हटाया जा रहा है. यह सभी समाजों के सहयोग और समन्वय की सकारात्मक मिसाल है. मैं सभी से अपील करता हूं कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें और शांति एवं सद्भाव बनाए रखें. सिंहस्थ की तैयारियों में सभी का सहयोग और मिल रहा है.''

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फूटपाथ पर लगी बेंच पर भोजन करते दिखे अधिकारी (ETV Bharat)

उज्जैन शहर काजी की अपील अफवाहों पर ध्यान ना दें
उज्जैन शहर काजी खली कुर्रे रहमान ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान ना देने की अपील की है. उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा है कि, ''मस्जिद का मामला रात में ही आपसी सहमति से सुलझ गया था. ऐसी कोई स्थिति नहीं है, जिसके लिए किसी को वहां जाने की आवश्यकता हो. जिस कार्य को पूरा करने का संकल्प लिया गया है, उसे पूरा किया जा रहा है. सभी से अपील है कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें और अफवाहों के कारण घर से बाहर निकलकर अनावश्यक रूप से मौके पर न जाएं.''

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पुलिस कर्मचारियों ने घटना स्थल पर किया भोजन (ETV Bharat)

AIMIM चीफ मोहसिन अली खान गिरफ्तार

एसपी प्रदीप शर्मा का कहना है कि, ''शहर के बॉर्डर एरिया से दूसरे जिलों से प्रवेश कर रहे कुछ उत्पातियों को गिरफ्तार किया गया है. एमपी AIMIM चीफ मोहसिन अली खान को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. मोहसिन खान धार्मिक स्थल से जुड़े मामले को लेकर उज्जैन जा रहे थे. उन्हें गिरफ्तार कर लिया है. वह इस समय उज्जैन के नागझेरी थाने में हैं.'' एसपी का कहना है कि हमारी 3 दिन से सोशल मीडिया पर नजर है. ड्रोन, सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है. 2000 पुलिस बल और लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है. कुल 10 लोगों पर FIR दर्ज की है. 5 से अधिक गिरफ्तारियां हुईं हैं. कई संदिग्धों को भी पुलिस ने उठाया है.'' इसके अलावा 5 सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स पर FIR की है, जिनकी गिरफ्तारी होना बाकी की.

कुछ स्कूलों ने बच्चों की समय से पहले छुट्टी की

मामले की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर कुछ स्कूलों ने बच्चों की समय से पहले छुट्टी कर दी. स्कूल प्रबंधन ने बच्चों के पेरेंट्स को बुलाया ताकी वह बच्चों को गर ले जा सकें. वहीं पुलिस ने धार्मिक स्थल क्षेत्र में उपद्रव के कारण शहर को 4 सेक्टर में बांटा है. जिनमें थाना महाकाल, थाना खारकुंवा, थाना जीवाजीगंज और थाना कोतवाली शामिल हैं. इन थाना क्षेत्रों में छत्री चौक, सराफा, लखेरवाडी, ढाबारोड, केडी गेट, सती गेट, तेलीवाड़ा, दौलतगंज, एटलस, बुधवारिया, कमरी मार्ग, अंडा गली व आस पास के सभी क्षेत्रों में बाजार बंद हैं.

Last Updated : September 28, 2026 at 1:33 PM IST

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