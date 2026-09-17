ETV Bharat / bharat

उज्जैन ने 33,27,125 दीपक जलाकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, अयोध्या पीछे छूटा

उज्जैन ने 33,27,125 दीपक जलाकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड ( ETV Bharat )

उज्जैन ने बनाया दीपक प्रज्वलित करने का रिकॉर्ड (ETV Bharat)

उज्जैन नगर निगम ने अपने आधिकारिक मीडिया ग्रुप में जानकारी दी है कि "31,15,630 दीपक क्षिप्रा नदी के किनारे प्रज्वलित किए गए. पूरे उज्जैन शहर में अलग अलग जगह मिलाकर टोटल 33,27,125 'आशीर्वाद के दिए' प्रज्वलित किए गए." हालांकि, इस रिकॉर्ड की घोषणा मंच से भी की गई है, जबकि वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट अभी मिलना है. वहीं, उज्जैन नगर निगम कमिश्नर अभिलाष मिश्रा और स्मार्ट सिटी सीईओ नेहा जैन ने ETV भारत को वर्ल्ड रिकॉर्ड की पुष्टि कर दी है.

उज्जैन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर सेवा संकल्प अभियान के तहत 'आशीर्वाद का दीया' नाम से उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे दीप जलाने का कार्यक्रम रखा गया था. इस दौरान उज्जैन ने 33,27,125 दीपक प्रज्वलित कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. इससे पहले ये रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में अयोध्या के नाम था जहां साल 2025 में 26,17,215 दीप प्रज्वलित किए गए थे.

उज्जैन में दीप उत्सव की शुरुआत 2022 से तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समय शिव ज्योति अर्पणम के नाम से महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर हुई थी. साल 2022 में उज्जैन ने साल 2021 के अयोध्या के 9,41,551 दीपों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 11,71,078 दीप प्रज्वलित कर गिनीज बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया था.

दीपों से जगमगाया उज्जैन (Source: Ujjain Jansampark)

कब-कब उज्जैन अयोध्या ने तोड़ा एक दूसरे का रिकॉर्ड

इसके बाद फिर उत्तर प्रदेश में अयोध्या ने 2022 में ही 15,76,955 दीप जलाकर रिकॉर्ड तोड़ा. वहीं, उज्जैन ने साल 2023 में 18,82,229 दीप जलाकर अयोध्या का साल 2022 का रिकॉर्ड तोड़ दिया. इसी साल 2023 में अयोध्या ने 22,23,000 दीप जलाए जिसके बाद फिर उज्जैन का रिकॉर्ड टूट गया. 2024 में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण उज्जैन में 5,51,000 दीप ही जलाए गये थे. अयोध्या ने 2024 में 25,12000 दीप जलाए, जबकि साल 2025 में 26,17,215 दीप प्रज्वलित किए.

क्षिप्रा नदी के किनारे दीप उत्सव (Source: Ujjain Jansampark)

ये भी पढ़ें:

वहीं, अब 17 सितंबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सेवा संकल्प अभियान के उज्जैन की क्षिप्रा नदी के किनारे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार में ने 33 लाख 27 हजार 125 दीप जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड फिर से अपने नाम कर लिया है.