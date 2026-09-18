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अहंकारी का उदय और अस्त होना निश्चित, मोहन भागवत का किस ओर इशारा

उज्जैन की युवा धर्म संसद में संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत के बयान से सियासी भूचाल. आखिर किसे दे गए नसीहत?

Mohan Bhagwat statement
उज्जैन की युवा धर्म संसद में संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 18, 2026 at 8:33 PM IST

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Updated : September 18, 2026 at 8:49 PM IST

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उज्जैन : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत के एक बयान से फिर सियासी तूफान उठा है. शुक्रवार को उज्जैन में युवा धर्म संसद में संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत ने कहा "जब व्यक्ति अहंकार में आकर काम करता है और यह मानता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है. हर चीज उसकी इच्छा के अनुसार होनी चाहिए तो उसे गलतफहमी हो जाती है. हम नहीं मानते, लेकिन उसका उदय और अस्त निश्चित है. मनुष्य अहंकार में ऐसा मानता है कि सब ओर मेरी सत्ता चलती है, लेकिन ऐसा है नहीं है. उद्घाटन का भाषण करना था तो क्या कहूं, मेरे मन में उथल-पुथल चल रही है."

संघ प्रमुख भागवत का इशारा किसकी ओर

संघ प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में एक बार फिर मतलब निकालना शुरू हो गया है. कई सियासी प्रश्न भी खड़े होने लगे हैं. आखिरकार संघ प्रमुख किस पर निशाना साध रहे हैं? किसको नसीहत दे रहे हैं?

संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत किसे देने लगे नसीहत (ETV BHARAT)

भागवत के बयान पर कांग्रेस का तंज

वहीं, उज्जैन में संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत के बयान पर मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता अविनीश यादव कहते हैं "देश में मोदी और शाह की चल रही तानाशाही को लेकर संघ भी नाराज है. कांग्रेस हमेशा से देश में चल रही तानाशाही को लेकर आवाज उठाती रही है. यह बयान बताता है कि संघ की सरकार में सुनवाई नहीं हो रही है."

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वरिष्ठ पत्रकार केडी शर्मा कहते हैं "बयान किस संदर्भ में दिया गया, यह स्पष्ट नहीं है लेकिन पार्टी नेताओं के लिए इस बयान में संदेश जरूर छुपा है. पार्टी में कई स्तर पर अंदरूनी विरोध के स्वर उठाते रहे हैं. UCC को लेकर ही सरकार और संघ के अलग-अलग बयान आ चुके हैं."

लोकसभा चुनाव नतीजे के बाद भी कई बयान आए

लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों में बीजेपी को झटका लगने के बाद कई बार संघ प्रमुख अप्रत्यक्ष रूप से इसी प्रकार के बयान देते रहे हैं. उस समय भी ऐसी चर्चा चलती रही कि क्या बीजेपी और आरएसएस के बीच सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है. उस समय मोहन भागवत ने कहा था "आत्मविकास के क्रम में एक मनुष्य सुपरमैन, फिर देवता और भगवान बनना चाहता है." हालांकि इस दौरान भी संघ प्रमुख ने किसी का नाम नहीं लिया था. लेकिन समझने वाले समझ चुके थे कि इशारा किस ओर है.

मणिपुर मुद्दे पर भी संघ प्रमुख दे चुके हैं बयान

इसके अलावा संघ प्रमुख ने मणिपुर के मुद्दे पर कहा था- "एक सच्चे सेवक में अहंकार नहीं होता और वह गरिमा बनाकर जनसेवा करता है." वरिष्ठ पत्रकार केडी शर्मा कहते हैं कि उस दौरान भी आरएसएस प्रमुख के बयान को भाजपा और संघ से जोड़कर देखा गया था.

Last Updated : September 18, 2026 at 8:49 PM IST

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