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उज्जैन में श्रद्धालुओं से भरी टवेरा अनियंत्रित होकर पलटी, आंध्र प्रदेश के 9 यात्री घायल

धार्मिक यात्रा पर निकले आंध्र प्रदेश के यात्री उज्जैन में सड़क हादसे का शिकार. घायलों में महिलाएं और बुजुर्ग शामिल.

Ujjain road accident
उज्जैन में श्रद्धालुओं से भरी टवेरा अनियंत्रित होकर पलटी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 4, 2026 at 4:14 PM IST

2 Min Read
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उज्जैन : धार्मिक नगरी उज्जैन में गुरुवार को सड़क हादसा हो गया. ऋणमुक्तेश्वर मंदिर से भर्तहरी गुफा की ओर जा रही आंध्र प्रदेश के श्रद्धालुओं से भरी टवेरा गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में 9 श्रद्धालु घायल हो गए, जिनमें महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल हैं. कई लोग टवेरा में फंसे थे. मौके पर मौजूद लोगों ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला.

टवेरा का संतुलन बिगड़ने से हादसा

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा उस समय हुआ जब श्रद्धालुओं से भरी टवेरा ऋणमुक्तेश्वर मंदिर क्षेत्र से भर्तहरी गुफा की ओर जा रही थी. अचानक वाहन चालक का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी सड़क किनारे पलट गई. दुर्घटना के बाद यात्रियों की चीख-पुकार सुनकर आसपास मौजूद लोग और मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोग तत्काल मौके पर पहुंचे.

टवेरा पलटने के बाद यात्रियों का रेस्क्यू (ETV BHARAT)

महंत ने लोगों की मदद से किया रेस्क्यू

ऋणमुक्तेश्वर मंदिर के महंत महावीरनाथ महाराज अपने सहयोगियों के साथ मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू शुरू किया. वाहन में फंसे श्रद्धालुओं को बाहर निकाला गया. कई यात्री वाहन के नीचे और अंदर फंसे हुए थे, जिन्हें काफी मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाला गया. घायलों को प्राथमिक सहायता उपलब्ध कराने के साथ ही एम्बुलेंस को सूचना दी गई. एम्बुलेंस से सभी घायलों को उज्जैन के जिला अस्पताल भेजा गया. दुर्घटना स्थल पर विकास कार्यों के तहत घाट निर्माण का काम चल रहा है. सड़क के एक तरफ निर्माणाधीन घाट है, जबकि दूसरी ओर दीवार बनी हुई है. ऐसे में वाहन चालक का नियंत्रण बिगड़ने पर गाड़ी सीधे घाट की ओर पलट गई.

हादसे के कारणों की जांच में जुटी पुलिस

सभी श्रद्धालु आंध्र प्रदेश से उज्जैन धार्मिक यात्रा पर थे. सभी लोग शहर के प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन करने के बाद भर्तहरी गुफा की ओर जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया. सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. जीवाजीगंज थाना प्रभारी प्रतीक शर्मा ने बताया "दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है. टवेरा चालक की स्थिति, वाहन की तकनीकी जांच और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. जांच पूरी होने के बाद ही हादसे की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी."

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