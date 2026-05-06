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सांसद पप्पू यादव बोले- बंगाल में BJP धांधली कर जीती, NIA को उतारा, सुखोई-राफेल भी भेज देते

बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने पं. बंगाल के चुनाव परिणामों को लेकर बीजेपी को घेरा. सुप्रीम कोर्ट से जांच कराने की मांग.

Ujjain Pappu Yadav attack bjp
उज्जैन में पत्रकारों से बात करते सांसद पप्पू यादव (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 6, 2026 at 4:22 PM IST

4 Min Read
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उज्जैन : सांसद पप्पू यादव ने वेस्ट बंगाल के चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा "वहां बीजेपी चुनाव जीती नहीं बल्कि जिताई गई. कम से कम 100 सीटों पर रिकॉर्डतोड़ धांधली की गई. केंद्रीय जांच एजेंसियों के दम पर बीजेपी ने चुनाव जीता है. ममता दीदी को हराया गया है, वह हारी नहीं हैं. सुप्रीम कोर्ट की टीम का गठन हो जाए, 5 जजों की बेंच डिसीजन दे दे तो हम जनादेश स्वीकार कर लेंगे."

उन्होंने कहा "अब समय आ गया है कि विपक्ष को एकजुट होकर लड़ना चाहिए. कांग्रेस से आग्रह है कि छोटी पार्टी को सम्मान दे. एक होकर 2027 व 2029 की लड़ाई लड़ना चाहिए." सांसद पप्पू यादव बुधवार को उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन व भस्मार्ती के बाद मीडिया से बात कर रहे थे.

सांसद पप्पू यादव बोले- विपक्षी दलों को एक होना पड़ेगा (ETV BHARAT)

हिटलर और अजगर से भाजपा की तुलना

सांसद पप्पू यादव ने कहा "अमेरिका ने ईरान में 50,000 फोर्स भेजा और आप बंगाल में 4.5 लाख फोर्स भेज दिए. 700 से 400 बटालियन ममता दीदी के यहां. NIA क्यों बनाई गई, आतंकवादियों को पकड़ने के लिए. उन्हें भी बंगाल में लगा दिया. तोप, राफेल सुखई बाकी थे, उन्हें भी लगा देते. दोपहर 2 बजे सारे CCTV बंद करवा दिए. अगर वाकई में जीते हैं तो सभी बूथों की जांच हो जाए. जनता के बीच वोट काउंट करवा लो. 40 TMC कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ, उनके दफ्तरों में गुंडों ने तोड़फोड़ की. टीएमसी के लोग मरे हैं, कौन बर्दाश्त करेगा. हिटलर से भी क्रूर शासक के रूप में आप काम कर रहे हैं. ये अजगर की तरह सबको खा रहे हैं."

सांसद पप्पू यादव ने कहा- बंगाल चुनाव में धांधली हुई (ETV BHARAT)

दुर्गा का वध कर रहे, हमारे जैसों का क्या होगा

सांसद पप्पू यादव बोले "जिसको BJP ने सदन में दुर्गा बोला, आज उसका ही वध ये लोग कर रहे हैं. वहां जो जश्न मना रहे हैं, वे बाहर से वोट गिराने गए लोग हैं. जो जगह-जगह हमले कर रहे हैं. मैंने कहा था जब संघर्ष हारेगा, सेवा हारेगी, दीदी की मदद हारेगी. दीदी चप्पल पर चलती रहीं. हम चिंतन और मंथन करने आये थे. हमारे जैसों की राजनीति का अब क्या होगा. चिंता का विषय है. गंभीर सवाल है पप्पू यादव के लिए. सबसे ज्यादा सवाल सदन में सवाल उठाने वाले पप्पू यादव को सोचना पड़ेगा. राजनीति इतनी गंदी हो गई है. धर्म के आधार पर वोट पड़ेगा, पैसा लेकर देकर वोट पड़ेगा तो मेरे जैसे लोगों की क्या जरूरत." वहीं, सांसद पप्पू यादव अब भाजपा के विरुद्ध दिए अपने ही बयान के बाद घिरते नज़र आ रहे हैं. पप्पू यादव ने कहा था "भाजपा की जीतने पर सेवा करना छोड़ देंगे."

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सांसद पप्पू यादव बाबा महाकाल की शरण में (ETV BHARAT)

मुफ्त की योजनाएं बंगाल में क्यों फेल ?

सांसद पप्पू यादव ने कहा "भाजपा मध्य प्रदेश में लाडली बहना की राशि देकर सरकार बना सकती है. झारखंड, बिहार, असम में भी ऐसे ही सरकार बना सकते हैं. बंगाल में दीदी भी तो महिलाओं को 15 साल से 9500 रुपये और 1500 रुपये मजदूरों को दे रही हैं, वहां कौन सा फॉर्मूला था? वहां भी तो महिलाएं हैं. दूसरा वोटर लिस्ट के 27 लाख लोगों को क्यों आप वोट डालने नहीं दिए. 92% प्रतिशत वोट कहां से गिरे?"

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सांसद पप्पू यादव का सम्मान (ETV BHARAT)

पप्पू यादव ने कहा "मोक्ष नगरी उज्जैन में वह बाबा महाकाल से मानव कल्याण, विश्व कल्याण की कामना करने आए हैं. हो सकता है मोहब्बत का रास्ता महाकाल से, बगलामुखी के धाम से निकले. नफरत खत्म हो, दुनिया जो युद्ध की और है, वह रुके."

बीजेपी सांसद अनिल फिरोजिया का पलटवार

उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा "ममता हार को पचा नहीं पा रही हैं. जनता ने जो जनादेश दिया है, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कमल के फूल को दिया है. ममता का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है. वह कुछ भी आरोप लगा रही हैं. मैं ममता से पूछना चाहता हूं तमिलनाडु में दूसरा दल, केरल में कांग्रेस की सरकार कैसे बनी? ये 100 सीटें हमने चुराई नहीं हैं, जनता को स्वतंत्रता दिलवाई, तब जाकर उन्होंने मताधिकार का प्रयोग किया. पप्पू यादव का मानसिक संतुलन हिल चुका है."

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