मोहन यादव ने तोड़ा अपना पैतृक घर, पुरानी यादों को देखकर हुए इमोशनल
उज्जैन सिंहस्थ 2028 के विकास कार्यों के दौरान सड़क चौड़ीकरण की जद में आया मुख्यमंत्री मोहन यादव का पुश्तैनी घर, सीएम ने घर पहुंचकर पूजा के बाद खुद चलाई गैंती. राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 27, 2026 at 3:44 PM IST|
Updated : September 27, 2026 at 3:54 PM IST
उज्जैन: आगामी सिंहस्थ 2028 को लेकर जोर-शोर से उज्जैन का कायाकल्प किया जा रहा है. पूरे शहर में सड़क चौड़ीकरण, घाटों का पुनरुद्धार और साफ-सफाई से लेकर विकास कार्य जारी है. इसी क्रम में सड़क चौड़ीकरण के काम के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का पुश्तैनी घर उसी जद में आ गया. जिसके बाद रविवार को सीएम ने खुद उज्जैन स्थित घर पूजा करने के बाद गेंती चलाई.
सड़क चौड़ीकरण में CM का घर, खुद चलाईं पुश्तैनी घर पर गैंती
दरअसल, पूरे उज्जैन में लगभग 500 किलोमीटर की सड़क चौड़ी की जा रही है. इसी जद में मुख्यमंत्री डॉ मोहन का पुश्तैनी मकान भी आया है. सीएम का मकान खजुरवाली मस्जिद से गणेश चौक 730 मीटर मार्ग के बीच अब्दालपुरा क्षेत्र में 108 नंबर पर है. जहां 27 सितंबर यानि रविवार सुबह सीएम मोहन पुश्तैनी घर पहुंचे. जब वे अब्दुलापुरा स्तिथ अपने पुश्तैनी मकान पहुंचे तो घर के अंदर पुरानी तस्वीरों को देखा, मकान का निरीक्षण किया और ध्वस्त करने की पहल की. उन्होंने पूजन करने के बाद गेंती चलाई.
खास बात यह मुख्यमंत्री डॉ मोहन अपने पुश्तैनी मकान का मुआवजा नहीं लेंगे. बाकी अन्य 271 भवनों को कलेक्टर गाइड लाइन अनुसार मुआवजा दिया जाएगा. कुल 272 भवन खजुरवाली मस्जिद से लेकर गणेश चौक तक है. 730 मीटर क्षेत्र 9.80 करोड़ की लागत से 15 मीटर चौड़ा किया जाना है.
किसका कितना फुट मकान
नगर निगम कमिश्नर अभिलाष मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री का मकान 9.5 फुट, चाचा शंकर लाल यादव का 11 फुट, बहन व नगर निगम सभापति का 12 फुट, भाजपा नगर महामंत्री जगदीश पांचाल का 13.5 फुट लगभग व अन्य के मकान भी इसी तरह जा रहे हैं. सभी का सहयोग मिल रहा है. कार्रवाई शुरू कर दी गई है. 2027 जून-जुलाई तक ये काम पूरा कर देंगे, जो कलेक्टर गाइड लाइन होगी, उस अनुसार मुआवजा देंगे."
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विकास कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की CM की अपील
सीएम मोहन यादव ने खास संदेश समाज को दिया कि विकास कार्यों में बढ़ चढ़कर आगे आएं और शासन प्रशासन का सहयोग कर आगामी सिंहस्थ को सुगम बनाए. मुख्यमंत्री का मकान उनके पिता पूनमचंद व चाचा शंकर लाल के नाम पर है. जिसमें वर्तमान तक शंकरलाल यादव का परिवार है. वहीं बहन कलावति यादव बहन का अलग मकान है. 1974 में सीएम के दादा श्रीराम चंद्र ने यह मकान बनवाया था.