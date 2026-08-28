महाकाल धाम से रक्षाबंधन का आगाज, बाबा को बांधी रेशमी धागे से बनी राखी, सवा लाख लड्डुओं का भोग
महाकालेश्वर मंदिर में रक्षाबंधन की धूम, बाबा महाकाल को पुजारी परिवार ने बांधी राखी, सवा लाख लड्डुओं का लगाया भोग. राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 28, 2026 at 9:39 AM IST|
Updated : August 28, 2026 at 11:12 AM IST
उज्जैन: धर्म नगरी अवंतिका उज्जैनी ही सनातन धर्म में आने वाले प्रत्येक पर्व की शुरुआत माना जाता है. दुनिया भर में पर्व की शुरुआत सबसे पहले बाबा महाकाल के धाम से ही होती है. उसी क्रम में रक्षा बंधन पर्व भी 28 अगस्त अल सुबह भगवान महाकाल के धाम में होने वाली भस्म आरती के दौरान मनाया गया. पुजारी परिवार की महिलाओं ने बाबा को राखी बांधी और फिर पुजारियों ने भगवन को सवा लाख लड्डुओं का भोग लगा कर भगवान का आशीर्वाद लिया. हालांकि इससे पहले भगवान का हर रोज की तरह नियम अनुसार तड़के 3 बजे से जलाभिषेक, पंचाभिषेक, श्रृंगार, कपूर आरती भस्म आरती का क्रम शुरू हुआ और 5 बजे सम्पन्न हुआ.
3 बजे खुले मंदिर के पट, भगवान का पंचाभिषेक
भस्म आरती कर रहे मंदिर के पुजारी ओम शर्मा ने कहा, ''बड़े हर्ष उल्लास का माहौल है. पुजारी परिवार के साथ भक्तों के द्वारा लाई गई राखियां भी भगवान महाकाल को बांधी गई. 3 बजे पट खुलते ही गर्भ गृह में विराजमान व बाहर विराजमान सभी देवी देवताओं का पूजन किया. भगवान का पंचाभिषेक किया गया. हरि ॐ जल भगवन को चढ़ाया गया. मस्तक पर रजत चंद्र, भांग, चंदन, भस्म, गुलाब, फूल माला, ड्राई फ्रूट, रजत मुकुट त्रिपुंड से भगवान का श्रृंगार किया और बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों ने मनमहेश स्वरूप में आशीर्वाद लिया.''
पुजारी परिवार की महिलाओं ने 2 फुट की बनाई राखी
पुजारी आकाश शर्मा ने कहा, ''भगवान महाकाल को सदियों से पुजारी परिवार की महिलाएं राखी बांधती आई हैं. 3 बजे पट खुलते हैं. महिलाएं 2 बजे ही मंदिर पहुंच जाती हैं. पूरे श्रावण माह उपवास में रहकर महिलाएं भगवान के लिए मंगल गीत गाती हुई राखी और राखी के एक दिन पूर्व मिष्ठान भोग तैयार करती हैं. पुजारी ओम गुरु और राजेश गुरु के परिवार की महिलाओं ने भगवान को राखी बांधी राखी बांधने के बाद मंदिर के प्रसाद से वृत खोला अब भाइयों को राखी बांधेंगे.
2 फुट की राखी को रेशम के धागे, आभूषण और खास कपड़े से बनाया जाता है. भगवान कृष्ण का प्रिय मोर पंख, गऊ माता, श्री राम सीता की जोड़ी को भी स्थान दिया गया. भगवान का त्रिशूल, त्रिनेत्र, त्रिपुंड भी बनाया गया. 8 दिन में बनी राखी के दर्शन अब भक्तों को जन्माष्टमी पर्व तक होते रहेंगे. पर्व पर 7:30 बजे सुबह शासकीय पूजन भी होता है.
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सवा लाख लड्डुओं का भोग
पुजारी आकाश शर्मा ने यह भी बताया, ''रक्षा बंधन पर्व पर भगवान को हर साल सवा लाख लड्डुओं का भोग पुजारियों द्वारा लगाया जाता है. इस बार भी लगाया गया. खास बात यह है लड्डुओं को बनाने में 20 से ज्यादा हलवाई को 4 दिन का समय लगता है. लड्डू मंदिर के ही ग्रीन रूम के पास तैयार किये गए. जिसमें शुद्ध देसी घी, बेसन, ड्राय फ्रूट शामिल किए गए. भगवान के धाम में आने वाले श्रद्धलुओं को लड्डू प्रासद दिन भर वितरित किया जाएगा. साथ ही कई लोग इन्ही लड्डू प्रसादी से अपना वृत श्रावण के बाद खोलते हैं.''