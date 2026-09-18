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पारंपरिक सोला पहन महाकाल के दरबार पहुंचे नितिन नबीन, 2 घंटे बैठकर देखी बाबा की आरती

राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार उज्जैन पहुंचे नितिन नबीन, पारंपरिक परिधान में आए नजर, महाकाल के किए दर्शन. राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.

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पहली बार उज्जैन पहुंचे नितिन नबीन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 18, 2026 at 9:48 AM IST

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Updated : September 18, 2026 at 9:58 AM IST

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उज्जैन: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन दो दिवसीय मध्य प्रदेश दौरे पर हैं. 17 सितंबर को इंदौर फिर उज्जैन आकर साधु संतों से मिले. शिप्रा नदी के किनारे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ दीप उत्सव में शामिल हुए. शुक्रवार 18 सितंबर की अल सुबह बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल होने पहुंचे. जहां भजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, सांसद अनिल फिरोजिया भी रहे.

नंदी हॉल में बैठ शिव भक्ति में लीन नितिन नबीन

भाजपा राष्ट्रीय नितिन नबीन, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल व अन्य बाबा महाकाल के दरबार में अल सुबह 04 बजे पहुंचे. जहां उन्होंने नंदी हॉल में बैठकर 2 घण्टे तक भस्म आरती के दर्शन लाभ लिए. भगवान का आशीर्वाद लिया और पूजन अर्चन आरती की. वे नंदी हॉल में बैठ शिव भक्ति में लीन नजर आए. बाबा का भी इस दौरान राजा स्वरूप में श्रृंगार हुआ. नितिन नबीन मंदिर के ही पास सम्राट विक्रमादित्य हेरीटेज होटल में ही रात रुके. अब इंदौर एयरपोर्ट और वहां से पंजाब निकलने का कार्यकम है.

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बाबा महाकाल की भस्म आरती (ETV Bharat)

अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पहुंचे उज्जैन

नितिन नबीन ने कहा, ''बाबा महाकाल की भूमि पर आकर जो खुशी हो रही है उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता. मैंने बाबा महाकाल से देश की सुख समृद्धि की मनोकामना की है.'' उन्होंने बताया कि, ''अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार उज्जैन आया हूं. आज जो कुछ हूं बाबा के आशीर्वाद से हूं. इसलिए तय कर रखा था बाबा का आशीर्वाद लेना है. बाबा का बुलावा आया और मैं चला आया. कल हमने पीएम मोदी का जन्मदिवस मनाया है. बाबा से प्रार्थना की है कि पीएम नरेंद्र मोदी की आयु लंबी हो और वे ऐसे ही विकास कार्य करते रहे. बाबा का आशीर्वाद प्रधानमंत्री पर बना रहे. यश कीर्ति वैभव उन्हें मिले.''

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महाकाल मंदिर में नितिन नबीन (ETV Bharat)

पारंपरिक सोला-पारिधान में दिखा राष्ट्रीय अध्यक्ष

सबसे खास बात यह रही ही महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के दौरान नितिन नबीन पारंपरिक सोला-पारिधान में नजर आए. उन्होंने पीले रंग की धोती पहनी हुई थी. दर्शन के बाद मंदिर में कलेक्टर एवं मंदिर समिति अध्यक्ष रोशन कुमार सिंह, प्रशासक प्रथम कौशिक द्वारा नितिन नबीन एवं हेमंत खंडेलवाल को बाबा महाकाल का स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया. उन्हें लड्डू प्रासद दिया गया. साथ ही प्रभारी मंत्री, सांसद व अन्य नेताओं ने भी दोनों पार्टी अध्यक्षों का स्वागत सम्मान किया.

'आशीर्वाद दीप' प्रोग्राम में शामिल हुए नितिन नबीन

इससे पहले नितिन नबीन बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन के मशहूर राम घाट पर महाकाल के भक्तों के साथ 'आशीर्वाद दीप' प्रोग्राम में शामिल हुए. इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की प्रार्थना की. नितिन नबीन ने अपने X हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा कि, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश 'विकसित भारत' के संकल्प को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ता रहे यही कामना है.''

Last Updated : September 18, 2026 at 9:58 AM IST

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