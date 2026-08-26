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महाकाल मंदिर में कांवड़ियों का उत्पात, तोड़फोड़ और मारपीट में 7 गार्ड घायल, 2 के सिर फटे

श्री महाकालेश्वर मंदिर में कांवड़ियों का उपद्रव. नंदी हॉल में जबरन घुसने की कोशिश. 30 के खिलाफ एफआईआर. राहुल सिंह राठौर की रिपोर्ट.

MAHAKAL TEMPLE 7 GUARD INJURED
श्री महाकालेश्वर मंदिर में कांवड़ियों का उपद्रव (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 26, 2026 at 7:44 PM IST

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उज्जैन : महाकाल मंदिर में बुधवार को कावड़ियों व सुरक्षा कर्मियों के बीच गंभीर विवाद हो गया. विवाद बढ़ते ही दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए. नंदीगृह में घुसने की जिद कर रहे कांवड़ियों को सुरक्षा कर्मियों ने समझाइश दी लेकिन वे नहीं माने. इसके बाद कावंड़ियों ने सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट शुरू कर दी. इससे 7 सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं. इनमें दो की हालत गंभीर है. पुलिस ने 30 उपद्रवियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है.

ओंकारेश्वर से नर्मदा जल लेकर पहुंचे कांवड़िये

करीब 100 कांवड़िये जल चढ़ाने के लिए ओंकारेश्वर के खेड़ीघाट स्थित नर्मदा का जल लिए निकले थे. ब्लैक टी शर्ट के ग्रुप में पहुंचे कांवड़ियों ने हंगामा शुरू कर दिया. कई कांवड़िए बेरीकेडिंग कूदकर नंदी हॉल में जबरन प्रवेश करने लगे. इस दौरान मंदिर के सहायक प्रशासक व सुरक्षाकर्मी उन्हें कूदने से रोकते रहे लेकिन वे नहीं माने. इसी दौरान कुछ कांवड़ियों ने सुरक्षाकर्मियों पर हमला कर दिया. इस हमले में 7 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए. दो के सिर फट गए. उन्हें शासकीय जिला अस्पताल ले जाया गया.

महाकाल मंदिर में कावड़ियों का उत्पात, मारपीट (ETV BHARAT)

नंदी हॉल में लगी बैरिकेडिंग तोड़ी

मंदिर समिति ने घायल सुरक्षाकर्मियों की तस्वीरें जारी करते हुए कहा "बुधवार दोपहर श्री महाकालेश्वर मंदिर में आए कुछ उपद्रवी एवं असामाजिक प्रवृत्ति के लोगों द्वारा मंदिर की सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं को गंभीर रूप से प्रभावित करने का प्रयास किया गया. इन लोगों द्वारा नंदी हॉल में लगी बैरिकेडिंग को तोड़ा गया. व्यवस्था में लगाए गए बैरीकेड्स क्षतिग्रस्त किए गए. दानपेटियों को इधर-उधर फेंका गया. अनधिकृत रूप से गर्भगृह में प्रवेश करने का प्रयास किया गया."

थाना महाकाल प्रभारी गगन बादल (ETV BHARAT)

30 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

मंदिर समिति ने प्रेस नोट जारी कर बताया "कुल 7 सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं, जिसमें अभिषेक, रोहित, सुरेश, विक्रम जितेंद्र, ममता, निशा आदि हैं. इनमें दो की हालत गंभीर है." थाना महाकाल प्रभारी गगन बादल ने बताया "मंदिर समिति की शिकायत पर 30 उत्पातियों पर FIR दर्ज की गई है. सचिन मराठा नामक शख्श इन्हें लेकर आया था, उस पर नामजद FIR है. आरोपी और बढ़ सकते है. जांच जारी है. CCTV व अन्य साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जा रही है."

मंदिर समिति ने कहा- सख्त कार्रवाई करेंगे

मंदिर समिति का कहना है इस प्रकार की घटनाएं न केवल मंदिर की संपत्ति एवं व्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचाने वाली ही नहीं हैं, बल्कि मंदिर में आने वाले हजारों श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करती हैं. ऐसे लोगों को चिह्नित कर नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं से अपील है कि वे मंदिर की सुरक्षा एवं दर्शन व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें तथा निर्धारित मार्ग एवं नियमों का पालन करते हुए शांतिपूर्ण से दर्शन लाभ प्राप्त करें.

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