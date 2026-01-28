ETV Bharat / bharat

मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि से फसलें बर्बाद, उज्जैन में आहत किसान ने मौत को गले लगाया

मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि से फसलें बर्बाद ( ETV BHARAT )

मृतक किसान पंकज के परिवार में मां, दो बहनें, पत्नी, दो बच्चे हैं. 8 साल का बेटा और 5 साल की बेटी. पिता की बीते अप्रैल माह में मौत हो चुकी है. पंकज की एक बहन की दो दिन पूर्व ही सगाई हुई थी. पीड़ित परिजनों ने बताया "पंकज को कल शाम को फोन किया लेकिन उसने उठाया नहीं. रात 10:30 तक वह खेत पर ही था. उसे आसपास के लोगों ने देखा. सुबह खेत पर उसका शव पड़ा था."

बहन की शादी करने की तैयारी में था किसान पंकज

तराना से कांग्रेस विधायक महेश परमार ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा " हमारी मुख्यमंत्री से मांग है कि बर्बाद हुई फसलों का तुरंत सर्वे करा कर किसानों को मुआवजा दिया जाए."

मध्य प्रदेश के कई जिलों में ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान (ETV BHARAT)

किसान ने फसल नष्ट होते देख मंगलवार रात को वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और देर रात 12 बजे खेत पर जान दे दी. किसान द्वारा जान देने की घटना से पूरे जिले में हड़कंप मच गया. मौके पर पुलिस, प्रशासन एवं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि पहुंचे.

उज्जैन : मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में मंगलवार को मावठा गिरा. इस दौरान तेज बारिश के साथ ओले गिरे. तेज हवाओं के साथ गिरे ओलों के कारण गेहूं और चने की फसलों को भारी नुकसान हुआ है. उज्जैन जिले के ग्रामीण इलाकों में तेज ओलावृष्टि के कारण गेहूं, आलू, लहसुन, प्याज, चने की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं. फसल बर्बाद होने से आहत माकड़ौन क्षेत्र में एक किसान ने मौत को गले लगा लिया.

विधायक महेश परमार पहुंचे पीड़ितों से मिलने

उज्जैन से 50 किलोमीटर दूर गांव खेड़ा जमुनिया में किसान की मौत के बाद क्षेत्र के किसान दुखी हैं. जान देने वाले किसान पंकज पिता आत्माराम मालवीय (30 वर्ष) के घर पर दुखों पर पहाड़ टूट पड़ा. मौके पर पहुंचे कांग्रेस विधायक महेश परमार ने कहा "दुख की इस घड़ी में हम परिवार के साथ हैं. परिवार ने बताया पंकज के पास लगभग 6 बीघा खेत की खेती थी और गेहूं की फसल लगाई थी, जो पूरी तरह चौपट हो गई. वह आर्थिक तंगी से पहले ही परेशान था."

बहन की शादी करने की तैयारी में था किसान पंकज (ETV BHARAT)

पीड़ित परिवार को 50 लाख मुआवजे की मांग

विधायक महेश परमार का कहना है "किसान ने फसल बर्बादी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया. इसके बाद उसने जान दे दी. मैंने 50 लाख रुपये मुआवजा परिवार को दिलवाने की मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव से मांग की है. साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में जल्द सर्वे करवाकर किसानों के नुकसान की भरपाई करने के लिए पत्र लिखा है."

माकड़ौन थाना प्रभारी प्रदीप राजपूत के अनुसार "किसान पंकज मालवीय की मौत मामले में मर्ग कायम कर पीएम करवाया है. शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है. मौत के कारणों की जांच जारी है. वीडियो की भी जांच कर रहे हैं."

उज्जैन जिले में कहां-कहां फसलों को ज्यादा नुकसान

बड़नगर, तराना, घट्टिया तहसील क्षेत्र में आने वाले गांव रहवारि, समत्याखेड़ी, बैसला खुर्द, पत्त्या खेड़ी, कचनारिया, करेड़ी, लालाखेड़ा, पनडा, खजुरिया, बिछड़ोद, झारड़ा व अन्य क्षेत्र में फसलें चौपट हो गई हैं. जनप्रतिनिधियों के साथ विधायक तराना महेश परमार, बड़नगर विधायक जितेंद्र पंड्या, घट्टिया विधायक सतीश मालवीय ने गांवों में चौपट हुई फसलों का जायजा लिया है.

किसान द्वारा जान देने के बाद मौके पर प्रशासन की टीम (ETV BHARAT)

उज्जैन कलेक्टर ने दिए सर्वे के निर्देश

इस मामले में कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने कहा "मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर उज्जैन में खराब हुई फसलों के सर्वे के लिए सभी प्रभावित क्षेत्रो के तहसीलदार, आरआई पटवारी को निर्देश दिए गए हैं कि गांव-गांव मे जाकर फसलों के नुकसान का सर्वे प्रारंभ करें. रिपोर्ट के आधार पर नुकसान की भरपाई के लिए आगे की कार्रवाई की जाएगी."