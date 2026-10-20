महाकाल से रामलला तक दिग्विजय सिंह की पदयात्रा शुरू, जनता तक पहुंचाएंगे चंदा और वोट चोरी का मुद्दा
उज्जैन में 20 अक्टूबर से शुरू हुई दिग्विजय सिंह की अयोध्या तक सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा, कांग्रेस नेता सहित आम लोग हुए शामिल, राम मंदिर चंदा और वोट चोरी का मुद्दा, साध्वी हर्षानंद गिरी ने यात्रा पर उठाए सवाल. राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 5:36 PM IST
उज्जैन: धर्म, आस्था और सियासत के केंद्र बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से मंगलवार 20 अक्टूबर से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की बहुचर्चित सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा का आगाज हो गया है. विजयादशमी के अवसर पर शुरू हुई यह यात्रा उज्जैन से अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर तक पहुंचने के संकल्प के साथ निकाली जा रही है. यात्रा के शुभारंभ पर नरसिंह घाट के पास स्थित बालाजी गार्डन में असंख्य पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण और पूजन किया गया. कन्या पूजन किया गया. साधु, संतो, श्रद्धालुओं और कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में हर-हर महादेव और जय श्री राम के जयघोष से अवंतिका नगरी गूंज उठी. खास बात यह भी है यात्रा में हिंदू ही नहीं मुस्लिम समाज के भी लोग शामिल हुए हैं.
जीतू पटवारी, जयवर्धन सहित कई नेता हुए शामिल
यात्रा के शुभारंभ कार्यक्रम में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह, विधायक महेश परमार, विधायक दिनेश जैन सहित कई विधायक और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी रही. धार्मिक अनुष्ठान पार्थिव शिवलिंग पूजन संतों की मौजूदगी और कांग्रेस नेताओं की भागीदारी ने इस आयोजन को धार्मिक के साथ राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बना दिया है.
चंदा चोरी से लेकर वोट चोरी तक के मुद्दे उठाने का ऐलान
दिग्विजय सिंह ने बताया "गैर राजनीतिक ये यात्रा है. इस यात्रा का उद्देश्य सनातन संस्कृति के मूल आदर्श, सत्य, करुणा, सेवा और सद्भाव का संदेश देना है. व धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं के दान और चढ़ावे के उपयोग में पारदर्शिता व जवाबदेही की मांग उठाई गई है. साथ ही चुनाव में मतदाता के अधिकारों और वोट चोरी जैसे मुद्दों को भी जनसंवाद के माध्यम से बेबाकी से जनता के साथ उठाया जा रहा है.
करीब 930 किलोमीटर का सफर
दिग्विजय सिंह इस यात्रा को लगभग 930 से 950 किलोमीटर के सफर के रूप में योजनाबद्ध तरह से तय किया गया है. 70 दिनों की इस पैदल यात्रा का मार्ग उज्जैन से मध्य प्रदेश के अलग-अलग शहरों, ग्रामीण क्षेत्र से होते हुए ओरछा के रामराजा सरकार मंदिर व उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित श्री रामजन्मभूमि मंदिर तक पहुंचने की योजना है. हर रोज यात्रा 15 किमी लगभग पैदल चलेगी. जिसमें मेडिकल, भोजन व अन्य तमाम मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखा गया है. यात्रा का पहला चरण 20 अक्टूबर से 5 नवंबर तक रहेगा. इस दौरान उज्जैन, तराना, शाजापुर, राजगढ़ और गुना क्षेत्र से यात्रा निकलेगी.
इसके बाद दीपावली के मौके पर विराम और आगे ओरछा होते हुए अयोध्या की यात्रा की योजना है. पहले दिन उज्जैन में भगवान श्री चिंतामन गणेश और श्रीमहाकालेश्वर में दर्शन पूजन के बाद यात्रा नरसिंह घाट के पास बालाजी गार्डन में पार्थिव शिवलिंग निर्माण पूजन-अभिषेक, कन्या भोज और भंडारे के कार्यक्रम के साथ शुरू हुई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए तहसील तराना की ओर रवाना होगी. वह तीन दिन उज्जैन सीमा में ही रहेगी. इस दौरान स्थानीय नागरिकों, किसानों श्रद्धालुओं, समाज सेवकों जनप्रतिनिधियों से संवाद कार्यक्रम भी प्रस्तावित है.
यात्रा को लेकर साध्वी हर्षानंद गिरी का वीडियो चर्चा में
यात्रा के शुभारंभ के बीच मॉडल से साध्वी बनी हर्षानंद गिरी का एक वीडियो भी चर्चा में है. उन्होंने इस यात्रा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं. हर्षा ने दिग्विजय सिंह की यात्रा और भगवान श्री राम के प्रति उनके वर्तमान रूप पर सवाल उठाते हुए इसे राजनीतिक नजरिए से देखने की बात कही. उन्होंने कहा "विजयादशमी जैसे बड़े पर्व पर एक और देश भर में धार्मिक आयोजन हो रहे हैं. वहीं दूसरी ओर दिग्विजय सिंह उज्जैन से अयोध्या तक यात्रा निकाल रहे हैं.
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यात्रा के पीछे राम मंदिर में चंदा चोरी और अनियमिताओं को लेकर दिग्विजय सिंह की चिंता कहीं आगामी चुनाव से पहले की तैयारियों का इशारा तो नहीं. जब श्रीराम मंदिर निर्माण हुआ, तब लंबे कानूनी विवाद और विपक्ष के नेताओं ने इसका विरोध किया. भगवान के अस्तित्व तक पर सवाल उठाए. अब श्रीराम मंदिर बन गया तो भगवान श्री राम की शरण में जाने की बात कर रहे हैं. हर्षा ने तंज कसते हुए कहा कि इलेक्शन नजदीक है या किसी को कोई पद दिलवाना है? न जाने यात्रा की क्या मंशा है, लेकिन अंत में वही होगा जो सच होगा."
25 नवंबर को संपन्न होगी यात्रा
यात्रा में पहले दिन लगभग 3000 लोगों के शामिल होने का दावा है. हर रोज यात्रा में 30 से 70 हजार छोटे बड़े पड़ाव पर खर्च होने की भी बात सामने आई है. यात्रा में विशेष रथ है. जिसमें भगवन श्रीराम, लक्षमण, माता सीता, हनुमान की प्रतिमा है. गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी, क्षिप्रा से भरे जल के कलश हैं. यात्रा 25 नवंबर तक सम्पन्न होगी.