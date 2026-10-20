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महाकाल से रामलला तक दिग्विजय सिंह की पदयात्रा शुरू, जनता तक पहुंचाएंगे चंदा और वोट चोरी का मुद्दा

महाकाल से रामलला तक दिग्विजय सिंह की पदयात्रा शुरू ( ETV Bharat )

उज्जैन: धर्म, आस्था और सियासत के केंद्र बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से मंगलवार 20 अक्टूबर से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की बहुचर्चित सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा का आगाज हो गया है. विजयादशमी के अवसर पर शुरू हुई यह यात्रा उज्जैन से अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर तक पहुंचने के संकल्प के साथ निकाली जा रही है. यात्रा के शुभारंभ पर नरसिंह घाट के पास स्थित बालाजी गार्डन में असंख्य पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण और पूजन किया गया. कन्या पूजन किया गया. साधु, संतो, श्रद्धालुओं और कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में हर-हर महादेव और जय श्री राम के जयघोष से अवंतिका नगरी गूंज उठी. खास बात यह भी है यात्रा में हिंदू ही नहीं मुस्लिम समाज के भी लोग शामिल हुए हैं.

जीतू पटवारी, जयवर्धन सहित कई नेता हुए शामिल