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जिंदगी की जंग हार गया 3 साल का भागीरथ, उज्जैन के बड़नगर में बोरवेल में गिरा था मासूम

सीएमएचओ डॉ अशोक पटेल ने बताया कि "बच्चे के गड्ढे में निकलने से पहले उसकी मौत हो चुकी थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई है बच्चे की पानी में डूबने के कारण मौत हुई है. बच्चा बोरिंग में फंसा हुआ था उसके शरीर पर रगड़ के निशान मिले हैं. शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है."

बड़नगर थाना क्षेत्र के ग्राम झलारिया में भागीरथ 200 फीट के बोरवेल में 70 फीट की गहराई पर फंस गया था. मौके पर SDERF, NDRF की टीमें 5 पोकलेन मशीनों के साथ राहत व बचाव कार्य में जुटी हुईं थीं. राहत एवं बचाव कार्य के बीच खुदाई रोककर रॉड, रस्सी (मोटर निकालने की घोड़ी) के सहारे बच्चे को निकाला गया लेकिन 3 साल के भागीरथ की जान नहीं बचाई जा सकी.

हैदराबाद/उज्जैन: बड़नगर में गुरुवार देर शाम 200 फीट गहरे बोरवेल में गिरा 3 साल का मासूम जिंदगी की जंग हार गया. पुलिस, प्रशासन, एसडीईआरएफ और एनडीआरएफ की टीम पिछले 24 घंटे से उसे बचाने के प्रयास में लगी थीं. रेस्क्यू के दौरान बच्चे तक ऑक्सीजन भी पहुंचाई गई लेकिन बच्चे को बचाया नहीं जा सका. सीएमएचओ डॉ अशोक पटेल ने बच्चे की मौत की पुष्टि करते हुए बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पानी में डूबने से बच्चे की मौत होना पाया गया. बोरवेल में मासूम 70 फीट गहराई में जाकर फंस गया था.

मोहन यादव ने जताया दुख, 4 लाख की आर्थिक मदद

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ट्विट करते हुए उज्जैन के बड़नगर जिले के झालरिया गांव में बोरवेल में गिरने से 3 वर्षीय भागीरथ के निधन की खबर पर दुख जताया है. उन्होंने लिखा कि "घटना अत्यंत दुखद है. घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, एसडीईआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया, लेकिन दुर्भाग्यवश बच्चे को बचाया नहीं जा सका.

मेरी गहरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ हैं. सरकार की ओर से परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है. मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और शोक संतप्त परिवार को इस अपार दुःख को सहने की शक्ति दें."

रोप रिंग डालकर निकालने की हुई थी कोशिश

मासूम के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक बार उसके हाथ में रोप रिंग डालकर बच्चे को निकालने की कोशिश की गई थी लेकिन रेस्क्यू टीम को उसमें सफलता नहीं मिली. हाथ में फंसने के बाद रोप रिंग से बच्चे के दोनों हाथ बाहर चले गए थे. इस कारण उसे बाहर नहीं निकाला जा सका.

पैरेलल सुरंग बनाने का काम किया गया था तेज

75 फीट में फंसे बच्चे को रस्सी, केसिंग और पाइप की मदद से मासूम को 40 फीट तक ले आए थे. खुदाई के बाद बोरवेल तक पहुंचने के लिए पैरेलल सुरंग बनाने का काम तेज किया गया था. 5 पोकलेन मशीनों से तेजी से गड्‌ढा खोदा जा रहा था. लेकिन बार-बार खुदाई में बड़ी-बड़ी चट्टानें आड़े आ रही थी और रॉक कटर्स की मदद भी ली गई.

उज्जैन के बड़नगर में बोरवेल में गिरा था मासूम (ETV Bharat)

जैसे-जैसे समय बीत रहा था वैसे-वैसे परिवार का सब्र टूट रहा था. मासूम की मां का रो-रोकर बुरा हाल था और वो बार-बार भगवान से प्रार्थना कर रहीं थीं. वहीं शाम होने के पहले बच्चे को निकालने की हर संभव कोशिश की गई. इसके बाद बच्चे की स्थिति को देखते हुए खुदाई रोककर रॉड और रस्सी के सहारे मासूम को बाहर निकाला गया लेकिन बच्चे को बचाया नहीं जा सका.

'सरकार जो भी हो मदद करे'

मासूम की मौत के बाद बच्चे के चाचा मोतीलाल देवासी ने कहा "हम राजस्थान के पाली जिले के रहने वाले हैं. हमने अपने बच्चे को खो दिया है. मध्य प्रदेश सरकार को सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि हम गरीब लोग हैं, पशु पालन करते हैं और घुमंतू लोग हैं. सरकार जो भी मदद कर सकती है करे."

'मेरी आंखों के सामने बच्चा बोरवेल में गिरा'

मां जत्तू बाई ने बताया कि गुरुवार की देर शाम मेरी आंखों के सामने खेलते-खेलते मेरा बच्चा बोरवेल में फिसल गया. मैं उसे रोक भी नहीं पाई. हम लोग कुछ देर पहले ही भेड़ चराकर लौटे थे और मैं उन्हें एक जगह बांध रही थी. मेरे साथ भागीरथ भी था और वह खेल-खेल में बोरिंग के गड्ढे के पास पहुंच गया और उसमें फिसल गया.

3 महीने से झलारिया गांव में था 13 सदस्यों का परिवार

परिवार के सदस्य प्रतापराम ने जानकारी देते हुए बताया कि हम घुमंतू हैं, चरवाहा, देवासी और रेबारी समाज से आते हैं. हम राजस्थान के पाली जिले के गांव हिरनखुरी, गुडनला गांव के रहने वाले हैं. 4 परिवार के 13 सदस्य पिछले 8 महीने से पहले 600 भेड़ और 7 ऊंट और खाने-पीने का सामान लेकर निकले थे. 3 महीने से झलारिया गांव में सरपंच के एक खाली प्लॉट पर रह रहे थे. जगह कम होने की वजह से 3 दिन पहले ही झलारिया गांव के ही इरफान भाई के खेत पर आकर रुके थे. इरफान भाई परिचित हैं हर साल पानी की मदद करते हैं. हम यहां 15 दिन और रुकने वाले थे जिसके बाद वापस राजस्थान जाना था.