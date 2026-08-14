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उज्जैन के ज्योतिषी ने निकाला था देश की आजादी का शुभ मुहूर्त, राजेन्द्र प्रसाद ने बुलवाया था दिल्ली

उज्जैन के पंडित सूर्यनारायण व्यास ने निकाला था आजादी का शुभ मुहूर्त. 14 अगस्त की तारीख को लेकर चेता दिया था. मंयक गुर्जर की रिपोर्ट.

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उज्जैन के पंडित सूर्यनारायण व्यास ने निकाला था आजादी का शुभ मुहूर्त (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 10:45 PM IST

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उज्जैन: भारत देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस चुनने की तारीख का निर्धारण उज्जैन से हुआ था. इसके पीछे केवल राजनीतिक कारण नहीं थे, बल्कि ज्योतिषीय गणना और शुभ मुहूर्त का गहरा संबंध था. इस ऐतिहासिक तारीख का निर्धारण उज्जैन के प्रसिद्ध ज्योतिषी, स्वतंत्रता सेनानी और लेखक पद्मभूषण पंडित सूर्यनारायण व्यास ने किया था.

पंडित सूर्यनारायण व्यास को राजेन्द्र प्रसाद ने बुलवाया था दिल्ली

साल 1946 में यह तय हो गया था कि देश को जल्द ही आजादी मिलने वाली है. पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री और डॉ. राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बनने वाले थे. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ज्योतिष पर गहरा विश्वास रखते थे और उन्होंने अपने विश्वस्त गोस्वामी गणेश दत्त महाराज के माध्यम से पंडित सूर्यनारायण व्यास को दिल्ली बुलवाया था.

पंडित व्यास के शुभ मुहूर्त पर ही आधी रात को हुआ था ध्वजारोहण (ETV Bharat)

'पंचांग का अध्ययन कर 15 अगस्त की तारीख की थी फाइनल'

पंडित सूर्यनारायण व्यास के पुत्र और दूरदर्शन के पूर्व महानिदेशक राजशेखर व्यास ने बताया, "ब्रिटिश हुकूमत ने आजादी के लिए दो संभावित तारीखें 14 अगस्त और 15 अगस्त 1947 दीं थीं. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के बुलावे पर पिताजी दिल्ली पहुंचे और उन्होंने पंचांग और ग्रह-नक्षत्रों का अध्ययन कर बताया कि 14 अगस्त को लग्न अस्थिर रहेगा, जो शुभ नहीं है, जबकि 15 अगस्त को स्थिर लग्न रहेगा, जो राष्ट्र के लिए शुभ माना जाता है. इस प्रकार उन्होंने 15 अगस्त को भारत के पहले स्वतंत्रता दिवस की तारीख तय की थी."

ASTROLOGER PANDIT SURYANARAYAN VYAS
पंचांग का अध्ययन कर 15 अगस्त की तारीख की थी फाइनल (ETV Bharat)

'14 अगस्त की तारीख को लेकर चेता दिया था'

आजादी और बंटवारे के समय पंडित सूर्यनारायण व्यास ने 14 अगस्त की तारीख पर भी विचार किया था. तब उन्होंने बताया कि 14 अगस्त 1947 को ग्रह-स्थिति अशुभ है. उस दिन मेष लग्न और गुरु शत्रु स्थान में है, जो देश को अस्थिर रखेगा.

पंडित सूर्यनारायण व्यास के पुत्र राजशेखर व्यास बताते हैं, "पंडित व्यास ने चेताया था कि अगर पाकिस्तान इस दिन यानि 14 अगस्त को बना तो वह राजनीतिक अस्थिरता से जूझता रहेगा, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने ज्योतिषीय गणना को नजरअंदाज कर 14 अगस्त का दिन चुन लिया. रुचिकर बात यह है कि जिन्ना की पत्नी रतनबाई, पंडित सूर्यनारायण व्यास पर विश्वास करती थीं, लेकिन 1929 में उनका निधन हो गया, अन्यथा शायद तारीख बदल सकती थी."

'पंडित व्यास के शुभ मुहूर्त पर ही आधी रात को हुआ था ध्वजारोहण'

पंडित व्यास के पुत्र राजशेखर व्यास ने बताया, "पिताजी ने मुहूर्त के अनुसार सलाह दी थी कि आजादी की घड़ी 15 अगस्त की आधी रात को आएगी, इसलिए उसी समय ध्वजारोहण होना चाहिए, जबकि औपचारिक कार्यक्रम सुबह हो सकते हैं. इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह सुझाव मानते हुए आधी रात को ही लाल किले पर तिरंगा फहराया था. इसके साथ ही पंडित व्यास की सलाह पर संसद भवन की रात में ही सफाई और शुद्धिकरण भी कराया गया था."

PANDIT VYAS DETERMINE 15AUGUST DATE
पंडित सूर्यनारायण व्यास को राजेन्द्र प्रसाद ने बुलवाया था दिल्ली (ETV Bharat)

देश के नामी ज्योतिषी थे पंडित सूर्यनारायण व्यास

पंडित सूर्यनारायण व्यास देश के नामी ज्योतिषी थे. उनका जन्म उज्जयिनी के सिंहपुरी मोहल्ले में २ मार्च १९०२ को पण्डित नारायणजी व्यास के घर में हुआ था. 1921 से वे स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हो गए थे. एक ज्योतिषी और लेखक के रूप में उन्होंने 28 साल की उम्र में ही यानि 1930 में ही भविष्यवाणी कर दी थी कि भारत अगस्त 1947 में आजाद होगा. इसके अलावा यह भी भविष्यवाणी की थी कि डॉ. राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बनेंगे. इसके बाद 1952 में जब डॉ. राजेन्द्र प्रसाद का कार्यकाल समाप्त हुआ, तो पंडित व्यास ने फिर भविष्यवाणी की थी कि वे दोबारा राष्ट्रपति बनेंगे और यह भविष्यवाणी भी सच हुई. इसके बाद डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने स्वयं पत्र लिखकर इसकी पुष्टि की.

DR RAJENDRA PRASAD LETTER
राष्ट्रपति डॉ राजेन्द्र प्रसाद ने लिखा था पत्र (ETV Bharat)

पंडित व्यास के पुत्र राजशेखर व्यास बताते हैं, "उन्हें वर्ष 1958 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था. 1967 में अंग्रेजी को अनन्त काल तक जारी रखने के विधेयक के विरोध में अपना पद्मभूषण लौटा दिया था. विक्रम विश्वविद्यालय, विक्रम कीर्ति मन्दिर, सिन्धिया शोध प्रतिष्ठान और कालिदास परिषद के संस्थापक, अखिल भारतीय कालिदास समारोह के जनक तथा ज्योतिष एवं खगोल के अपने युग के सर्वोच्च विद्वान थे. 22 जून 1976 को उनका निधन हुआ था. भारत सरकार ने 2002 में उनकी स्मृति में डाक टिकट भी जारी किया था. "

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