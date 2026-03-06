ETV Bharat / bharat

कभी रोमन व्यापारी भी आते थे उज्जैन, खुदाई में निकले बर्तन, ASI की खोज

प्राचीन काल में उज्जैन भारत के व्यापार का बड़ा केंद्र था. इसके साक्ष्य आज भी मिलते हैं. उज्जैन के गढ़कालिका में एएसआई की खोज.

Ujjain connection Roman traders
कभी रोमन व्यापारी भी आते थे उज्जैन, खुदाई में निकले बर्तन (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 6, 2026 at 5:45 PM IST

रिपोर्ट : राहुल सिंह राठौर

उज्जैन : प्राचीन काल में उज्जैन को व्यापारिक दृष्टि से भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता था. इसके प्रमाण आज भी उज्जैन के गढ़कालिका क्षेत्र मे बिखरे अवशेष हैं. अवशेषों में प्राचीन ईंटे, मिट्टी के बर्तन, महाजनपदकालीन, मौर्यकालीन और सातवाहनकालीन सिक्के हैं. शहर के पुराविद् बताते हैं "ASI ने गढ़कालिका क्षेत्र में खुदाई की थी, जहां उत्खनन में रोमन बर्तन एम्फोरे मिला था. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि रोम से भी व्यापार उज्जैन में होता था."

पुराविद् डॉ. शुभम केवलिया (ETV BHARAT)

उज्जैन में 600 ईसा पूर्व में बसाहट

उज्जैन धार्मिक ही नहीं, ऐतिहासिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है. उज्जैन का इतिहास यूं तो धर्म एवं विज्ञान के जानकारों के अनुसार श्रृष्टि की रचना के वक़्त से है. लेकिन बात जब जनजीवन की बसाहट की आती है तो पुराविद् एवं इतिहास के जानकार बताते हैं "600 ईसा पूर्व में यहां बसाहट होना शुरू हो गई थी और धीरे धीरे उज्जैन प्राचीन भारत का सबसे बड़ा व्यापार का केंद्र भी बना. यहां अलग अलग संस्कृति बसाहट के कारण पल्लवित हुई."

Ujjain connection Roman traders
गढ़कालिका का 2600 वर्ष पुराना इतिहास (ETV BHARAT)

उज्जैन में भारत के चारों दिशाओं से व्यापार होने लगा. खासकर 2600 वर्ष पूर्व रोम व्यापारियों के उज्जैन आने के साक्ष्य 1957 में हुई गढ़कालिका क्षेत्र में ASI द्वारा खुदाई (उत्खनन) के दौरान प्रमाण रूप में सामने आए, जो आज भी गढ़कालिका क्षेत्र में मिलते हैं.

गढ़कालिका का 2600 वर्ष पुराना इतिहास

पुराविद् एवं दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. शुभम केवलिया ने ETV भारत से चर्चा में बताया "गढ़कालिका क्षेत्र 600 ईसा पूर्व एवं लगभग 2600 वर्ष पुराना इतिहास बताता है. 600 ईसा पूर्व क्षेत्र में जनजीवन की बसाहट होने के साक्ष्य मिलते हैं. प्राचीन उज्जैन शिप्रा नदी किनारे अवंतिका के नाम से बसा था, यही गढ़कालिका क्षेत्र था और ये कालखंड 600 ईसा पूर्व का है, जिससे बसाहट होना स्पष्ट हुआ. अलग-अलग संस्कृति यहां पल्लवित हुई."

Ujjain connection Roman traders
साल 1957 में गढ़कालिका में उत्खनन हुआ (ETV BHARAT)

साल 1957 में गढ़कालिका में उत्खनन हुआ

सबसे पहले 1957 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के एन.आर बनर्जी के नेतृत्व में यहां गढ़कालिका क्षेत्र मे उत्खनन हुआ था और तभी 600 ईसा पूर्व एवं 2600 साल पुराना इतिहास सामने आया. उसके बाद से अब तक दौबारा उत्खनन यहां नहीं हुआ.

पुराविद् डॉ. शुभम केवलिया ने बताया "यहां 1957 मे खुदाई के दौरान मिट्टी के बर्तन, चांदी तांबे के महाजनपद कालीन, मौर्यकालीन और सातवाहनकालीन सिक्के मिले. रोम से व्यापार के साक्ष्य यहां मिलते हैं. एम्फोरे, रोलटेड वेयर नामक बर्तन रोम के यहां उत्खनन में निकले हैं."

उज्जैन से चारों दिशाओं में व्यापार

पूरे प्राचीन भारत मे व्यापार का कोई केंद्र हुआ करता था तो वो उज्जैन था. उज्जैन से भारत के चारों दिशाओं में व्यापार करता था. उत्तर से दक्षिण की और पूर्व से पश्चिम की सभी साक्ष्य इन टीलों पर हमें आज भी मिलते हैं. यहां दैनिक उपयोगी चीजे मिलती हैं. खासकर बारिश में यहां सिक्के मिलते हैं. जितने भी प्राचीन अवशेष हैं, यहां देखने को मिलते हैं.

अतिक्रमण की जद में गढ़कालिका क्षेत्र

आज उज्जैन का गढ़कालिका क्षेत्र अतिक्रमण की जद में है. पुरात्तव क्षेत्र होने के बावजूद यहां अवैध खनन चरम पर है. हालांकि किसान खेती किसानी कर जीवनयापन कर रहे हैं लेकिन यहां अलग-अलग क्षेत्र में बड़े टीले हुआ करते थे, अब सब विलुप्त होते जा रहे हैं. कुछ बचे हैं. इन्हें संजोया नहीं गया तो आने वाले समय में जीवंत साक्ष्य नहीं दिखेंगे.

