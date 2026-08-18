ये तो गजब के दिमागी...हैं, महाकाल मंदिर के लोड टेस्ट पर असदुद्दीन ओवैसी का तंज
उज्जैन में ब्रिज टेस्टिंग करने 300 गार्डस की कराई जंपिंग, असदुद्दीन ओवैसी ने तंज कसते हुए बताया दिमागी, सांसद अनिल फिरोजिया का पलटवार. राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 18, 2026 at 6:00 PM IST
उज्जैन: मध्य प्रदेश के उज्जैन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से सर्कुलेट हो रहा है. जिसमें 91 फीट लंब ओवरब्रिज पर 300 से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड कूदते नजर आ रहे हैं. बताया जा रहा है इन सिक्योरिटी गार्डस को ब्रिज की मजबूती जांचने के लिए कुदवाया गया था. अब इस वीडियो पर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर तंज कसा है. जिस पर उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया ने जवाब दिया है.
ओवैसी का तंज गजब के दिमागी
सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो रिट्वीट कर असदुद्दीन ओवैसी ने उज्जैन की व्यवस्थाओं पर तंज कसा है. ओवैसी ने लिखा 'ये तो गजब के...दिमागी हैं.' एआईएमआईएम अध्यक्ष का यह तंज, पीएम मोदी द्वारा 15 अगस्त पर दिल्ली लाल किले से दिए गए भाषण से जोड़कर देखा ज रहा है. जहां अपने संबोधन में पीएम मोदी ने दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल किया था. जिसको लेकर देश की सियासत गरमाई हुई है.
Yeh to Gazab ke ——- Dimagi hain. https://t.co/ubJyk3DmRZ— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) August 17, 2026
सांसद अनिल फिरोजिया का पलटवार
वहीं ओवैसी के पोस्ट पर बीजेपी सांसद अनिल फिरोजिया ने पलटवार किया है. सांसद फिरोजिया ने कहा कि "ओवैसी कितनी बार और कब उज्जैन आए. उन्हें यहां कि परिस्थिति और परिदृश्य के बारे में क्या मालूम है. क्या उन्हें ब्रिज की मजबूती, टेस्टिंग कब हुई, कुछ जानकारी है? जनता की सुरक्षा का ख्याल रखना हमारा धर्म है. पहले हमने उस ब्रिज की हर तरह से टेस्टिंग कराई.
'जनता की सुरक्षा हमारा धर्म'
इसके बाद हमने कर्मचारियों को कुदवाया, जहां उनकी भी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया था. अगर जनता उस पर चलती है, तो कोई लोड न आए या घटना न हो. तभी हमने ऐसी टेस्टिंग कराई. इससे आखिर परेशानी क्या है. सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा अगर कल को ऐसी कोई घटना हो जाए, तो सबसे पहले यही बोलने आते हैं. जनता की सुरक्षा हमारा सबसे बड़ा धर्म है. इसलिए हमने टेस्ट कराया."
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ओवरब्रिज पर 300 गार्ड को कराई जंपिंग
हालांकि इस तरह का परीक्षण मंदिर समिति जब से ब्रिज बना है, हर साल करती है और वीडियो साझा करती है. इस बार भी नागपंचमी पर भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन से पहले समिति ने 300 से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स को करीब 10 मिनट तक एक साथ 90 फीट लंबे ओवरब्रिज पर जंपिंग कराई गई थी. जिसका वीडियो शेयर किया था. समिति ने यह टेस्ट ब्रिज की मजबूती जांचने के लिए किया था. इसके बाद लोक निर्माण विभाग द्वारा पुल का सुरक्षा प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है.