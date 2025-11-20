जल्द फोटो और QR कोड के साथ जारी होगा नया आधार कार्ड, UIDAI ने दी जानकारी
UIDAI ने फोटो और QR कोड वाला आधार कार्ड जारी कर सकता है. इसका उद्देश्य ऑफलाइन वेरिफिकेशन और डेटा का गलत इस्तेमाल रोकना है.
Published : November 20, 2025 at 1:51 PM IST
नई दिल्ली: यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) लोगों के डेटा का गलत इस्तेमाल और ऑफलाइन वेरिफिकेशन के तरीकों को रोकने के लिए आधारधारक की फोटो और QR कोड वाला आधार कार्ड जारी करने पर विचार कर रही है. ऑफलाइन वेरिफिकेशन मौजूदा कानून के खिलाफ है. आधार एक्ट, ऑफलाइन वेरिफिकेशन के मामले में किसी भी व्यक्ति के आधार नंबर या बायोमेट्रिक जानकारी को किसी भी मकसद के लिए इकट्ठा करने, इस्तेमाल करने या स्टोर करने पर रोक लगाता है. हालांकि, कई संस्थाएं आधार कार्ड की फोटोकॉपी जमा करके स्टोर करती रहती हैं.
नए आधार ऐप पर ओपन ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में UIDAI के CEO भुवनेश कुमार ने कहा कि UIDAI दिसंबर में एक नया नियम लाने पर विचार कर रही है ताकि होटल, इवेंट ऑर्गनाइजर वगैरह जैसी एंटिटीज द्वारा ऑफलाइन वेरिफिकेशन को रोका जा सके, और लोगों की प्राइवेसी बनाए रखते हुए आधार का इस्तेमाल करके उम्र वेरिफिकेशन प्रक्रिया को बेहतर बनाया जा सके.
उन्होंने कहा, "एक सोच है कि कार्ड पर कोई डिटेल क्यों होनी चाहिए. उसमें सिर्फ एक फोटो और एक QR कोड होना चाहिए. अगर हम प्रिंट करते रहेंगे, तो लोग वही लेते रहेंगे जो प्रिंट हुआ है. जो लोग इसका गलत इस्तेमाल करना जानते हैं, वे इसका गलत इस्तेमाल करते रहेंगे."
भुवनेश कुमार ने कहा कि आधार कार्ड की कॉपी का इस्तेमाल करके ऑफलाइन वेरिफिकेशन को रोकने के लिए कानून पर काम चल रहा है, जिस पर आधार अथॉरिटी 1 दिसंबर को विचार करेगी. उन्होंने कहा, "आधार को कभी भी डॉक्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. इसे सिर्फ आधार नंबर से ऑथेंटिकेट करना चाहिए या QR कोड का इस्तेमाल करके वेरिफाई करना चाहिए. नहीं तो, यह एक नकली डॉक्यूमेंट हो सकता है."
UIDAI ने बैंकों, होटलों, फिनटेक फर्मों आदि सहित कई स्टेकहोल्डर्स के साथ एक जॉइंट मीटिंग की ताकि उन्हें नए ऐप के बारे में अपडेट किया जा सके, जिसके जल्द ही रोल आउट होने की उम्मीद है. नए ऐप से डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से आधार ऑथेंटिकेशन सर्विस को बेहतर बनाने की उम्मीद है, जो 18 महीनों में पूरी तरह से चालू हो जाएगा.
mAadhaar ऐप की जगह लेगा नया ऐप
ऐप यूजर्स को नए ऐप पर अपने एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने और उसी ऐप पर परिवार के उन दूसरे सदस्यों को जोड़ने में मदद करेगा जिनके पास कोई मोबाइल फोन नहीं है. UIDAI के मुताबिक, नया ऐप फेस ऑथेंटिकेशन फीचर का इस्तेमाल करके परिवार के अंदर आधार होल्डर्स के मोबाइल नंबर को भी अपडेट करने में मदद करेगा. कुमार ने कहा कि नया ऐप mAadhaar ऐप की जगह लेगा, और यह उन अलग-अलग एंटिटीज के लिए ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को आसान बनाएगा जिन्हें अलग-अलग मकसद के लिए किसी व्यक्ति को वेरिफाई करने की जरूरत होती है.
नया ऐप डिजीयात्रा ऐप से किए जाने वाले आधार वेरिफिकेशन की तरह काम करेगा. UIDAI के CEO कुमार ने कहा कि ऑथेंटिकेशन सर्विस कई तरह के इस्तेमाल के मामले पैदा कर सकती है और एंटिटीज (कंपनियां) आधार ऑथेंटिकेशन सर्विस के नए इस्तेमाल के मामलों पर UIDAI को फीडबैक दे सकती हैं.
नया ऐप से वेरिफिकेशन में मिलेगी मदद
UIDAI के अनुसार, नया ऐप कई मामलों में लोगों के वेरिफिकेशन में मदद करेगा, जिसमें इवेंट्स में एंट्री, सिनेमा हॉल, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदना जिनके लिए कम से कम उम्र 18 साल है, साथ ही स्टूडेंट वेरिफिकेशन, होटलों में चेक-इन, रेजिडेंशियल सोसाइटी में एंट्री वगैरह शामिल हैं.
UIDAI ने ऑफलाइन वेरिफिकेशन चाहने वाली एंटिटीज (OVSE) के सिस्टम को अपडेट करने के लिए ऑनलाइन डिटेल्स पब्लिश की हैं. उन्होंने कहा कि OVSE नए सिस्टम का इस्तेमाल आधार नंबर होल्डर्स को ऑनलाइन और फिजिकल मौजूदगी के प्रूफ के तौर पर वेरिफाई करने के लिए कर सकते हैं. अधिकारी ने कहा, "आधार होल्डर OVSE के स्कैनर में QR कोड दिखाएगा. फिर सिस्टम फेस वेरिफिकेशन के लिए कहेगा. यह आधार नंबर होल्डर होने के सबूत के तौर पर भी काम करेगा. हम बहुत जल्द OVSE के लिए एक एप्लीकेशन खोलेंगे. हम OVSE की डिटेल्स वेरिफाई करेंगे, और एक बार अप्रूवल मिल जाने के बाद, OVSE को आधार डेटाबेस से डेटा अपडेट करने के लिए QR कोड एक्सेस करने के लिए टेक्निकल इंटीग्रेशन शुरू करना होगा."
