जल्द फोटो और QR कोड के साथ जारी होगा नया आधार कार्ड, UIDAI ने दी जानकारी

( Getty Images )

नई दिल्ली: यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) लोगों के डेटा का गलत इस्तेमाल और ऑफलाइन वेरिफिकेशन के तरीकों को रोकने के लिए आधारधारक की फोटो और QR कोड वाला आधार कार्ड जारी करने पर विचार कर रही है. ऑफलाइन वेरिफिकेशन मौजूदा कानून के खिलाफ है. आधार एक्ट, ऑफलाइन वेरिफिकेशन के मामले में किसी भी व्यक्ति के आधार नंबर या बायोमेट्रिक जानकारी को किसी भी मकसद के लिए इकट्ठा करने, इस्तेमाल करने या स्टोर करने पर रोक लगाता है. हालांकि, कई संस्थाएं आधार कार्ड की फोटोकॉपी जमा करके स्टोर करती रहती हैं. नए आधार ऐप पर ओपन ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में UIDAI के CEO भुवनेश कुमार ने कहा कि UIDAI दिसंबर में एक नया नियम लाने पर विचार कर रही है ताकि होटल, इवेंट ऑर्गनाइजर वगैरह जैसी एंटिटीज द्वारा ऑफलाइन वेरिफिकेशन को रोका जा सके, और लोगों की प्राइवेसी बनाए रखते हुए आधार का इस्तेमाल करके उम्र वेरिफिकेशन प्रक्रिया को बेहतर बनाया जा सके. उन्होंने कहा, "एक सोच है कि कार्ड पर कोई डिटेल क्यों होनी चाहिए. उसमें सिर्फ एक फोटो और एक QR कोड होना चाहिए. अगर हम प्रिंट करते रहेंगे, तो लोग वही लेते रहेंगे जो प्रिंट हुआ है. जो लोग इसका गलत इस्तेमाल करना जानते हैं, वे इसका गलत इस्तेमाल करते रहेंगे." भुवनेश कुमार ने कहा कि आधार कार्ड की कॉपी का इस्तेमाल करके ऑफलाइन वेरिफिकेशन को रोकने के लिए कानून पर काम चल रहा है, जिस पर आधार अथॉरिटी 1 दिसंबर को विचार करेगी. उन्होंने कहा, "आधार को कभी भी डॉक्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. इसे सिर्फ आधार नंबर से ऑथेंटिकेट करना चाहिए या QR कोड का इस्तेमाल करके वेरिफाई करना चाहिए. नहीं तो, यह एक नकली डॉक्यूमेंट हो सकता है." UIDAI ने बैंकों, होटलों, फिनटेक फर्मों आदि सहित कई स्टेकहोल्डर्स के साथ एक जॉइंट मीटिंग की ताकि उन्हें नए ऐप के बारे में अपडेट किया जा सके, जिसके जल्द ही रोल आउट होने की उम्मीद है. नए ऐप से डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से आधार ऑथेंटिकेशन सर्विस को बेहतर बनाने की उम्मीद है, जो 18 महीनों में पूरी तरह से चालू हो जाएगा.