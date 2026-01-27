ETV Bharat / bharat

UIDAI देने जा रहा सौगात, लॉन्च होगा न्यू आधार ऐप, घर बैठे बदलिए मोबाइल नंबर और एड्रेस

हैदराबाद: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जानकारी दी है कि आधार कार्ड का नया और लेटेस्ट और फुल वर्जन बुधवार 28 जनवरी 2026 को लॉन्च किया जाएगा. लॉन्च होने वाले न्यू आधार ऐप के सभी फीचर्स भी इसी दिन सभी लोगों के लिए अनलॉक किए जाएंगे. इस नए ऐप की मदद से लोग घर बैठे ही आधार कार्ड पर अपना मोबाइल नंबर और घर का पता चेंज कर सकेंगे. आइये विस्तार से जानते हैं.

बुधवार को होने जा रही लॉन्चिंग

जानकारी के मुताबिक भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) बुधवार को न्यू आधार ऐप का फुल और लेटेस्ट वर्जन लॉन्च करेगा. इसकी जानकारी खुद UIDAI ने दी है. इस ऐप की सहायता से यूजर्स को काफी सुविधाएं मिलेंगी. इसके साथ ही अब किसी को भी अपने साथ आधार कार्ड की फोटोकॉपी साथ लेकर चलने की जरुरत नहीं पड़ेगी. इसके साथ-साथ सभी को घर बैठे आधार कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और एड्रेस बदलने की सहूलियत हो जाएगी.

कई सारे फीचर्स होंगे अनलॉक

न्यू आधार ऐप में यूजर्स को नए फीचर्स भी देखने को मिलेंगे. बता दें कि ये ऐप पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने कुछ फीचर्स को अनलॉक कर रखा है. ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि बुधवार 28 जनवरी 2026 से ये फीचर्स अनलॉक हो जाएंगे. यह ऐप एंड्रॉयड और आईओएस (IOS) यूजर्स दोनों के लिए रहेंगे. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट शेयर किया है उसके मुताबिक प्राइवेसी को प्रमुखता दी गई है. पोस्ट में लिखा गया है कि म्यूजिक कॉन्सर्ट में एंट्री सिर्फ म्यूजिक के लिए होनी चाहिए ना कि ज्यादा डेटा शेयरिंग की. इस न्यू ऐप में सुरक्षा को सबसे पहले रखा गया है.

मोबाइल से दिखाइये पहचान

न्यू आधार ऐप (New Aadhaar App) में सभी यूजर्स मोबाइल के माध्यम से अपनी पहचान दिखा सकते हैं. इसके साथ-साथ अपनी अन्य पर्सनल जानकारियों को छिपा सकते हैं. अच्छी बात यह है कि अब हर जगह पर आधार कार्ड या उसकी फोटोकॉपी साथ में रखने की जरुरत नहीं पडे़गी.