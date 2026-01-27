UIDAI देने जा रहा सौगात, लॉन्च होगा न्यू आधार ऐप, घर बैठे बदलिए मोबाइल नंबर और एड्रेस
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने कहा कि सभी फीचर्स अनलॉक किए जाएंगे. विस्तार से पढ़ें.
Published : January 27, 2026 at 10:37 AM IST
हैदराबाद: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जानकारी दी है कि आधार कार्ड का नया और लेटेस्ट और फुल वर्जन बुधवार 28 जनवरी 2026 को लॉन्च किया जाएगा. लॉन्च होने वाले न्यू आधार ऐप के सभी फीचर्स भी इसी दिन सभी लोगों के लिए अनलॉक किए जाएंगे. इस नए ऐप की मदद से लोग घर बैठे ही आधार कार्ड पर अपना मोबाइल नंबर और घर का पता चेंज कर सकेंगे. आइये विस्तार से जानते हैं.
बुधवार को होने जा रही लॉन्चिंग
जानकारी के मुताबिक भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) बुधवार को न्यू आधार ऐप का फुल और लेटेस्ट वर्जन लॉन्च करेगा. इसकी जानकारी खुद UIDAI ने दी है. इस ऐप की सहायता से यूजर्स को काफी सुविधाएं मिलेंगी. इसके साथ ही अब किसी को भी अपने साथ आधार कार्ड की फोटोकॉपी साथ लेकर चलने की जरुरत नहीं पड़ेगी. इसके साथ-साथ सभी को घर बैठे आधार कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और एड्रेस बदलने की सहूलियत हो जाएगी.
Want to change your mobile number in Aadhaar?— Aadhaar (@UIDAI) January 26, 2026
Aadhaar is expanding its service options to allow Aadhaar number holders to update their mobile number from anywhere, anytime.
The full version of the Aadhaar App arrives on 28 January 2026.#Aadhaar #AadhaarServices #MobileUpdate… pic.twitter.com/t6zNrUvDdY
कई सारे फीचर्स होंगे अनलॉक
न्यू आधार ऐप में यूजर्स को नए फीचर्स भी देखने को मिलेंगे. बता दें कि ये ऐप पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने कुछ फीचर्स को अनलॉक कर रखा है. ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि बुधवार 28 जनवरी 2026 से ये फीचर्स अनलॉक हो जाएंगे. यह ऐप एंड्रॉयड और आईओएस (IOS) यूजर्स दोनों के लिए रहेंगे. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट शेयर किया है उसके मुताबिक प्राइवेसी को प्रमुखता दी गई है. पोस्ट में लिखा गया है कि म्यूजिक कॉन्सर्ट में एंट्री सिर्फ म्यूजिक के लिए होनी चाहिए ना कि ज्यादा डेटा शेयरिंग की. इस न्यू ऐप में सुरक्षा को सबसे पहले रखा गया है.
मोबाइल से दिखाइये पहचान
न्यू आधार ऐप (New Aadhaar App) में सभी यूजर्स मोबाइल के माध्यम से अपनी पहचान दिखा सकते हैं. इसके साथ-साथ अपनी अन्य पर्सनल जानकारियों को छिपा सकते हैं. अच्छी बात यह है कि अब हर जगह पर आधार कार्ड या उसकी फोटोकॉपी साथ में रखने की जरुरत नहीं पडे़गी.
रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से होगा लॉगइन
न्यू आधार एप को इंस्टॉल करने के बाद उसमें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगइन करना पड़ेगा. बता दें, एक बार लॉगइन करने के बाद यूजर्स आसानी से अपना आधार कार्ड देख सकते हैं. वहीं, जरुरत पड़ने पर उसे शेयर भी कर सकते हैं. यूजर्स शेयर करते समय अपनी सारी पर्सनल जानकारियों को छिपा भी सकते हैं.
कैसे बदलें आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर
न्यू आधार ऐप में मोबाइल नंबर को अपडेट करने के लिए भी एक फीचर उपलब्ध है. फुल वर्जन लॉन्च होने के बाद सभी यूजर्स इसका प्रयोग कर पाएंगे. घर बैठे ही यह सुविधा मिलेगा. कहीं भी जाने की जरुरत नहीं है. इसके अलावा जिन यूजर्स को अपना एड्रेस अपडेट करना है, वह भी आसानी से कर पाएंगे. बता दें, यूजर्स को एड्रेस अपडेट करने के लिए सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे. अपलोड करने की सुविधा ऐप पर ही मिलेगी.
