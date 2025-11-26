UIDAI ने 2 करोड़ से अधिक आधार नंबर डीएक्टिवेट किए, ये है वजह
यूआईडीएआई ने आधार डेटाबेस की निरंतर सटीकता बनाए रखने के लिए मृत व्यक्तियों के 2 करोड़ से अधिक आधार नंबरों को निष्क्रिय कर दिया है.
Published : November 26, 2025 at 4:41 PM IST
नई दिल्ली : भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार डेटाबेस को सही और अप-टू-डेट रखने के लिए देश भर में चल रही कोशिश के तहत मरे हुए लोगों के 2 करोड़ से अधिक आधार नंबर डीएक्टिवेट कर दिए हैं. यह जानकारी इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने बुधवार को दी.
अथॉरिटी ने कहा कि यह क्लीन-अप ड्राइव पहचान से जुड़ी धोखाधड़ी को रोकने और वेलफेयर लाभ के लिए आधार नंबर के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए जरूरी है. मरे हुए लोगों की पहचान करने के लिए, यूआईडीएआई ने कई एजेंसियों से डेटा लिया है, जिसमें रजिस्ट्रार जनरल ऑफ़ इंडिया (RGI), राज्य सरकारें, केंद्र शासित प्रदेश, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम शामिल हैं.
यूआईडीएआई भविष्य में इसी तरह का डेटा एकत्र करने के लिए बैंकों और दूसरे वित्तीय संस्थाओं के साथ काम करने की भी योजना बना रहा है. अथॉरिटी ने साफ किया कि आधार नंबर कभी भी किसी और को फिर नहीं दिए जाते.
किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद, यह पक्का करने के लिए कि उसका आधार नंबर गैर-कानूनी तरीके से इस्तेमाल न हो, उसका आधार नंबर डीएक्टिवेट करना जरूरी है. इस साल की शुरुआत में, यूआईडीएआई ने माई आधार पोर्टल पर परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु की रिपोर्टिंग नाम का एक फीचर लॉन्च किया था. यह सर्विस अभी 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध है जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का प्रयोग कर रहे हैं. अथॉरिटी ने कहा, “बाकी राज्यों और यूटीएस को जोड़ने की कोशिशें चल रही हैं.”
मौत की रिपोर्ट करने के लिए, परिवार के किसी सदस्य को पोर्टल पर खुद को वेरिफाई करना होगा और फिर मृतक व्यक्ति का आधार नंबर, डेथ रजिस्ट्रेशन नंबर और दूसरी बेसिक डिटेल्स डालनी होंगी. यूआईडीएआई सबमिट की गई जानकारी को रिव्यू करता है, और वेरिफिकेशन के बाद, आधार नंबर को डीएक्टिवेट करने की प्रक्रिया शुरू करता है.
यूआईडीएआई ने आधार होल्डर्स से कहा है कि वे ऑफिशियल डेथ सर्टिफिकेट मिलने के बाद अपने परिवार के सदस्यों की मौत की रिपोर्ट माई आधार पोर्टल पर दें. अथॉरिटी ने कहा कि इससे पूरे देश में अधिक सही और फ्रॉड-फ्री आधार डेटाबेस बनाए रखने में मदद मिलेगी.
