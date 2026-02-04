बिहार में UGC नियम लागू! विवाद के बाद भागलपुर यूनिवर्सिटी ने वापस लिया आदेश
सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बावजूद तिलकामांझी विश्वविद्यालय ने आदेश जारी कर दिया. इसको लेकर सवाल उठ रहे. पढ़ें पूरी खबर
Published : February 4, 2026 at 5:04 PM IST
भागलपुर : देश के सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल एक रीट याचिका पर सुनवाई के बाद UGC के नए नियम पर रोक लगायी गई है. हालांकि पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थगन (स्टे) लगाए जाने के बावजूद, भागलपुर स्थित तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय (TMBU) प्रशासन ने 02 फरवरी 2026 को एक अहम आदेश जारी कर दिया. इस आदेश को लेकर विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए.
UGC नियम लागू करने का आदेश : विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा जारी पत्र में सभी संविधि एवं संबद्ध कॉलेजों तथा बीएड कॉलेजों को अपने-अपने संस्थानों में नवसृजित छात्र शिकायत निवारण समिति (Students Grievance Redressal Committee) गठित करने का निर्देश दिया गया. पत्र में समिति के गठन की रूपरेखा भी तय की गई, जिसमें अध्यक्ष के रूप में वरिष्ठतम शिक्षक या प्राचार्य, चार सदस्य (जिसमें एक महिला एवं एक ओबीसी/एससी/एसटी वर्ग से) और एक छात्र प्रतिनिधि को शामिल करने की बात कही गई है.
तीन दिनों की समय सीमा : इसके साथ ही विश्वविद्यालय ने कॉलेजों से समिति से जुड़े सदस्यों का मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी और कॉलेज की वेबसाइट का विवरण तीन दिनों के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है. पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि तय समय सीमा में जानकारी नहीं देने की स्थिति में सारी जिम्मेदारी संबंधित कॉलेज प्रशासन की होगी.
आनन-फानन में वापस लिया गया फैसला : इस फैसले के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन की भूमिका पर जब सवाल उठने लगे तो आनन-फानन में आदेश को वापस ले लिया गया. 4 फरवरी 2026 को इस बाबत पत्र जारी करते हुए पहले के आदेश को निरस्त कर दिया गया.
19 मार्च को सुनवाई : इस UGC के नए नियम को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में रीट याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है. मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश के बावजूद विश्वविद्यालय द्वारा आदेश जारी किया जाना कई सवालों को जन्म दे रहा था.
कानूनी जानकारों का मानना है कि, ''जब किसी मामले पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगी हो, तो उस विषय से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रशासनिक आदेश जारी करना न्यायिक आदेश की अवहेलना की श्रेणी में आ सकता है.''
