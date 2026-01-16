ETV Bharat / bharat

Explained : अब कॉलेज में नहीं होगा भेदभाव, यूजीसी ने चलाया बड़ा 'डंडा', आइए जानते हैं क्या हैं नए फरमान

उच्च शिक्षण संस्थानों में न हो भेदभाव, इसके लिए समता हेल्पलाइन नंबर और समान अवसर केंद्र को लेकर बड़ी पहल.

ugc new rules
यूजीसी का नया नियम (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 16, 2026 at 4:37 PM IST

नई दिल्ली : उच्च शिक्षण संस्थानों में किसी भी स्टूडेंट, कर्मचारी या शिक्षक के साथ कोई भेदभाव (खासकर जाति के आधार पर) न हो, इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने बड़ा कदम उठाया है. एजेंसी ने इसके लिए नए नियम बनाए हैं. नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो चुके हैं और यह सभी कॉलेजों और यूनिवर्सिटी पर लागू होते हैं. नए नियमों को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो शिक्षा परिसरों में सुरक्षित, सम्मानजनक और समान अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा. क्या हैं ये नियम, किस तरह से करेंगे काम, इससे क्या फायदा मिलेगा, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं.

उच्च शिक्षण संस्थानों में किसी भी आधार पर भेदभाव न हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने दो दिन पहले एक अधिसूचना जारी की. इसने यूजीसी नियम 2026 को मंजूरी प्रदान की है. ये नियम देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों पर लागू होंगे. इससे पहले साल 2012 में एक नियम बनाया गया था. पुराने नियम की जगह पर ही नए नियम लागू किए गए हैं. पुराने नियम अब समाप्त हो चुके हैं. उच्च शिक्षण संस्थानों में डीम्ड यूनिवर्सिटी भी आती हैं. उन पर भी ये नियम लागू होते हैं.

किसी भी आधार पर भेदभाव बर्दाश्त नहीं

सरकार ने जो जानकारी दी है, उसके अनुसार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इसका जिक्र किया गया था. इसलिए उसके अनुरूप ही इन नियमों को बनाया गया है. इसके अनुसार किसी भी शिक्षण संस्थान में धर्म, लिंग, जाति, नस्ल, जन्म स्थान या फिर शारीरिक विकलांगता के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा. अगर भेदभाव होता है तो संस्थान इसके लिए जवाबदेह होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को दिया था आदेश

पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते समय यूजीसी को उसके अंतर्गत आने वाले शैक्षणिक संस्थानों में भेदभाव रोकने और उत्पीड़न समाप्त करने के लिए कदम उठाने का आदेश दिया था. कोर्ट में रोहित वेमुला मामले की सुनवाई चल रही थी. कोर्ट ने कहा था कि यूजीसी दो महीने के भीतर नियमों को लेकर आए. यूजीसी ने उसी का पालन करते हुए नए नियमों को जारी कर दिया है.

सभी स्टेकहोल्डर्स के बीच समता स्थापित की जाएगी

इन नियमों में साफ तौर पर बताया गया है कि इसके जितने भी स्टेकहोल्डर्स हैं, जैसे- स्टूडेंट, फैकल्टी, कर्मचारी, प्रबंध समिति वैगरह जितने भी सदस्य हैं, उनके बीच समता स्थापित की जाएगी. किसी भी आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा. शिक्षण संस्थानों में समावेशी नीति अपनानी होगी.

भेदभाव का मतलब क्या होगा, यूजीसी ने बताया

इसने भेदभाव को विस्तार से बताया है. यहां पर भेदभाव का मतलब है- जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और दिव्यांगता के आधार पर. यानी जितने भी पक्ष हैं, सभी को समान अवसर उपलब्ध कराया जाएगा. लिंग में पुरुष, महिला और तृतीय लिंग को भी शामिल किया गया है. शिक्षण संस्थानों को समता समिति, समता हेल्पलाइन नंबर और समान अवसर केंद्र बनाने होंगे. उस शिक्षण संस्थान के प्रमुख की इसे लागू करने की जवाबदेही होगी.

रात-दिन काम करेगा हेल्पलाइन नंबर

समता हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे काम करेगा. कोई भी छात्र इस नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है. यदि उसे लगता है कि वह अपनी पहचान सार्वजनिक नहीं करना चाहता है, तो उसका भी प्रावधान है. संबंधित अधिकारी को लगता है कि यह मामला दंडनीय अपराध की कैटेगरी में आता है, तो उसे तुरंत इसकी सूचना पुलिस को देनी होगी. नियम में यह भी बताया गया है कि अगर किसी कारणवश कॉलेज का हेल्पलाइन नंबर वर्किंग नहीं है, तो वे उस यूनिवर्सिटी के हेल्पलाइन नंबर का उपयोग कर सकते हैं. कॉलेज की वेबसाइट पर इसे प्रमुखता से प्रकाशित करना होगा. कॉलेज के सभी स्टाफ को एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे, जिसमें लिखा गया है कि वे समता का लगातार संवर्धन करते रहेंगे.

दाखिला लेते समय छात्रों की दी जाएगी पूरी जानकारी

हरेक कॉलेज में प्रत्येक साल जितने भी स्टूडेंट दाखिला लेते हैं, शुरुआत में ही उन्हें इन नियमों की जानकारी दी जाएगी. इसके लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलाना होगा. इस कार्यक्रम का वीडियो तैयार कर कॉलेज की वेबसाइट पर इसे प्रमुखता से प्रकाशिकत करना होगा. इसे हॉस्टल में भी प्रमुखता से लागू किया जाएगा. वहां पर भी इसी तरह की व्यवस्था अपनानी होगी. हरेक फैकल्टी में उसके प्रमुख इसे सुनिश्चित करने का काम करेंगे.

समान अवसर केंद्र की होगी नोडल भूमिका

नए नियम के तहत प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान में समान अवसर केंद्र (ईओसी) की स्थापना अनिवार्य की गई है. यह भेदभाव से जुड़ी शिकायतों की जांच करेगा और उनका समाधान भी करेगा. यह ईओसी की प्रमुख जिम्मेदारी होगी. इसका काम सभी स्टेकहोल्डर्स के बीच को-ओर्डिनेटर का काम करना है. वह लोकल मीडिया, सिविल सोसाइटी, पुलिस, जिला प्रशासन और सभी कर्मचारियों के साथ तालमेल बिठाकर रखेंगे. उन्हें जरूरत महसूस हुई, तो वे राज्य विधिक सेवा की भी मदद प्राप्त कर सकते हैं. संस्थान का कोई प्रोफेसर या फिर सीनियर फैकल्टी मेंबर या कार्यकारी परिषद के सदस्य समन्वयक की भूमिका निभा सकते हैं. किसी भी स्तर पर भेदभाव न हो, इसके लिए जो भी कदम उठाए जा सकते हैं, यह उसे सुनिश्चित करेगा.

समता समिति में संस्थान प्रमुख पदेन अध्यक्ष होंगे. तीन प्रोफेसर या वरिष्ठ संकाय सदस्य इसके सदस्य रहेंगे. इनमें एक गैर-शिक्षक कर्मचारी भी सदस्य के रूप में काम करेगा. साथ ही सिविल सोसाइटी के दो अनुभवी प्रतिनिधि शामिल होंगे. छात्रों के दो प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा. वे विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे. को-ऑोर्डिनेटर सदस्य सचिव की भूमिका निभाएगा. सदस्यों का कार्यकाल दो साल का होगा. विशेष आमंत्रित सदस्यों का कार्यकाल एक साल का होगा. समिति की कम के कम एक साल में दो बार बैठक होगी. कोरम सदस्य चार का है.

समान अवसर केंद्र के प्रमुख कार्य

  • समता और समान अवसर सुनिश्चित करना
  • कौन-कौन सी गतिविधियां हैं, जिन्हें भेदभाव की कैटेगरी में डाला जा सकता है, इसकी सूची तैयार करना
  • वंचित समूह के छात्रों के लिए समावेशी प्रक्रियाएं बनाना
  • शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के बीच समता स्थापित करना
  • शिकायतकर्ता का बचाव और उसकी गोपनीयता का ख्याल रखना
  • ऑनलाइन पोर्टल पर सूचनाओं को अपडेट करना
  • सरकार की एजेंसियों के साथ तालमेल स्थापित करना

शिकायत करने के बाद क्या होगा

अब सवाल यह है कि यदि आपने किसी भी मामले की शिकायत की है, तो क्या-क्या कार्रवाई हो सकती है. नियम में बताया गया है कि संबंधित अधिकारी इस पर तुरंत एक्शन लेंगे. वे इस शिकायत को ऑनलाइन पोर्टल पर प्रकाशित करेंगे. उसके बाद उन्हें समान अवसर केंद्र के कॉ-ऑर्डिनेटर को इस संबंध में ईमेल भेजना होगा. जाहिर है, ऐसा करने के दौरान पहचान सार्वजनिक न हो, इसका भी ख्याल रखा जाएगा. शिकायतकर्ता चाहें तो समता हेल्पलाइन नंबर के जरिए या फिर समान अवसर केंद्र में जाकर शिकायत कर सकते हैं. समता समिति का यह दायित्व होगा, कि वे सूचना प्राप्त करने के 24 घंटे के भीतर बैठक आयोजित करें.

गंभीर मामला होने पर पुलिस को दी जाएगी सूचना

समता समिति 15 दिनों के भीतर एक रिपोर्ट तैयार करेगी. उस रिपोर्ट को संस्थान प्रमुख के पास भेजना होगा. इसकी एक प्रति शिकायतकर्ता के पास भेजनी होगी. संस्थान प्रमुख एक सप्ताह के भीतर इस पर कार्रवाई करेंगे. अगर मामला दंडनीय तो इसकी सूचना पुलिस को देनी होगी. अगर शिकायत संस्थान प्रमुख के खिलाफ हो, तो समता समिति की बैठक की अध्यक्षता को-ऑर्डिनेटर करेंगे. मामला गंभीर हो तो रिपोर्ट यूजीसी को भेजी जाएगी.

संतोषजनक कार्रवाई नहीं होने पर लोकपाल के पास जाएगा मामला

नियम यहीं पर खत्म नहीं होता है. यह भी बताया गया है कि अगर कोई भी शिकायतकर्ता समता समिति की रिपोर्ट को ठीक नहीं मानता है, तो वे एक महीने के भीतर लोकपाल के समक्ष अपील कर सकते हैं. लोकपाल की नियुक्ति यूजीसी के नियमों के तहत होती है. लोकपाल की जवाबदेही होगी कि वे एमिकस क्यूरी नियुक्त कर मामला को आगे बढ़ाएं. इनकी फीस संस्थान को देनी पड़ेगी. इस दौरान यूजीसी किसी भी चरण में संबंधित शिकायत की डिटेल प्राप्त कर सकता है. यूजीसी की कमेटी दौरा भी कर सकती है. उनके द्वारा दिए गए सुझावों पर संबंधित संस्थानों को कार्रवाई करनी पड़ेगी.

यूजीसी के पास राष्ट्रीय स्तर की निगरानी समिति होगी. इसे कम से कम साल में दो बार बैठक करनी होगी. वह इस तरह की शिकायतों को लेकर समिति में चर्चा करेगी. उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करेगी और इसे वार्षिक रिपोर्ट में पेश भी करेगी. इसे संबंधित कॉलेज को प्रस्तुत किया जाएगा. किसी भी संस्थान को इनकी अवहेलना करने की छूट नहीं होगी. यदि वे ऐसा नहीं करेंगे, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. यूजीसी खुद एक्शन लेगा. वह जांच समिति का गठन करेगा और फिर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. यूजीसी उस संस्थान को डिग्री कार्यक्रम चलाने से रोक सकती है, ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पर भी रोक लगा सकती है. कैंपस में निगरानी और भेदभाव रोकथाम के लिए समता दस्ते नाम से एक छोटी इकाई का भी गठन किया जाएगा.

