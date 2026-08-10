UGC-NET आंसर-की इसी हफ्ते जारी होगी, विरोध प्रदर्शन के आह्वान के बीच NTA की घोषणा
UGC-NET आंसर-की जारी होने में देरी से PhD में एडमिशन को लेकर छात्रों में चिंता बढ़ गई है. सुरभि गुप्ता की रिपोर्ट.
Published : August 10, 2026 at 6:01 PM IST
नई दिल्ली: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने घोषणा की है कि UGC-NET जून 2026, CSIR-NET और ICAR AIEEA (PG) और AICE (PhD) 2026 के लिए अस्थायी उत्तर कुंजी (Provisional Answer Key) इसी हफ्ते जारी की जाएंगी. देरी को लेकर UGC-NET उम्मीदवारों के नई दिल्ली में NTA ऑफिस के बाहर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के एक दिन पहले यह घोषणा की गई.
UGC-NET जून 2026 की परीक्षा कई चरणों में हुई थी, जिसमें मुख्य परीक्षा 30 जून को खत्म हुई थी और जिन परीक्षा केंद्रों पर असर पड़ा था, उनके लिए दोबारा परीक्षा 5 जुलाई को आयोजित की गई थी. तब से परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवार प्रोविजनल आंसर का इंतजार कर रहे हैं. आपत्ति विंडो, अस्थायी उत्तर कुंजी और परिणाम की घोषणा अभी नहीं हुई है.
परीक्षार्थियों ने 11 अगस्त को प्रदर्शन करने का प्लान बनाया था, जिसमें वे उत्तर कुंजी तुरंत जारी करने और परिणाम प्रक्रिया के बाकी चरणों के लिए एक तय टाइमलाइन की मांग कर रहे थे.
Important Update!— National Testing Agency (@NTA_Exams) August 10, 2026
Provisional answer keys for UGC-NET June 2026, CSIR-NET, and ICAR AIEEA (PG) and AICE (PhD) 2026 will be published on the official website this week.
Candidates will be able to view them, and to raise a challenge within the notified window.
Detailed… pic.twitter.com/OHFBH6lXCB
उत्तर कुंजी जारी होने में देरी के कारण कैंडिडेट्स को अपने स्कोर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF), असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD एडमिशन के लिए अपनी पात्रता के बारे में असमंजस हो गया है. उम्मीदवारों का कहना है कि यह देरी उन लोगों के लिए खास तौर पर चिंता की बात है जो PhD में प्रवेश के लिए आवेदन करने का इंतजार कर रहे हैं, जहां विश्वविद्यालय पहले ही प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं या शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं.
यह देरी हाल के UGC-NET चक्र में देखी गई आंसर-की टाइमलाइन से भी काफी अधिक है. जून 2025 में, आखिरी परीक्षा 29 जून को हुई थी और प्रोविजनल आंसर-की छह दिनों के अंदर 5 जुलाई को जारी की गई थी. फाइनल आंसर-की और रिजल्ट 21 जुलाई को जारी किए गए थे.
UGC-NET दिसंबर 2025 की परीक्षा 7 जनवरी 2026 को खत्म हुई थी, जबकि अस्थायी उत्तर कुंजी 14 जनवरी को जारी की गई थी. परिणाम और अंतिम उत्तर कुंजी 4 फरवरी को जारी की गई थी.
इसी तरह, UGC-NET दिसंबर 2024 की परीक्षा 27 जनवरी 2025 को खत्म हुई थी और प्रोविजनल आंसर-की चार दिन बाद 31 जनवरी को जारी की गई थी. फाइनल आंसर-की और रिजल्ट 22 फरवरी को घोषित किया गया था.
उम्मीदवारों का कहना है कि लंबे इंतजार से उनकी शैक्षणिक योजना पर असर पड़ रहा है.
परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की प्रतिक्रिया
UGC-NET परीक्षा में भाग लेने वाली 28 वर्षीय नेहा ने ईटीवी भारत को बताया, "हम सिर्फ आंसर-की के लिए ही एक महीने से ज्यादा इंतजार कर चुके हैं. इसके बिना, हमें अपने अनुमानित स्कोर का भी पता नहीं है या हमें अगले चरण की तैयारी शुरू करनी चाहिए या नहीं."
एक अन्य उम्मीदवार, प्रतीक ने कहा कि पीएचडी में प्रवेश लेने की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए देरी विशेष रूप से कठिन है. उन्होंने कहा, "विश्वविद्यालयों की अपनी प्रवेश टाइमलाइन होती है. हम यह जाने बिना अनिश्चित काल तक इंतजार नहीं कर सकते कि हमने नेट या जेआरएफ पास किया है या नहीं."
फरीदाबाद के एक और उम्मीदवार हर्ष ने कहा, "UGC-NET की उत्तर कुंजी एक मिथक जैसी लगती है, सब इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन किसी ने इसे असल में नहीं देखा है. क्या आप उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर रहे हैं, कोई नया संविधान लिख रहे हैं, या उत्तर कुंजी जारी करने से पहले अगले NET चक्र का इंतजार कर रहे हैं?
उम्मीदवारों ने जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) चाहने वालों पर पड़ने वाले असर को लेकर भी चिंता जताई है, उनका कहना है कि रिजल्ट में देरी से उनके शैक्षणिक और रिसर्च प्लान पीछे हो सकते हैं.
SFI ने तुरंत उत्तर कुंजी जारी करने की मांग की
स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) ने कहा कि UGC-NET की उत्तर कुंजी को जारी करने में लगातार हो रही देरी एनटीए की प्रशासनिक अक्षमता और लाखों छात्रों की चिंताओं के प्रति उसकी उदासीनता का एक उदाहरण है. छात्र संगठन ने कहा कि यूजीसी नेट 2026 परीक्षा 30 जून को आयोजित की गई थी और प्रभावित केंद्रों के लिए दोबारा परीक्षा 5 जुलाई को हुई थी.
यह बताते हुए कि वर्तमान देरी पहली बार नहीं है, एसएफआई ने कहा कि एनटीए को लेकर निरंतर संकट बना हुआ है, जो बार-बार परीक्षाओं को "पारदर्शी, जवाबदेह और छात्र-अनुकूल तरीके से" आयोजित करने में विफल रहा है.
SFI ने एक बयान में कहा, "पिछले कुछ वर्षों में, बार-बार हुए विवादों, परीक्षा में गड़बड़ियों, पेपर लीक, तकनीकी गड़बड़ियों और प्रशासनिक खामियों ने एजेंसी पर लोगों का भरोसा पूरी तरह खत्म कर दिया है. देश भर के स्टूडेंट्स ने NTA द्वारा आयोजित परीक्षाओं की विश्वसनीयता को लेकर लगातार चिंता जताई है."
छात्र संगठन ने आगे कहा कि छात्रों, शिक्षकों और लोकतांत्रिक संगठनों के व्यापक विरोध-प्रदर्शन के बावजूद सरकार इन व्यवस्थित समस्याओं का समाधान करने में नाकाम रही है.
इसके अलावा, SFI ने NTA से बिना किसी और देरी के UGC-NET 2026 की प्रोविजनल आंसर-की 'तुरंत' जारी करने और ऑब्जेक्शन विंडो, फाइनल आंसर की, और रिजल्ट के लिए एक तय समय-सीमा जारी करने की मांग की है. एसएफआई ने सभी परीक्षा प्रक्रिया में बेहतर पारदर्शिता और बार-बार प्रशासनिक नाकामी के लिए जवाबदेही तय करने की भी मांग की है.
UGC-NET का आयोजन JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD प्रोग्राम में एडमिशन के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए किया जाता है. जून 2026 की परीक्षा में 87 विषय शामिल थे.
उम्मीदवारों ने मांग की है कि NTA तुरंत प्रोविजनल आंसर की जारी करे, ऑब्जेक्शन विंडो की घोषणा करे और फाइनल आंसर की और रिजल्ट के लिए एक तय शेड्यूल बताए.
उत्तर कुंजी में देरी संस्थागत विफलता
जेएनयू में असिस्टेंट प्रोफेसर योगेश कुमार राय ने ईटीवी भारत से कहा, "यूजीसी-नेट उत्तर कुंजी में देरी अब आम बात हो गई है. यह एक गहरी संस्थागत विफलता को उजागर करती है: सार्वजनिक परीक्षा निकाय छात्रों को व्यवस्था के उद्देश्य के बजाय प्रक्रिया की वस्तु मानते रहते हैं."
उन्होंने कहा कि एनटीए और ऐसी अन्य एजेंसियां प्रशासनिक कैलेंडर की सुविधा के लिए नहीं, बल्कि अभ्यर्थियों के शैक्षणिक भविष्य को संवारने के लिए हैं. जब बिना किसी स्पष्ट समय-सीमा के उत्तर कुंजी रोकी जाती है, तो इसका खामियाजा पूरी तरह छात्रों को भुगतना पड़ता है - पीएचडी प्रवेश बाधित होते हैं, JRF में देरी होती है और करियर को आगे बढ़ाने के लिए निजी विश्वविद्यालयों के साथ जबरन समझौते करने पड़ते हैं. गुणवत्ता आश्वासन आवश्यक है, लेकिन अनिश्चितकालीन अस्पष्टता नहीं.
उन्होंने आगे कहा, "सुधार संबंधी तीन कदम सीधे और स्पष्ट हैं. पहला, बिना किसी और देरी के अस्थायी उत्तर कुंजी जारी की जाए और आपत्तियों तथा परिणाम के लिए एक कैलेंडर प्रकाशित किया जाए. दूसरा, परीक्षा चक्र के हर चरण के लिए अनिवार्य समय-सीमा तय की जाए ताकि देरी को स्वेच्छा से न किया जा सके. तीसरा, परिणाम की समय-सारणी को विश्वविद्यालय और फेलोशिप कैलेंडर के साथ जोड़ा जाए ताकि यह व्यवस्था शैक्षणिक प्रगति में बाधा डालने के बजाय उसे सुगम बनाए."
योगेश कुमार राय ने कहा कि जब तक ये बदलाव नहीं किए जाते, देरी से मिलने वाली हर कुंजी यह संकेत देती रहेगी कि संस्था ने अपनी प्राथमिकताओं को उल्टा कर दिया है. लोक परीक्षाओं को एक बार फिर छात्र कल्याण को केंद्र में रखना चाहिए, एक बाद के विचार के रूप में नहीं, बल्कि उनके मूल उद्देश्य के रूप में."
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